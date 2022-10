Παράξενα

Λαμία: Ιατροδικαστές δεν κάνουν νεκροψία σε σορό μωρού... γιατί αρρώστησε ο γραμματέας

Τι καταγγέλουν οι γονείς του νεκρού βρέφους για την ταλαιπωρία που βιώνουν μέσα στον αβάσταχτο πόνο τους.



Απίστευτη ταλαιπωρία ζουν οι πολίτες της Λαμίας που θρηνούν τους ανθρώπους τους και περιμένουν τις ιατροδικαστικές πράξεις, καθώς, η προϊσταμένη της ιατροδικαστικής υπηρεσίας ανακοίνωσε ότι αυτή παραμένει κλειστή επειδή αρρώστησε ο γραμματέας. Μεταξύ των πολιτών που υποφέρουν στην αναμονή, και ένα ζευγάρι από την Αγόριανη, το οποίο έχασε το 5 μηνών μωρό του.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η υπηρεσία, την ίδια ώρα, έχει τρεις ιατροδικαστές και δύο νεκροτόμους οι οποίοι, όπως ισχυρίζεται η προϊσταμένη, δεν μπορούν να δουλέψουν επειδή δεν έχουν γραμματειακή υποστήριξη. Στην υπηρεσία υπάρχει, ακόμα, μία υπάλληλος γενικών καθηκόντων. Για το θέμα τοποθετήθηκε ο βουλευτής Φθιώτιδας Γιώργος Κοτρωνιάς, ο οποίος το χαρακτήρισε «απαράδεκτο», ενώ έστειλε και επιστολή στον υπουργό δικαιοσύνης, Κώστα Τσιάρα.

Άμεσα επενέβη και ο Εισαγγελέας Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Λαμίας, Βασίλειος Δημουλάς, αλλά και η Υπηρεσιακή Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης Βίκυ Γιαβή. Η τελευταία, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να ζήτησε να διεξαχθεί η νεκροψία - νεκροτομή του μωρού στη Λαμία, αλλά και να λειτουργήσει κανονικά η Υπηρεσία, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της κ. Ακριβούση, που φέρεται να απείλησε με μηνύσεις κατά παντός υπευθύνου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, οι δύο νέοι ιατροδικαστές που ανέλαβαν υπηρεσία τέλη Αυγούστου δεν αρνήθηκαν να κάνουν τις νεκροψίες – νεκροτομές κάνοντας παράλληλα και το ελάχιστο γραμματειακό κομμάτι, το οποίο θα μπορούσε, εξάλλου, να κάνει και η άλλη υπάλληλος της υπηρεσίας.

Τραγικές φιγούρες οι γονείς του μωρού

Στα όριά τους έχουν φτάσει, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι γονείς του μωρού από την Αγόριανη καθώς έχουν να διαχειριστούν, εκτός από τον αβάσταχτο πόνο, και την αβεβαιότητα του πότε και πού θα διεξαχθεί η νεκροψία. Οι αρμόδιοι τούς ενημερώσουν ότι θα γίνει κάπου μεταξύ Λαμίας και Πάτρας.

Δεν αποκλείεται, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης να βγάλει απόφαση αναστολής καθηκόντων της Προϊσταμένης κ. Αποστολίας Ακριβούση, για να μπορέσουν οι άλλοι ιατροδικαστές να κάνουν τη δουλειά τους. Εξοργισμένοι, όμως, με την εν γένει συμπεριφορά της προϊσταμένης της υπηρεσίας, φέρονται να είναι και άλλοι συνάδελφοί της ιατροδικαστές άλλων υπηρεσιών εδώ και χρόνια, καθώς συχνά καλούνται να αναλάβουν και τη δική της δουλειά, ειδικά όταν έμαθαν τον λόγο που επικαλείται για να «παγώσουν» οι νεκροψίες στην υπηρεσία.

πηγή: lamiareport.gr

