Κολωνός: Ο 53χρονος με παρενόχλησε σεξουαλικά

Τι είπε στην κάμερα του ΑΝΤ1, μια γυναίκα η οποία έπεσε θύμα χυδαίας συμπεριφοράς από τον 53χρονο κατηγορούμενο για την υπόθεση του βιασμού της 12χρονης.

Μετά τα όσα έχουν γίνει γνωστά για την υπόθεση της 12χρονης στον Κολωνό που έπεσε θύμα βιασμού και μαστροπείας, τα στόματα έχουν αρχίσει να ανοίγουν στη γειτονιά και να γίνονται αποκαλύψεις.

Μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», κάτοικος της περιοχής μίλησε για τη σεξουαλική παρενόχληση που είχε δεχτεί από τον 53χρονο κατηγορούμενο.

«Πηγαίνοντας ως πελάτισσα στο μαγαζί του, άρχισε σταδιακά να γίνεται όλο και πιο διαχυτικός και στη συνέχεια να εκφράζεται απρεπώς, φέρνοντας με σε δύσκολη θέση», είπε χαρακτηριστικά, για να συμπληρώσει ότι «το φλερτ του ήταν χυδαίο».

Όπως είπε η γυναίκα όλα αυτά έγιναν πριν από 5-6 χρόνια, με αποκορύφωμα μια χυδαία χειρονομία που της έκανε στο δρόμο και μετά από αυτό το περιστατικό δεν ξαναπήγε ποτέ στο μαγαζί του.

Σύμφωνα με την καταγγέλλουσα, δεν ήταν η μόνη που είχε γίνει αποδέκτης τέτοιας συμπεριφοράς από τον 53χρονο, ενώ πρόσφατα ακούστηκε και κάτι για ακόμη ένα ανήλικο κορίτσι.

