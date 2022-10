Οικονομία

Ταμείο Ανάκαμψης: αύξηση επιτοκίων για δάνεια σε επιχειρήσεις

Σε ποιο ποσοστό ορίζεται για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.

Σταθερό στο 0,35% παραμένει το ελάχιστο επιτόκιο χορήγησης δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας από τους τραπεζικούς φορείς προς τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, ενώ για τις υπόλοιπες, αυξάνεται και διαμορφώνεται, πλέον, σε επίσης σταθερό 1%.

Τα παραπάνω προβλέπονται σε Κοινή Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ.κ. Χρήστου Σταϊκούρα και Θόδωρου Σκυλακάκη, που υπεγράφη και τίθεται σε ισχύ από σήμερα που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β' 5473/24-10-2022).

Στο πλαίσιο της νέας ΚΥΑ, επισημαίνεται πως τα παραπάνω επιτόκια ισχύουν για όσες δανειακές συμβάσεις συναφθούν μεταξύ των τραπεζικών φορέων και των δικαιούχων με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας από την έναρξη ισχύος της απόφασης και μέχρι την έναρξη ισχύος τυχόν απόφασης τροποποίησής της, με την οποία θα αναθεωρείται το ελάχιστο προβλεπόμενο επιτόκιο.

Ποιες επιχειρήσεις αφορά η αύξηση επιτοκίων

Επιπρόσθετα, διευκρινίζεται πως η αύξηση του σταθερού επιτοκίου από 0,35% σε 1% για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις δεν αφορά όσες έχουν, ήδη, συνάψει, το αργότερο 1 ημερολογιακή ημέρα προ της δημοσίευσης της παρούσας απόφασης, σύμβαση με ανεξάρτητο αξιολογητή για τον έλεγχο του επενδυτικού τους σχεδίου.

Υπενθυμίζεται πως, προς το παρόν, στο δανειοδοτικό σκέλος του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» συμμετέχουν τα παρακάτω πιστωτικά ιδρύματα: Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ), Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank, Optima Bank, Παγκρήτια Τράπεζα και Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΑΤΕ – πρώην ΤΑΝΕΟ).

Δάνεια στο πλαίσιο του «Ελλάδα 2.0» μπορούν να διεκδικήσουν επενδυτικά σχέδια που εμπίπτουν στους εξής πέντε πυλώνες του Εθνικού Σχεδίου: 1. Πράσινη μετάβαση, 2. Ψηφιακός μετασχηματισμός, 3. Καινοτομία, έρευνα & ανάπτυξη, 4. Ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων και 5. Εξωστρέφεια.

Όσον αφορά στο επενδυτικό σχήμα, κάθε σχέδιο χρηματοδοτείται σε ποσοστό έως 50% με δάνειο από το Ταμείο Ανάκαμψης και τουλάχιστον κατά 30% με δάνειο από τη συνεργαζόμενη τράπεζα, ενώ το 20% της επένδυσης καλύπτεται με ίδια συμμετοχή.

