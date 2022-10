Κοινωνία

Κολωνός: Στη ΓΑΔΑ ακόμα ένας εμπλεκόμενος

Αυτοβούλως προσήλθε στη ΓΑΔΑ άνδρας που φέρεται να είχε επαφή με την 12χρονη. Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής προσήλθε ένας 54χρονος Έλληνας που φέρεται να συνομιλούσε με την 12χρονη από τον Κολωνό, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής.

Ο άνδρας ταυτοποιήθηκε και ο ίδιος ανέφερε ότι, μιλούσε μέσω της εφαρμογής με το παιδί, την περασμένη άνοιξη.

Εξετάστηκε από τις Αρχές και αποχώρησε, ερευνάται η συμμετοχή του στην υπόθεση.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Ταυτοποίηση 54χρονου ημεδαπού, φερόμενου χρήστη διαδικτυακής εφαρμογής γνωριμιών

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, για την διακρίβωση χρηστών που φέρεται να συνομιλούσαν, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής γνωριμιών, με την ανήλικη παθούσα και ενδεχομένως να συναντήθηκαν μαζί της, προσήλθε αυτοβούλως 54χρονος ημεδαπός στην ανωτέρω Υπηρεσία.

Ο ανωτέρω ανέφερε ότι την άνοιξη του τρέχοντος έτους συνομιλούσε, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής γνωριμιών, με άτομο που πιθανόν προσομοιάζει στην ανήλικη που φέρεται να έχει πέσει θύμα μαστροπείας στον Κολωνό.

Ο ανωτέρω ημεδαπός, αφού εξετάστηκε ενόρκως, αποχώρησε, ενώ ερευνάται η συμμετοχή του στην υπόθεση».

