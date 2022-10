Υγεία - Περιβάλλον

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού - “Φώφη Γεννηματά”: ψηφιακή μαστογραφία δωρεάν

Δεκάδες χιλιάδες γυναίκες έχουν υποβληθεί σε δωρεάν ψηφιακές μαστογραφίες, στο πλαίσιο του προγράμματος που φέρει το όνομα της Φώφης Γεννηματά, η οποία πέθανε σαν σήμερα.

Ο Οκτώβριος είναι μήνας πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού και ο έγκαιρος εντοπισμός σημαίνει θεραπεία με ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές.

Καθώς η 25η Οκτωβρίου έχει οριστεί ως Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης κατά του Καρκίνου του Μαστού, τα υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υγείας ανακοινώνουν ότι έχει εκδοθεί το σύνολο των παραπεμπτικών για τη διενέργεια ψηφιακής μαστογραφίας στο πλαίσιο του προγράμματος «Προληπτικός έλεγχος για τον καρκίνο του μαστού - Φώφη Γεννηματά», το οποίο φέρει το όνομα της αείμνηστης Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Φώφης Γεννηματα, που πέθανε σαν σήμερα.

Ειδικότερα:

Έχουν αποσταλεί όλα τα SMS με το άυλο παραπεμπτικό στις γυναίκες 50-69 ετών που έχουν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση.

Έχουν ήδη διενεργηθεί περί τις 40.000 μαστογραφίες

17.605 γυναίκες έχουν εντοπιστεί με καλοήθη ευρήματα, ενώ για 5.104 γυναίκες ο περαιτέρω έλεγχος ήταν αρνητικός και δεν προέκυψε κάποιο εύρημα.

2.411 γυναίκες έχουν εντοπιστεί έγκαιρα με ευρήματα. Οι γυναίκες αυτές χάρη στις προληπτικές εξετάσεις του προγράμματος προσυμπτωματικού ελέγχου εντόπισαν έγκαιρα τα ευρήματα και στην πλειονότητα τους δε χρειάζονται μαστεκτομή ή χημειοθεραπεία.

Ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης δήλωσε: «Υλοποιούμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων που υπάρχει. Οι γυναίκες με απευθείας παραπεμπτικό μπορούν να κάνουν προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα για περαιτέρω δωρεάν κλινικό έλεγχο από το γιατρό και εξετάσεις που θα χρειαστούν».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης τόνισε: «Μέσα σε λιγότερο από πέντε μήνες, το πρόγραμμα «Φώφη Γεννηματά» έχει αναδειχθεί σε σύμμαχο όλων των γυναικών ηλικίας 50-69 ετών. Αξιοποιώντας τις δυνατότητες που μας δίνει η άυλη συνταγογράφηση, είμαστε σε θέση να στέλνουμε σε κάθε δικαιούχο το παραπεμπτικό, ώστε εκείνη να προγραμματίζει τη μαστογραφία της δωρεάν, όποτε και όπου την εξυπηρετεί. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, την οποία σύντομα θα επεκτείνουμε και για άλλες παθήσεις, πετυχαίνουμε να πηγαίνει το κράτος στον πολίτη, με εξατομικευμένες προτάσεις και λύσεις».

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα «Προληπτικός έλεγχος για τον καρκίνο του μαστού - Φώφη Γεννηματά» παρουσιάστηκε από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και τέθηκε σε λειτουργία τον Ιούνιο του 2022. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε από τη γενική γραμματέα Δημόσιας Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη και υλοποιείται από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ), εποπτευόμενο φορέα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Το πρόγραμμα «Προληπτικός έλεγχος για τον καρκίνο του μαστού - Φώφη Γεννηματά» απευθύνεται σε όλες τις γυναίκες ηλικίας 50-69 ετών που βρίσκονται στη χώρα μας και διαθέτουν ΑΜΚΑ - αφορά, δηλαδή, συνολικά σε 1.300.000 δικαιούχους - και, ενσωματώνοντας την ψηφιακή τεχνολογία, επιδιώκει να διευκολύνει τις γυναίκες να κάνουν τις εξετάσεις τους εύκολα, άμεσα και δωρεάν. Το πρόγραμμα δεν σταματά με τη διενέργεια δωρεάν εξέτασης ψηφιακής μαστογραφίας, αλλά προβλέπει επιπλέον τόσο τη δωρεάν επίσκεψη στον γιατρό για όσες γυναίκες εντοπιστούν με ευρήματα όσο και τη δωρεάν διενέργεια υπερηχογραφήματος για περαιτέρω αποσαφήνιση των ευρημάτων.

Έτσι, το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις εξής εξετάσεις:

Εξέταση Ψηφιακής Μαστογραφίας για όλες τις γυναίκες-δικαιούχους Κλινική εξέταση (σε περίπτωση ευρήματος) Υπερηχογράφημα (σε περίπτωση ευρήματος)

Το πρόγραμμα λειτουργεί ως εξής:

Οι γυναίκες - δικαιούχοι ηλικίας 50-69 ετών που έχουν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση θα λάβουν το άυλο παραπεμπτικό για την εξέταση ψηφιακής μαστογραφίας με μήνυμα (SMS) στο κινητό τους τηλέφωνο ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Με το άυλο παραπεμπτικό μπορούν να απευθυνθούν σε οποιοδήποτε συνεργαζόμενο κέντρο της περιοχής τους (δημόσιο ή ιδιωτικό) και να κλείσουν το ραντεβού τους για την εξέταση, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Όσες γυναίκες δεν έχουν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση, μπορούν να ζητήσουν κατά την επίσκεψη τους σε οποιονδήποτε ιατρό ή μονάδα υγείας την οποία θα επισκεφθούν να τους εκδώσει το σχετικό παραπεμπτικό και στη συνέχεια, να απευθυνθούν σε οποιοδήποτε συνεργαζόμενο κέντρο της περιοχής τους (δημόσιο ή ιδιωτικό) και να κλείσουν το ραντεβού τους για την εξέταση, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

