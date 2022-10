Κοινωνία

Βιασμός ανήλικης στην Κατερίνη: Φωτογραφίες και το όνομα του 30χρονου κατηγορούμενου (εικόνες)

Στη δημοσιότητα έδωσε η Ελληνική Αστυνομία τα στοιχεία του 30χρονου που κατηγορείται ότι βίασε ανήλικη στην Κατερίνη.

Τα στοιχεία της ταυτότητας και τις φωτογραφίες του 30χρονου που κατηγορείται ότι βίασε 12χρονη, έδωσε η Ελληνική Αστυνομία στη δημοσιότητα, κατόπιν εισαγγελικής εντολής με διάρκεια έξι μηνών.

Σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας του παιδιού, το περιστατικό συνέβη το περασμένο καλοκαίρι -και συγκεκριμένα το βράδυ της 9ης Αυγούστου- όταν εκείνη έπαιζε με μία φίλη της στην πλατεία Μακεδονίας, στο κέντρο της πόλης.

Τότε, ένας 30χρονος Ιρακινός προσέγγισε τα κορίτσια έπεισε την 11χρονη να τον ακολουθήσει. Το αποτέλεσμα ήταν να την οδηγήσει σε ένα κοντινό διαμέρισμα και να ασελγήσει πάνω στο κοριτσάκι.

Λίγο νωρίτερα, είχαν δοθεί στη δημοσιότητα και τα στοιχεία του 30χρονου, ο οποίος αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες.

Δείτε τα στοιχεία του 30χρονου ΕΔΩ.

Στην ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας αναφέρεται:

"Δίνονται στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κατερίνης, η οποία επικυρώθηκε από την Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης, τα στοιχεία ταυτότητας και φωτογραφίες αλλοδαπού, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο πρόσωπο που δεν έχει συμπληρώσει τα 12 έτη.

Πρόκειται για τον (επ) SHAIKLY (ον) OMAR του MOHAMMED και της BUSHRA.

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση αποσκοπεί στην προστασία του κοινωνικού συνόλου, των ανηλίκων, των ευάλωτων ή ανίσχυρων πληθυσμιακών ομάδων και προς ευχερέστερη πραγμάτωση της αξίωσης της Πολιτείας για τον κολασμό των παραπάνω αδικημάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 23510-46633 και 23510-46632 της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Κατερίνης, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση είναι χρονικής διάρκειας μέχρι την 20 Απριλίου 2023. Πέραν του χρονικού αυτού ορίου δεν επιτρέπεται και αντίκειται στον Νόμο, η διατήρηση ή/και αναπαραγωγή της δημοσιοποίησης των παραπάνω στοιχείων"

