Τουριστικές εισπράξεις: Άλμα - “μαμούθ” στο οκτάμηνο

Που οφείλεται η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος.

Αύξηση κατά 92,1% εμφάνισαν οι τουριστικές εισπράξεις στο οκτάμηνο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2022 αγγίζοντας τα 12,75 δισ. ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, οφείλεται στην αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά 64,8%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 7,44 δισ. ευρώ, καθώς και των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-27 κατά 147,7%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 5, 05 δισ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 5,0 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 63,3%, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 1.571 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 70,6%.

Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 67,6% και διαμορφώθηκαν στα 2.23 δισ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 37,2% και διαμορφώθηκαν στα 369,3 δισ. ευρώ. Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, άνοδο κατά 173,1% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2,28 δισ. ευρώ. Οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 118,1% και διαμορφώθηκαν στα 723,3 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τη Ρωσία μειώθηκαν κατά 63,0% και διαμορφώθηκαν στα 20,8 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση των εισπράξεων συμβαδίζει με την εισερχόμενη τουριστική κίνηση η οποία αυξήθηκε στο οκτάμηνο κατά 121,8% και διαμορφώθηκε σε 19,12 εκατομμύρια ταξιδιώτες, έναντι 8 εκατ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 120,3%, ενώ αυτή μέσω οδικών σταθμών κατά 139,6%. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 11,92 εκατ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 92,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27 αυξήθηκε κατά 197,1% και διαμορφώθηκε σε 7,19 εκατ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 88,9%, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 100,0%.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε αύξηση κατά 88,6% και διαμορφώθηκε σε 2.89 εκατ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά 69,7% και διαμορφώθηκε σε 1.31 εκατ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ 27, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 316,0% και διαμορφώθηκε σε 3.0 εκατ. ταξιδιώτες και αυτή από τις ΗΠΑ κατά 207,5% σε 647,2 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία μειώθηκε κατά 50,3% και διαμορφώθηκε σε 26,9 χιλ. ταξιδιώτες.

Σύγκριση με το 2019, το τελευταίο έτος πριν από την πανδημία

Σε σχέση με τον Αύγουστο του 2019, τον Αύγουστο του 2022 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις σημείωσαν μείωση κατά 1,5%, η μέση δαπάνη ανά ταξίδι αυξήθηκε κατά 14,0% και η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση μειώθηκε κατά 13,3%.

Σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2019, την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2022 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις παρουσίασαν μείωση κατά 3,6% και η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση κατά 12,4%, ενώ η μέση δαπάνη ανά ταξίδι αυξήθηκε κατά 10,6%.?

