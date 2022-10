Κοινωνία

Φονικό τροχαίο στην Ημαθία: Ο οδηγός παραδόθηκε στην Αστυνομία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο 28χρονος ο οποίος μεταξύ άλλων κατηγορείται για ανθρωποκτονία εξ αμελείας και εγκατάλειψη τροχαίου, αφέθηκε ελεύθερος.

Το κατώφλι της αστυνομικής διεύθυνσης Ημαθίας, πέρασε το πρωί της Τρίτης, ο 28χρονος οδηγός που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο στην Παλαιόχωρα Ημαθίας, με απολογισμό τον θάνατο μιας 15χρονης κοπέλας και τον σοβαρό τραυματισμό της μητέρας της και της 11χρονης αδερφής της.

Ο 28χρονος ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, σωματικές βλάβες κατά συρροή εξ αμελείας και εγκατάλειψη τροχαίου, αφέθηκε ελεύθερος καθώς είχε λήξει το αυτόφωρο για τη σύλληψή του.

Ο 28χρονος ο οποίος παρουσιάστηκε μαζί με τον δικηγόρο του, σύμφωνα με πληροφορίες, παρουσίασε έγγραφα για τη νομιμότητα της κίνησης του οχήματός του και έθεσε εαυτόν στη διάθεση των αστυνομικών που ερευνούν την υπόθεση.

Ειδήσεις σήμερα:

“Εκτός Υπηρεσίας”: Ξεκαρδιστικό το επεισόδιο της Τρίτης (εικόνες)

Κολωνός: Στη ΓΑΔΑ ακόμα ένας εμπλεκόμενος

“The 2Night Show” – Γεωργαλάς: Πως του πρόσθεσαν 10 χρόνια στην ηλικία του