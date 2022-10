Αθλητικά

ΟΦΗ και Λαμία “κόλλησαν” στο μηδέν

Ο ΟΦΗ έμεινε χωρίς νίκη για 6ο σερί παιχνίδι, ενώ η Λαμία απέσπασε βαθμό σε δεύτερο σερί εκτός έδρας παιχνίδι της.

Στο ισόπαλο 0-0 έμειναν ο ΟΦΗ και η Λαμία στο «Θ. Βαρδινογιάννης» στο παιχνίδι με το οποίο έπεσε η αυλαία της 9ης αγωνιστικής της Super League.

Υπό το βλέμμα του νέου προπονητή τους Βάλντας Νταμπράουσκας, ο οποίος βρισκόταν στις εξέδρες του γηπέδου (ο Πορτογάλος πρώην συνεργάτης του Νίκου Νιόπλια Πέδρο Καραβέλα ήταν στον πάγκο ως «υπηρεσιακός»), οι παίκτες της κρητικής ομάδας έμειναν χωρίς νίκη για 6ο σερί παιχνίδι (3 ισοπαλίες και 3 ήττες), ενώ την ίδια ώρα η Λαμία απέσπασε βαθμό σε δεύτερο σερί εκτός έδρας παιχνίδι της.

Μπορεί οι δύο ομάδες να έμειναν στο «μηδέν», όμως είναι αλήθεια πως το παιχνίδι είχε πάρα πολλές φάσεις κι απ’ τις δύο ομάδες κι... έσπασαν καρδιές μέχρι το τελικό σφύριγμα του διαιτητή Μαλούτα.

Με τη Λαμία να φτάνει πολύ πιο κοντά στο γκολ σε τρεις περιπτώσεις, αλλά να πέφτει πάνω σε έναν συγκλονιστικό Μανδά και τον ΟΦΗ να έχει δοκάρι με τον Ντουρμισάι στο 72’. Οι γηπεδούχοι έχασαν την πρώτη καλή ευκαιρία στο 12’, όταν ο Περέα πήρε την κεφαλιά, έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, με την μπάλα να φεύγει άουτ.

Στο 18' η Λαμία έχασε τεράστια ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ, όταν από βαθιά μπαλιά του Σιμον, ο Νούνιες έφυγε στην πλάτη της άμυνας του ΟΦΗ, όμως δεν μπόρεσε να πλασάρει όπως θα ήθελε, σημαδεύοντας άουτ στο τετ-α-τετ με τον Μανδά, υπό την πίεση του Βούρου.

Στο 31’ και στο 33’ οι φιλοξενούμενοι έχασαν δύο ευκαιρίες στις προσπάθειες του Ντε Βινσέντι, όμως το πρώτο σουτ του Αργεντινού βρήκε σε ετοιμότητα τον Μανδά, ενώ το δεύτερο πέρασε λίγο άουτ από το αριστερό δοκάρι.

Η Λαμία μπήκε επιθετικά και στο δεύτερο 45λεπτο και στο 49’ πλησίασε ξανά το γκολ, όμως η ωραία ενέργεια και το σουτ του Μανούσου, δεν αιφνιδίασαν τον Μανδά που μπλόκαρε σταθερά.

Στο 56’ ο Μανούσος «χόρεψε» την άμυνα του ΟΦΗ, απέφυγε τους Βούρο και Διαμαντή, όμως το πλασέ του αποκρούστηκε καταπληκτικά απ’ τον Μανδά, ο οποίος κράτησε το «μηδέν» στην εστία του. Στο αμέσως επόμενο λεπτό, το σουτ του Ντε Βινσέντι αποκρούστηκε ξανά απ’ τον γκολκίπερ της κρητικής ομάδας, ενώ στο 72’ οι γηπεδούχοι «άγγιξαν» το 1-0. Ο Ντουρμισάι υποδέχθηκε την μπάλα έξω απ’ την περιοχή και πλάσαρε πάνω απ’ τον Σαράνοφ, όμως η προσπάθειά του αποκρούστηκε απ’ το οριζόντιο δοκάρι.

Το ματς πήρε «φωτιά» στο φινάλε, με τη Λαμία να χάνει άλλη μία μεγάλη ευκαιρία με τον Γιακουμάκη στο 78’ (πλασέ άουτ) και τον ΟΦΗ να «απαντάει» με τον νεαρό Θεοδωσουλάκη στο 90', ο οποίος νικήθηκε απ' τον Σαράνοφ.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΟΦΗ (Πέδρο Καραβέλα): Μανδάς, Βούρος, Διαμαντής, Λάρσον, Τοράρινσον (68’ Μπαλογιάννης), Μεγιάδο (73’ Στάικος), Περέα, Γκερέρο, Τοράλ (84’ Ντιουσέ), Τζόυ (84’ Μπιφουμά), Ντουρμισάι (84’ Θεοδωσουλάκης).

ΛΑΜΙΑ (Τζιανλούκα Φέστα): Σαράνοφ, Αντέτζο, Κορνέζος, Τζανδάρης, Νούνιες, Ντε Βινσέντι (66’ Σλίβκα), Σιμόν, Μπεχαράνο (76’ Γιακουμάκης), Γκοράνοφ, Τσιλούλης (66’ Ασκόφσκι), Μανούσος (84’ Ρόμανιτς).

