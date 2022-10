Κοινωνία

Missing Alert για εξαφάνιση 18χρονης

Πού εντοπίζονται για τελευταία φορά τα ίχνη της. Η ανακοίνωση από τον Σύλλογο "Το Χαμόγελο του Παιδιού".

Συναγερμός έχει σημάνει στην ΕΛΑΣ για την εξαφάνιση 18χρονης από την περιοχή Διαβατών Θεσσαλονίκης.

Στις 16/10/2022 εξαφανίστηκε από την περιοχή των Διαβατών Θεσσαλονίκης η Φραγκούλη Χριστίνα, 18 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε σήμερα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Φραγκούλη Χριστίνα έχει ύψος 1,65 μ., είναι αδύνατη, έχει μακριά ξανθά μαλλιά και καστανά μάτια. Δεν γνωρίζουμε τι φορούσε τη μέρα που εξαφανίστηκε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ και για Apple κινητά εδώ ».

