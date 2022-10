Αθλητικά

Ο Χάαλαντ προηγείται στη λίστα των Ευρωπαίων σκόρερ

Ποιοι συμπεριλαμβάνονται στην πρώτη δεκάδα των σκόρερ στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Ο Ερλινγκ Χάαλαντ, παραμένει επικεφαλής στον πίνακα με τους κορυφαίους σκόρερ στην Ευρώπη. Ο νεαρός Νορβηγός, πέτυχε δύο τέρματα στην νίκη επί της Μπράϊτον με 3-1 και με 17 γκολ σε 11 αγώνες με τα «χρώματα» της Μάντσεστερ Σίτι, παραμένει στην κορυφή, ακολουθούμενος από τον Πολωνό γκολτζή της Μπαρτσελόνα, Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ο οποίος έχει σκοράρει 12 φορές σε 11 ματς.

Ο σχετικός κατάλογος, περιλαμβάνει ποδοσφαιριστές που συμμετέχουν στα πρωταθλήματα της Γερμανίας, της Αγγλίας, της Αυστρίας, του Βελγίου, της Σκωτίας, της Ισπανίας, της Γαλλίας, της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Ολλανδίας, της Πορτογαλίας, της Ρωσίας, της Ελβετίας, της Τουρκίας και της Ουκρανίας.

Η πρώτη δεκάδα των κορυφαίων σκόρερ στα ευρωπαϊκά γήπεδα, έχει ως εξής:

Ερλινγκ Χάαλαντ (22 ετών/Μάντσεστερ Σίτι/Νορβηγία) 17 γκολ σε 11 αγώνες (924 λεπτά) Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι (34 ετών/Μπαρτσελόνα/Πολωνία) 12 γκολ σε 11 αγώνες (857 λεπτά) Βλαντίμιρ Σιτσένοφ (26 ετών/Ερενμπουργκ/Ρωσία) 11 γκολ σε 12 αγώνες (826 λεπτά) Κουίνσι Πρόμες (30 ετών/Σπαρτάκ Μόσχας/Ολλανδία) 11 γκολ σε 13 αγώνες (1.170 λεπτά) Μάλκομ (25 ετών/Ζενίτ Αγ.Π./Βραζιλία) 11 γκολ 14 αγώνες (1.271 λεπτά) Ενερ Βαλένσια (32 ετών/Φενερμπαχτσέ /Ισημερινός) 10 γκολ σε 9 αγώνες (651 λεπτά) Αντόνιο Τσολάκ (29 ετών/Ρέιντζερς/Κροατία) 10 γκολ σε 11 αγώνες (818 λεπτά) Κιλιάν Μπαπέ (23 ετών/Παρί ΣΖ/Γαλλία) 10 γκολ σε 11 αγώνες (881 λεπτά) Χάρι Κέιν (29 ετών/Τότεναμ/Αγγλία) 10 γκολ σε 12 αγώνες (1.268 λεπτά) Φέντορ Τσαλόφ (24 ετών/ΤΣΣΚΑ Μόσχας/Ρωσία) 10 γκολ σε 14 αγώνες (1.094 λεπτά)

