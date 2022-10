Κοινωνία

Επίθεση με καυστικό υγρό: Άφαντη η 38χρονη - Τι δείχνει βίντεο από το ξενοδοχείο

Άφαντη για τρίτη ημέρα η δράστιδα. Με βαρύτατα εγκαύματα νοσηλεύεται ο 36χρονος. "Καρφώνει" την κόρη του ο πατέρα της 38χρονης. Τι αποκάλυψε συγγενής του θύματος στην εκπομπή "Το Πρωινό".

Άφαντη για τρίτη ημέρα παραμένει η 38χρονη στην Κρήτη που έριξε καυστικό υγρό στον 36χρονο πρώην σύζυγό της, παρά το ένταλμα σύλληψης που έχει εκδοθεί σε βάρος της.

Ο 36χρονος της εξακολουθεί να νοσηλεύεται με βαρύτατα εγκαύματα και σε σοβαρή κατάσταση στο Θριάσιο.

Τις πρώτες απαντήσεις από την εταιρία της κινητής τηλεφωνίας που ανήκει ο αριθμός της 38χρονης περιμένουν σήμερα, εκτός απροόπτου, οι αστυνομικοί μετά το αίτημα που υποβλήθηκε προκειμένου να διαπιστωθεί με ποιο άτομο ή άτομα επικοινώνησε η δράστιδα της επίθεσης με καυστική ουσία, αλλά και να έχουν μια εικόνα για την περιοχή από όπου ενεργοποιήθηκε το τηλέφωνό της για τελευταία φορά.

Από χθες υπήρχε η πληροφορία ότι σήμερα θα γίνουν, εάν δεν έχουν ήδη γίνει, κάποιες στοχευμένες έρευνες σε σπίτια αλλά και μέρη που ανήκουν σε φιλικά πρόσωπα της 38χρονης.

Η ίδια πάντως φέρεται να επικοινώνησε, σύμφωνα με συγγενείς της, τις τελευταίες ώρες με δικηγόρο εκτός Κρήτης, εκφράζοντας το φόβο της, αλλά δεν φέρεται να ξεκαθάρισε εάν σκοπεύει να παραδοθεί, όπως είχε διαμηνύσει τις πρώτες ημέρες.

Αστυνομικοί εκτιμούν ότι δεν έχει φύγει εκτός νομού, αν και δεν το αποκλείουν και χαρακτηρίζουν ως παραπλανητικές τις πληροφορίες που διέρρευσαν ότι βρίσκεται σε άλλη πόλη του νησιού.

Σε κάθε περίπτωση η έρευνα για τον εντοπισμό της γίνεται και σε άλλους νομούς της Κρήτης, ενώ εκδόθηκε σήμα αναζήτησής της και στις λιμενικές Υπηρεσίες, για κάθε ενδεχόμενο.

Την ίδια ώρα, βίντεο με τις κινήσεις της 38χρονης μετά την επίθεση έχει στα χέρια της η ΕΛΑΣ.

Όπως φαίνεται από το βιντεοληπτικό υλικό η 38χρονη με γρήγορα βήματα βγαίνει από το ξενοδοχείο, στρίβει αριστερά, κινείται προς το λιμάνι και η τελευταία φορά που την «πιάνουν» κάμερες είναι κοντά σε μεγάλο ξενοδοχείο.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 ο ποινικολόγος Αλέξης Κούγιας, αναφερόμενος στην 36χρονη δράστιδα της επίθεσης με καυστικό υγρό στην Κρήτη, είπε πως «αυτή αποφασίζει κυριαρχικά για το πώς θα πορευθεί στην ζωή της».

«Συνήθως δεν παραδίδονται αμέσως. Σε αυτά τα εγκλήματα έχει σημασία πότε εμφανίζεται ο δράστης, προβλέπεται και ελαφρυντική πρόνοια του νόμου αν εμφανιστείς αμέσως και εξιστορήσεις με αλήθεια όσα έγιναν», είπε ο Αλέξης Κούγιας, συμπληρώνοντας ότι «εξαφανίζονται αυτοί που θέλουν να προετοιμάσουν καλύτερα την υπεράσπιση τους. Αυόο είναι λάθος όμως, γιατί επιβαρύνει την θέση του κατηγορούμενου».





Στην εκπομπή "Το Πρωινό" ο πατέρας της 38χρονης δήλωσε: "Δεν ξέρω που είναι η κόρη μου μέχρι και σήμερα . Δεν ξέρω που είναι ούτε τι θέλει να κάνει. Δεν φοβάμαι για τίποτα .Δεν έχω μιλήσει καθόλου με τον 36χρόνο . Δεν την έχει απειλήσει κανένας , ούτε ο αδερφός του 36χρονου .Μπορεί να είπαν μια κουβέντα παραπάνω . Αυτό όμως και πάλι δεν την δικαιολογεί . Δεν υπήρχαν απειλές ούτε προς το πρόσωπο μου από κανέναν".

Στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1, μίλησε και ο ξάδελφος του 36χρονου θύματος και αναφέρθηκε στο αν εάν είχανπροβλήματα μεταξύ τους. Όπως υποστήριξε ο "36χρονος ήθελε να ξεκόψουν τη σχέση αυτή και αυτή δεν ήθελε. Αυτή τον κυνηγούσε. Δεν ήθελε τώρα δηλαδή, να χαλάσουν την σχέση και αυτή δεν μπορούσε να το δεχτεί. Αυτή είναι πολύ ύπουλος άνθρωπος, δηλαδή είναι πολύ… δεν το βάζει εύκολα κάτω. Δεν την 'θέλαν οι δικοί του γιατί ήταν ξαναπαντρεμένη και με παιδιά και λίγο-πολύ είναι σε αυτά τα πράγματα, κρατάνε λίγο τις παλιές παραδόσεις".

Για το γεγονός ότι δεν έχει παραδοθεί ακόμα στις αρχές τόνισε χαρακτηριστικά "Αυτή πρέπει να χτίσει το άλλοθι της, δηλαδή πρέπει να δικαιολογηθεί κάπως. Λέει πολλά ψέματα".

