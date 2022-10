Κοινωνία

Μαθητές σε εκδρομή δέχθηκαν επίθεση μπροστά στους καθηγητές τους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ευθύνες στους καθηγητές επιρρίπτουν οι γονείς των μαθητών, οι οποίοι δέχθηκαν επίθεση ενώ ήταν σε εκδρομή.

(εικόνα αρχείου)

Επίθεση από αγνώστους δέχθηκαν, μπροστά στους καθηγητές τους, μαθητές του Γυμνασίου Βόνιτσας, ενώ ήταν σε εκδρομή στο Μεσολόγγι. Τα παιδιά δέχθηκαν επίθεση την ώρα που έμπαιναν στο πούλμαν της επιστροφής.

Οι μαθητές του μοναδικού Γυμνασίου στη Βόνιτσα πήγαν εκδρομή στο Μεσολόγγι αλλά τα πράγματα δεν κύλησαν ομαλά. Ένα από τα παιδιά μεταφέρθηκε τραυματισμένο σε νοσοκομείο από την επίθεση που δέχτηκε από άγνωστους νεαρούς, λίγο πριν μπει στο πούλμαν, με τους συμμαθητές του. Πληροφορίες αναφέρουν πως οι δράστες, που ήταν πιθανότατα τσιγγάνοι, κινήθηκαν απειλητικά και κατά άλλων δύο παιδιών, που ευτυχώς απέφυγαν τα χειρότερα.

Οι γονείς των παιδιών κατηγορούν τους συνοδούς καθηγητές για αδιαφορία. Όπως υποστηρίζουν ήταν μπροστά στο όλο σκηνικό αλλά δεν έκαναν τίποτα. Μάλιστα προσπάθησαν, όπως αναφέρουν, να ρίξουν την ευθύνη στους μαθητές του σχολείου, λέγοντάς τους, ότι ήταν εκείνοι που προκάλεσαν το επεισόδιο.

Χθες 24 Οκτωβρίου, τα παιδιά έκαναν αποχή, με το όλο θέμα να έχει αναστατώσει την εκπαιδευτική κοινότητα της πόλης. Η διευθύντρια και οι υπόλοιποι καθηγητές προσπαθούν να ρίξουν τους τόνους, ώστε τα μαθήματα να συνεχιστούν και να μείνουν πίσω τα όσα έγιναν στην εκδρομή.

Ο μαθητής που τραυματίστηκε ευτυχώς ελαφρά, κάτω από το μάτι, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο από τους γονείς του. Τον παρέλαβαν από το Γυμνάσιο στη Βόνιτσα και τον πήγαν για εξετάσεις, που δεν έδειξαν κάτι ανησυχητικό. Τα παιδιά υποστηρίζουν ότι δέχτηκαν αναίτια επίθεση, επειδή οι δράστες ενοχλήθηκαν που τους κοίταγαν.

Σε κάθε περίπτωση οι γονείς των μαθητών, δηλώνουν αποφασισμένοι να μην αφήσουν το όλο θέμα να ξεχαστεί μέχρι να πέσει άπλετο φως στα όσα έγιναν στην εκδρομή και στα όσα έκαναν οι καθηγητές των παιδιών τους.

Πηγή: magnesianews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ηλεκτροπληξία - Θάνατος φοιτητή: Ένοχοι ηλεκτρολόγος και ιδιοκτήτης διαμερίσματος

Βόλος: Πατέρας και γιός μπήκαν στο κρατητήριο για να μην πάει η μάνα στο ψυχιατρείο

Ρούλα Πισπιρίγκου: η απολογία για Μαλένα - Ίριδα και η προθεσμία