Η ΑΕΚ πέρασε και από την Λιβαδειά

Η ΑΕΚ πέρασε και από τη Βοιωτία στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Super League. Πόσο επικράτησε έναντι του Λεβαδειακού.

Η ΑΕΚ πέρασε και από τη Βοιωτία, επικρατώντας 2-0 του Λεβαδειακού στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Super League. Έτσι, η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα παραμένει στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, έξι βαθμούς πίσω από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό. Και τα δύο γκολ των νικητών πέτυχε ο Λιβάι Γκαρσία, στο 50΄ και το 70΄ (πέναλτι).

Η αλλαγή ταχύτητας στο β΄ ημίχρονο ήταν ακριβώς ό,τι χρειαζόταν η ΑΕΚ για να πάρει ακόμα μία εκτός έδρας νίκη. Μέχρι τότε, οι «κιτρινόμαυροι» είχαν μείνει μακριά από τα εφετινά τους υψηλά στάνταρ και δεν μπορούσαν να δημιουργήσουν σοβαρές «καταστάσεις» για τον Μάρκοβιτς. Οι γηπεδούχοι του Βέλιτς έδειχναν να διαχειρίζονται πολύ καλά το ματς.

Όλα αυτά μέχρι το ξεκίνημα του β΄ ημιχρόνου, όταν στο δημοτικό στάδιο της Λιβαδειάς εμφανίστηκε η... γνωστή ΑΕΚ που «έπνιξε» τον αντίπαλό της, ανεβάζοντας ψηλά τις γραμμές. Οι Βοιωτοί άρχισαν να αντιμετωπίζουν σοβαρότατο πρόβλημα στο build up, οι «κιτρινόμαυροι» ανακτούσαν συνεχώς την κατοχή και σε μία από αυτές τις φάσεις άνοιξαν το σκορ. Στο 50΄ μετά από κλέψιμο στη μεσαία γραμμή, έγινε υποδειγματική μετάβαση με πάσα στον Ελίασον και με την άψογη σέντρα του Σουηδού, ο Λιβάι Γκαρσία έγραψε με κεφαλιά το 1-0. Η ΑΕΚ είχε υπό τον απόλυτο έλεγχό της το παιχνίδι και το «τελείωσε» στο 70΄ με πέναλτι που κέρδισε ο Γκατσίνοβιτς από τον Χάμοντ. Ο Γκαρσία ευστόχησε από τη βούλα και έφτασε τα 5 γκολ στο πρωτάθλημα. Ο Λεβαδειακός είχε κάποιες καλές στιγμές για να ξαναμπεί στο ματς, όμως δεν τα κατάφερε κι έτσι το σκορ έμεινε αναλλοίωτο έως το τέλος.

Έτσι, η Ένωση πέρασε με ακόμα μία νίκη, την τέταρτη σερί στη Λιβαδειά, όπου έχει χτίσει εξαιρετική παράδοση καθώς σε αυτά τα τέσσερα ματς δεν έχει δεχτεί γκολ.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Γιάσμινκο Βέλιτς): Μάρκοβιτς, Τσάπρας, Βινίσιους, Λιάγκας, Παναγιώτου, Νίκας, Μεχία, Χάμοντ (81΄ Σκβάρκα), Μουτίνιο, Λούα Λούα (85΄ Γιαννιώτας), Τόρο (63΄ Πέτρε)

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Αθανασιάδης, Ρότα, Βίντα, Μουκουντί, Σιντιμπέ, Σιμάνσκι, Ελίασον (79΄ Μάνταλος), Γκατσίνοβιτς, Πινέδα (72΄ Γιόνσον), Γκαρσία (90+2΄ Γαλανόπουλος), Αραούχο

