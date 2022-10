Πολιτική

Ανδρουλάκης: Η Φώφη Γεννηματά, το ΕΣΥ και οι προτάσεις για τον επανασχεδιασμό του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ομιλία Ανδρουλάκη στην εκδήλωση για το ΕΣΥ, με την οποία ολοκληρώθηκε το τριήμερο δράσης με αφορμή τον ένα χρόνο από την απώλεια της Φώφης Γεννηματά.

«Χρειαζόμαστε ένα δημόσιο σύστημα υγείας ευέλικτο, αποτελεσματικό, ανταγωνιστικό και πρωτοπόρο. Τονίζω, δημόσιο σύστημα. Αυτή είναι η ευθύνη μας απέναντι στους πολίτες. Ένα ΕΣΥ αναγεννημένο και ισχυρό, που σπάει ανισότητες, που καλύπτει την πλειοψηφία της κοινωνίας μας σε κάθε γωνιά της πατρίδας. Ένα ΕΣΥ όπως αρμόζει στην ιστορία, στην ταυτότητα και τις αξίες της παράταξης μας. Όπως το οραματίστηκε ο Γιώργος Γεννηματάς και για την ενίσχυση του οποίου αγωνίστηκε η Φώφη Γεννηματά. Η πολιτική παρακαταθήκη της θα είναι φωτεινός φάρος στην πορεία μας προς το μέλλον».

Τα παραπάνω υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας απόψε σε εκατοντάδες στελέχη του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, στην ειδική προγραμματική εκδήλωση για το ΕΣΥ, με την οποία ολοκληρώθηκε το τριήμερο δράσης με αφορμή τον ένα χρόνο από την απώλεια της Φώφης Γεννηματά.

Ο ίδιος εκθείασε την πολιτική της διαδρομή και τίς επιλογές της, που είχαν πάντα επίκεντρο τον άνθρωπο καθώς κι ότι «ανέλαβε την παράταξη στα πολύ δύσκολα και την κράτησε όρθια μεγαλώνοντάς την και βάζοντας τις βάσεις για το μεγάλο άλμα που τώρα επιχειρούμε», όπως είπε χαρακτηριστικά. Ο κ. Ανδρουλάκης θύμισε τι έλεγε η Φώφη Γεννηματά για το ΕΣΥ: «Μέσα στην πανδημία αναδείχθηκε ιδιαίτερα η αξία του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Προστάτης και στήριγμα όλων μας. Αισθανόμαστε υπερήφανοι και δικαιωμένοι, γιατί το ΕΣΥ φέρει την σφραγίδα του ΠΑΣΟΚ».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, επανέλαβε τη κριτική του για τη κυβερνητική πολιτική που αυξάνει τις ανισότητες. «Ο πληθωρισμός και η ενεργειακή ακρίβεια ενισχύουν περαιτέρω τις κοινωνικές ανισότητες» είπε και κατηγόρησε τη κυβέρνηση για εμμονή στην άρνηση να μειώσει τον ΦΠΑ σε βασικά αγαθά. Επίσης ήταν επικριτικός για τη κυβερνητική πολιτική σχετικά με την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, επαναλαμβάνοντας τη πρόταση για επιβολή κλιμακωτού πλαφόν στη λιανική τιμή, ώστε και οι πολίτες να είναι προστατευμένοι, αλλά και οι παραγωγοί και οι πάροχοι να συμμετέχουν στο κόστος, και να μην επιβαρύνονται μόνο οι καταναλωτές και το κράτος.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ υπογράμμισε ότι το κόμμα του προτείνει «δίκαιες πολιτικές, χωρίς να συσσωρεύουμε χρέη στις επόμενες γενιές και βιώσιμη ανάπτυξη, ανθεκτική για τις παγκόσμιες αλλαγές με πολλές και καλές θέσεις. Αυτή είναι η μεγάλη αξιακή διάφορα της σοσιαλδημοκρατικής προσέγγισης από το δημοσιονομικό λαϊκισμό, ο οποίος δημιουργεί καταστροφικά αποτελέσματα, γιατί έχει πάντα ορίζοντα τις επόμενες εθνικές εκλογές», όπως χαρακτηριστικά τόνισε.

Ειδικά για το ΕΣΥ, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε, ότι μέσα στην πανδημία ανταποκρίθηκε σε μεγάλο βαθμό στις απαιτήσεις της κρίσης, χάρις όμως στην αυτοθυσία του προσωπικού του και στην ανθεκτικότητα των δομών του. Ταυτόχρονα ωστόσο, υπογραμμίστηκαν και οι παθογένειές του.

Κατέκρινε τη ΝΔ υποστηρίζοντας ότι δεν έμαθε τίποτα από την πανδημία και προωθεί ένα ακόμα πλήγμα για το ΕΣΥ: «Επιχειρεί με το τελευταίο σχέδιο νόμου να υπονομεύσει μια βασική αρχή του ΕΣΥ: Η ουσιαστική κατάργηση της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των ιατρών του ΕΣΥ, οδηγεί στην μετατροπή ενός δημόσιου και κοινωνικού αγαθού, σε αντικείμενο της ιδιωτικής αγοράς» κατήγγειλε ο κ. Ανδρουλάκης.

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ πρότεινε 8 μεγάλες αλλαγές για τον επανασχεδιασμό του ΕΣΥ.

Συγκεκριμένα:

1η παρέμβαση: Ανάπτυξη του τομέα της δημόσιας υγείας, ως ολοκληρωμένης δημόσιας υπηρεσίας, με ισχυρές δομές σε κάθε Περιφέρεια της χώρας.

Ανάπτυξη του τομέα της δημόσιας υγείας, ως ολοκληρωμένης δημόσιας υπηρεσίας, με ισχυρές δομές σε κάθε Περιφέρεια της χώρας. 2η παρέμβαση: Ενιαίο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας υπό δημόσια εποπτεία.

Ενιαίο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας υπό δημόσια εποπτεία. 3η παρέμβαση: Σύγχρονα και λειτουργικά δημόσια νοσοκομεία.

Σύγχρονα και λειτουργικά δημόσια νοσοκομεία. 4η παρέμβαση : Δημιουργία σύγχρονων και καινοτόμων μονάδων περίθαλψης εκτός νοσηλευτικών ιδρυμάτων.

: Δημιουργία σύγχρονων και καινοτόμων μονάδων περίθαλψης εκτός νοσηλευτικών ιδρυμάτων. 5η παρέμβαση: Αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού του ΕΣΥ. - Ειδικά για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι γιατροί.

Αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού του ΕΣΥ. - 6η παρέμβαση: Η Υγεία στα νησιά.

Η Υγεία στα νησιά. 7η παρέμβαση: Λειτουργία ανεξάρτητου μηχανισμού αξιολόγησης.

Λειτουργία ανεξάρτητου μηχανισμού αξιολόγησης. 8η παρέμβαση: Ψηφιακός μετασχηματισμός της υγείας.