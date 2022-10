Πολιτική

Δημοσκόπηση ΑΝΤ1: Η ακρίβεια, τα μέτρα στήριξης και οι ποινικές υποθέσεις που συγκλονίζουν (βίντεο)

Τι δείχνουν τα στοιχεία της δημοσκόπησης της Marc για τον ΑΝΤ1, σχετικά με "καυτά" ζητήματα της επικαιρότητας.



Στο κεντρικο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 στις 18:45 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου παρουσιάστηκε το Α’ μέρος της μεγάλης μηνιαίας δημοσκόπησης της MARC για τον ΑΝΤ1.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της MARC Θωμάς Γεράκης παρουσίασε τα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία που αποτυπώνουν τις απόψεις των πολιτών στα “καυτά” ερωτήματα για την ενεργειακή κρίση, τα μέτρα στήριξης, αλλά και την στάση των Αρχών στις μεγάλες υποθέσεις που μας συγκλονίζουν το τελευταίο διάστημα.

Στο ερώτημα για το ποια είναι η μεγαλύτερη ανησυχία των πολιτών το 84,5% απάντησε η ακρίβεια, οι ανατιμήσεις και ο δύσκολος χειμώνας και το 44,1% τα εθνικά και ελληνοτουρκικά θέματα, το 37,8% λέει ότι τους ανησυχεί η εγκληματικότητα και η βία και το 34% ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Σχετικά με την κύρια αιτία των ανατιμήσεων το 57,1% απάντησε ότι οφείλεται στην ενεργειακή κρίση και τον πόλεμο και το 40% στην κυβερνητική πολιτική.

Για το πώς αξιολογούν τα μέτρα στήριξης το 39,8% υποστηρίζουν ότι δεν είναι καμία βοήθεια, το 39,1% τα χαρακτηρίζει μικρή αλλά αναγκαία βοήθεια, ενώ το 20,2% των ερωτηθέντων λένε ότι είναι σημαντική βοήθεια.

Το "καλάθι του νοικοκυριού" το 32,5% το αξιολογεί θετικά και ότι είναι αναγκαίο, το 34,3% το "βλέπει" με κάποιες επιφυλάξεις, ενώ το 29,3% το αξιολογεί αρνητικά και ότι είναι σε λάθος κατεύθυνση.

Σχετικά με την αυστηροποίηση τιμών για τα σοβαρά εγκλήματα το 93,5% λέει "ναι" και το 5,6% λέει "όχι", ενώ για την συχνότητα των πολύ σοβαρών εγκλημάτων το 65,8% λέει ότι υπάρχει άυξηση, ενώ το 32,6% υποστηρίζει ότι ειναι όπως πριν αλλά προβάλλονται περισσότερο.

Το 39,5% των πολιτών που ερωτήθηκαν λένε ότι η υπόθεση με τον βιασμό και εκπόρνευση της 12χρονης στον Κολωνό είναι αυτή που τους έχει συγκλονίσει περισσότερο και το 37,9% την υπόθεση της Ρούλας Πισπιρίγκου.

