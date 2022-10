Κόσμος

Βρετανία: Παρουσιάστρια του BBC πανηγύριζε on air την απόσυρση του Μπόρις Τζόνσον (βίντεο)

Η παρουσιάστρια ειδήσεων του BBC Martine Croxall παύθηκε από τα καθήκοντά της. Τι ανέφερε η ίδια.



Κατά τη διάρκεια της χθεσινοβραδινής εκπομπής The Papers, στην οποία μέλη του Τύπου και ειδικοί εξετάζουν τα δημοσιεύματα της επόμενης ημέρας, είπε: «Λοιπόν, όλα αυτά είναι πολύ συναρπαστικά, έτσι δεν είναι;» και πρόσθεσε: «Επιτρέπεται να είμαι τόσο χαρούμενη; Λοιπόν, ναι».

Η εκπομπή ξεκίνησε στις 22.30 ώρα Αγγλίας, περίπου 90 λεπτά μετά την αποχώρηση του κ. Τζόνσον από την κούρσα για την ηγεσία των Τόρις. Αυτό οδήγησε τις εφημερίδες να αλλάξουν τα πρωτοσέλιδά τους, καθώς έσπευσαν να αντιδράσουν στην απροσδόκητη ανακοίνωση του πρώην πρωθυπουργού της Βρετανίας.

Ορισμένοι τηλεθεατές εξοργίστηκαν με τα σχόλια της παρουσιαστή, ενώ αρκετοί βουλευτές των Τόρις αντέδρασαν επίσης στο κλιπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και παραπονέθηκαν ότι παρουσίαζε μεροληψία.

Μια δήλωση του ραδιοτηλεοπτικού φορέα ανέφερε: «Το BBC News εξετάζει επειγόντως τη χθεσινοβραδινή έκδοση του The Papers στο News Channel για πιθανή παραβίαση της αμεροληψίας. Είναι επιτακτική ανάγκη να διατηρήσουμε τα υψηλότερα εκδοτικά πρότυπα. Διαθέτουμε διαδικασίες για την τήρηση των προτύπων μας και οι διαδικασίες αυτές έχουν ενεργοποιηθεί».

Η ενέργεια της 53χρονης δημοσιογράφου προκάλεσε οργισμένες αντιδράσεις, με τους εξοργισμένους τηλεθεατές να ζητούν τη λήψη μέτρων από τη ρυθμιστική αρχή Ofcom - ή την απόλυσή της από το BBC.





