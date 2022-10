Κόσμος

Ινδονησία: Νεκροί από φωτιά σε πλοίο (εικόνες)

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα σε πλοίο στα ανοικτά της νήσου Τιμόρ, ανακοίνωσαν οι αρχές της Ινδονησίας.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο κύριο κατάστρωμα του πλοίου KM Express Cantika 77, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο μεταξύ της Κούπανγκ και του Καλαμπάχι.

Παραπλέοντα πλοία και ψαράδες έσπευσαν σε βοήθεια. Οι περισσότεροι επιβαίνοντες φόρεσαν σωσίβια και πήδηξαν στη θάλασσα, ορισμένοι κολύμπησαν μέχρι την ακτή.

«Δεκατρείς άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Οι υπόλοιποι 241 διασώθηκαν», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) ο Ισιάκ Νούκα, επικεφαλής της υπηρεσίας μεταφορών στο νησιωτικό σύμπλεγμα Μικρές Σούνδες.

Από την πλευρά του, εκπρόσωπος των υπηρεσιών διάσωσης έκανε λόγο για 14 νεκρούς και 226 επιζήσαντες.

Τα ναυτικά δυστυχήματα είναι συχνά στην Ινδονησία, η οποία έχει περισσότερα από 17.000 νησιά και ο πληθυσμός βασίζεται στις θαλάσσιες μεταφορές.

Το 2018, περίπου 160 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο σε ναυάγιο πορθμείου στη Σουμάτρα.

