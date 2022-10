Οικονομία

Απεργία - Πειραιάς: Δεμένα τα πλοία στο πρώτο λιμάνι της χώρας

Δεμένα στους κάβους παραμένουν τα πλοία που αναχωρούν από το λιμάνι του Πειραιά, λόγω της παμπειραϊκής απεργίας που κήρυξαν ναυτεργατικά σωματεία.

Δεμένα από 00:01 τα ξημερώματα έως τις 12 τα μεσάνυχτα θα παραμείνουν σήμερα τα πλοία της ακτοπλοΐας που αναχωρούν μόνο από το λιμάνι του Πειραιά, λόγω 24ωρης παμπειραϊκής απεργίας που κήρυξαν ναυτεργατικά σωματεία.

Τα σωματεία των ναυτικών της Πανελλήνιας Ένωσης Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ), της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ), της Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιθαλαμηπόλων Θαλαμηπόλων(ΠΕΑΘΕΝ) της Πανελλήνιας Ένωσης Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής Εμπορικού Ναυτικού (Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ) και της Πανελλήνιας Ενωσης Πληρωμάτων Ρυμουλκών Ναυαγοσωστικών απαιτούν την απόσυρση του αναθεωρημένου Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου ΚΙΝΔ, ανανέωση και εφαρμογή των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας ΣΣΕ, με αυξήσεις στους μισθούς.

Η κινητοποίηση των πληρωμάτων των Ρυμουλκών Ναυαγοσωστικών είναι πανελλαδική.

Τα ναυτεργατικά σωματεία θα πραγματοποιήσουν στις 10 το πρωί συγκέντρωση στο λιμάνι του Πειραιά απέναντι από τον ηλεκτρικό σταθμό. Την αλληλεγγύη του στη σημερινή κινητοποίηση των εργαζομένων στον Πειραιά εκφράζει με ανακοίνωσή του το Εργατικό Κέντρο Πειραιά.

Εικοσιτετράωρη απεργιακή κινητοποίηση παραγματοποιούν σήμερα το συνδικάτο Μετάλλου, το σωματείο Ναυπηγοξυλουργών και το σωματείο των λιμενεργατών της Ένωσης Εργαζομένων Διακίνησης Εμπ/τίων στις προβλήτες του Πειραιά (ΕΝΕΔΕΠ) στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά.

Το σωματείο των λιμενεργατών της ΕΝΕΔΕΠ τονίζει ότι αυτή τη μέρα δεν θα γίνεται διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων στις προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ, ενώ ζητά την ένταξη όλων των εργαζομένων σταβαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, εφαρμογή της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για όλους τους εργαζόμενους λιμενεργάτες και μέτρα για την Υγιεινή και Ασφάλεια.

Οι λιμενεργάτες στις 12:00 το μεσημέρι θα πραγματοποιήσουν τρισάγιο και εκδήλωση εις μνήμην του συναδέλφου του Δημήτρη Δαγκλή στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά ΣΕΠ, στον χώρο όπου βρήκε τραγικό θάνατο και βρίσκεται η φωτογραφία του.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Διακίνησης Εμπ/τίων στις προβλήτες του Πειραιά Μάρκος Μπεκρής είπε ότι στις προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων και της εργοδοσίας δεν εφαρμόζεται η νομοθεσία έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να ασφαλίζονται στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

Ήδη, πρόσθεσε, από το 2012 η νομοθεσία από το ΕΦΚΑ και το Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλισης εξηγεί εμπεριέχει τον κλάδο των λιμενεργατών ώστε να ασφαλίζεται σύμφωνα με το κανονισμό για τα ΒΑΕ. Η μη εφαρμογή τους σημαίνει 700 εργαζόμενοι είναι υπό-ασφαλισμένοι, με άμεση συνέπεια για τους μεγαλύτερους συναδέλφους αντί για τα 62 χρόνια να βγαίνουν στη σύνταξη στα 67, πρόσθεσε ο ίδιος. Έκανε λόγο, επίσης, για πάρα πολλά εργατικά ατυχήματα που έχουν σημειωθεί μέσα στο λιμάνι τα τελευταία χρόνια, ενώ πρόσθεσε ότι κάποιοι εργαζόμενοι δουλεύουν στο λιμάνι και είναι εκτός σύμβασης.

