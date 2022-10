Κακοκαιρία στην Κρήτη - arogi.gr: Η πλατφόρμα για αποζημίωση επιχειρήσεων

Οικονομία

Μέχρι πότε θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για την αποζημίωση των πλημμυροπαθών από την κακοκαιρία στην Κρήτη.

Άνοιξε χθες, Δευτέρα 24 Οκτωβρίου, με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Επικρατείας (ΦΕΚ Β' 5499/24.10.2022) η πλατφόρμα arogi.gov.gr για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα της 15ης Οκτωβρίου στην Κρήτη και επιθυμούν να λάβουν πρώτη αρωγή έναντι επιχορήγησης.

Το ύψος της ενίσχυσης, σύμφωνα με ανακοίνωση του υφυπουργού στον πρωθυπουργό, αρμόδιου για Θέματα Κρατικής Αρωγής και Αποκατάστασης από Φυσικές Καταστροφές, Χρήστου Τριαντόπουλου, ανέρχεται σε 1.000 ευρώ προς επιχειρήσεις με ελαφρές υλικές ζημιές, 3.000 ευρώ προς επιχειρήσεις με σοβαρές υλικές ζημιές και 6.000 ευρώ προς επιχειρήσεις με πολύ σοβαρές υλικές ζημιές.

Δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς -με την εξαίρεση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, δηλαδή όσων έχουν αποκλειστικά αγροτική δραστηριότητα- που βρίσκονται σε περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Σητείας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης και της Δημοτικής Ενότητας Γαζίου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, οι οποίες επλήγησαν σοβαρά από τις πλημμύρες και έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοικτή για την υποβολή αιτήσεων έως τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2022.

Ο κ. Τριαντόπουλος, σε δήλωσή του, ανέφερε σχετικά: «Ο μηχανισμός της κρατικής αρωγής κινείται με ταχύτητες που απέχουν παρασάγγας από ό,τι ίσχυε στο παρελθόν, με έμφαση τόσο στη μείωση της γραφειοκρατίας όσο και στην επέκταση της ψηφιοποίησης. Έτσι, σε συνέχεια της έκδοσης της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης, άνοιξε τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου η πλατφόρμα arogi.gov.gr για τη χορήγηση πρώτης αρωγής έναντι επιχορήγησης προς τις επιχειρήσεις στις Δημοτικές Ενότητες Σητείας και Γαζίου που επλήγησαν σημαντικά από τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 7 Νοεμβρίου, καθώς ο στόχος είναι το ταχύτερο δυνατόν οι επιχειρήσεις που το δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση και να λάβουν άμεσα τη στήριξη που τους αναλογεί, έπειτα από την ολοκλήρωση των απαραίτητων διασταυρώσεων. Η πρώτη αρωγή κυμαίνεται μεταξύ 1.000 και 6.000 ευρώ, ανάλογα με την έκταση της ζημιάς που υπέστη κάθε επιχείρηση.

Μετά την πρώτη αρωγή ακολουθεί η προκαταβολή στο 25% της εκτιμηθείσας ζημιάς και, φυσικά, το τελικό ποσό της επιχορήγησης για την κάλυψη της ζημιάς στις επιχειρήσεις που επλήγησαν. Όσον αφορά το τελευταίο, ήδη έχει ξεκινήσει η συνεργασία των υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών με τις επιτροπές κρατικής αρωγής της Περιφέρειας, αλλά και τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας, ώστε να μην υπάρξουν καθυστερήσεις και να τρέξουν οι διαδικασίες με υψηλές ταχύτητες. Σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς, συνεχίζουμε την υλοποίηση του σχεδίου στήριξης και αποκατάστασης στις πλημμυροπαθείς περιοχές της Κρήτης».

Διευκρινίζεται, ότι για τη χορήγηση πρώτης αρωγής έναντι επιχορήγησης θα προηγηθεί διασταύρωση των στοιχείων των αιτήσεων με τα στοιχεία των αιτήσεων που υποβάλλονται στην οικεία περιφέρεια για εκτίμηση και καταγραφή ζημιών από τις επιτροπές κρατικής αρωγής. Επίσης, το ποσό της πρώτης αρωγής που λαμβάνει κάθε επιχείρηση συμψηφίζεται με το ποσό της τελικής επιχορήγησης, όπως αυτό θα προσδιοριστεί από το υπουργείο Οικονομικών, μετά την καταγραφή ζημιών από τις επιτροπές κρατικής αρωγής της Περιφέρειας.

