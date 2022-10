Life

“The 2Night Show” – Γεωργαλάς: Πως του πρόσθεσαν 10 χρόνια στην ηλικία του

Τι αποκάλυψε για τις βίαιες σκηνές που του προκάλεσαν ταχυκαρδία και τον ανάγκασαν να σταματήσει το γύρισμα.

Στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «The2Night Show», καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου, βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας, ο Δημήτρης Γεωργαλάς.

«Το να κάνεις έναν κόντρα ρόλο σε πάει σε άλλο επίπεδο, σε απελευθερώνει και είναι πολύ γοητευτικό. Στις πολύ δύσκολες και βίαιες σκηνές ζαλίστηκα και ζήτησα να σταματήσουμε. Έπαθα ταχυκαρδία. Δεν είναι σαν το θέατρο που το δουλεύεις σταδιακά και αποκτάς την αντοχή, στην τηλεόραση γίνονται όλα γρήγορα και θέλει πολλή ενέργεια» τόνισε μιλώντας για το ρόλο του στον «Σασμό».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις αντιρρήσεις που είχε η οικογένεια του για την υποκριτική, «Οι σημερινές γενιές ξέρουν πώς να μεγαλώσουν ένα παιδί. Χρειάζεται δέκα λεπτά να κάνεις παιδί και μια ζωή να γίνεις γονιός. Βλέπω την αγωνία της μητέρας μου να θέλει να μάθει και να καταλάβει πράγματα τώρα. Μου λέει πώς αν τα ήξερε αυτά από πριν, θα τα έκανε όλα διαφορετικά. Εγώ έχω συγχωρέσει και πάντα συγχωρώ σαν άνθρωπος».

Τέλος και μιλώντας για την ηλικία του, είπε χαρακτηριστικά, «Με πήρε ένας φίλος από την Πάτρα, πριν έρθω εδώ και μου λέει άνοιξε να δεις στη Google, γράφει ημερομηνία γέννησης το 1959. Μου έχουν προσθέσει πάρα πολλά χρόνια. Λέω πρέπει να βρω έναν τρόπο να το διορθώσω αυτό το πράγμα. Είναι λάθος το ’59. Είμαι λίγο πάνω από τα 50. Νιώθω μια χαρά. Αν ήμουν το 59, θα ήμουν τώρα 63. Μου βάζουνε δέκα χρόνια πάνω. Εγώ δεν έχω δώσει ημερομηνία. Μάλλον κάτι υπολόγισαν κι ήταν λάθος. Να αποκατασταθεί».

