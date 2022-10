Κοινωνία

Σύλληψη καλλιεργητών – διακινητών κάνναβης: Επιχείρηση “σκούπα” σε Ηλεία και Αττική

Μεγάλη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών. Πάνω από 200 κιλά ινδικής κάνναβης έχουν κατασχεθεί.

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Αττικής για τη σύλληψη καλλιεργητών - διακινητών ινδικής κάνναβης σε διάφορες περιοχές, εντός και εκτός του λεκανοπεδίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ ΜΠΕ από πηγές της ΕΛΑ, τρεις Έλληνες και ένας Αλβανός έχουν συλληφθεί έως τώρα, στην μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη στην ορεινή Ηλεία και σε περιοχή της Ανατολικής Αττικής.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, έως αυτή την ώρα έχουν κατασχεθεί περισσότερα από 200 κιλά ινδικής κάνναβης και έχουν εκριζωθεί πάνω από 500 δενδρύλλια.

Με την ολοκλήρωση της επιχείρησης αναμένεται αναλυτική ενημέρωση από την ΕΛΑΣ.

