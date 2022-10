Πολιτική

Παγκόσμια ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού: Συνάντηση Σακελλαροπούλου με γυναίκες που νόσησαν (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μήνυμα αλληλεγγύης και στήριξης σε όλες τις γυναίκες που έχουν περάσει ή περνούν αυτή την μεγάλη δοκιμασία. Τα μηνύματα των πολιτικών.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης Κατά του Καρκίνου του Μαστού, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, δέχθηκε σήμερα το πρωί στον κήπο του Προεδρικού Μεγάρου έξι γυναίκες που έχουν νοσήσει από την ασθένεια και έστειλαν ένα μήνυμα αλληλεγγύης και στήριξης σε όλες τις γυναίκες που έχουν περάσει ή περνούν αυτή την μεγάλη δοκιμασία.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν η συγγραφέας Ρέα Βιτάλη, η ποιήτρια Δανάη Σιώζιου, η φωτογράφος Ολυμπία Κρασαγάκη, η αθλητικογράφος Έλενα Μπουζαλά, η μαραθωνοδρόμος Μαρία Πολύζου και η δημοσιογράφος Μάγια Τσόκλη, συνοδευόμενες από την γενική γραμματέα Δημόσιας Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε μεταξύ άλλων την ανάγκη για ενημέρωση, πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού, ενώ σημείωσε ότι για αρκετά χρόνια ο καρκίνος αποτελούσε θέμα ταμπού για την ελληνική κοινωνία και τις γυναίκες και υποστήριξε ότι η πρόοδος της επιστήμης συνέβαλε καταλυτικά στη μάχη έναντι του καρκίνου του μαστού, καθώς δεν είναι αήττητος, αλλά μπορεί να προληφθεί και, στις συντριπτικά περισσότερες περιπτώσεις, να αντιμετωπιστεί με επιτυχία. «Αρκεί, εμείς οι γυναίκες, να παρακολουθούμε το σώμα μας, να μην αμελούμε την αυτοεξέταση, να μένουμε πιστές στο ετήσιο ραντεβού μας για μαστογραφία» πρόσθεσε.

Η κ. Σακελλαροπούλου έκανε ειδική αναφορά στη Φώφη Γεννηματά, η οποία έφυγε από κοντά μας, σαν σήμερα πριν από έναν χρόνο, σημειώνοντας ότι έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα γενναιότητας, με τον τρόπο, που χειρίστηκε τον καρκίνο μέχρι το τέλος.

Κοινή πεποίθηση όλων των γυναικών, που συμμετείχαν στη συζήτηση ήταν, ότι οι γυναίκες τελικά μπορούν να αντέξουν περισσότερα απ΄όσα φαντάζονται και ότι στάθηκαν τελικά τυχερές, μέσα στην ατυχία τους, εξακολουθώντας όμως να ζουν με τον καρκίνο και τις συνέπειές του.

Υπογράμμισαν, επίσης, ότι υπάρχει ζωή και μετά την διάγνωση του καρκίνου και γι΄αυτό χρειάζεται η αναγκαία στήριξη τόσο από συγγενείς και φίλους, όσο και από τους άνδρες, οι οποίοι όπως σχολίασε χαρακτηριστικά η Μάγια Τσόκλη, πρέπει να αντιληφθούν ότι ο καρκίνος του μαστού, τους αφορά προσωπικά, καθώς λειτουργεί ως «τσουνάμι» για όλη την οικογένεια. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη για ενίσχυση των γυναικών στην επαρχία, καθώς ακόμα και σήμερα εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά ταμπού και κοινωνικός στιγματισμός.

«Για ένα μάθημα ζωής, για ένα "πτυχίο", που έχουμε λάβει όλες οι γυναίκες που έχουμε δώσει αυτή την μάχη» έκανε λόγο η Ρέα Βιτάλη, σημειώνοντας ταυτόχρονα την ανάγκη να οργανωθούν και οι άνδρες, όπως και οι γυναίκες, έναντι του καρκίνου.

Η Μαρία Πολύζου υπογράμμισε την ανάγκη της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού και της ευαισθητοποίησης των γυναικών, υποστηρίζοντας ότι το τρίπτυχο της υγείας για κάθε γυναίκα, θα πρέπει να περιλαμβάνει μαστογραφία-υπέρηχο και ψηλάφηση.

Μάλιστα, για το θέμα της μαστογραφίας, η Ειρήνη Αγαπηδάκη υποστήριξε ότι ένα μεγάλο ποσοστό γυναικών στην Ελλάδα δεν έχει υποβληθεί ποτέ σε μαστογραφία.

Την ανάγκη ουσιαστικής στήριξης των γυναικών, κατά την εκδήλωση της νόσου, ώστε να μπορέσουν να ενημερωθούν εξαρχής από ειδικούς επιστήμονες για τα όσα οφείλουν να πράξουν για να αντιμετωπίσουν τον καρκίνο, τόνισε η Δανάη Σιώζιου, η νεαρότερη της παρέας, σημειώνοντας παράλληλα ότι η στήριξη μεταξύ των γυναικών είναι εξαιρετικά σημαντική για την μάχη έναντι του καρκίνου.

Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκε και η Έλενα Μπουζαλά, υποστηρίζοντας την ανάγκη έγκαιρης πρόγνωσης και στήριξης από συγγενείς, συνεργάτες και φίλους σε αυτή τη μάχη.

Αναφερόμενη στην παραπάνω συνάντηση, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης Κατά του Καρκίνου του Μαστού, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου τονίζει σε ανάρτηση στο Facebook:

«Παγκόσμια ημέρα πρόληψης κατά του καρκίνου του μαστού σήμερα και μαζί επέτειος του θανάτου της Φώφης Γεννηματά, αυτής της γενναίας, μαχητικής, αξιοπρεπούς προσωπικότητας που αποχαιρετίσαμε πέρυσι με τόση θλίψη. Μιας γυναίκας που βίωσε την πολύχρονη συμπόρευση με την ασθένεια χωρίς να χάσει την ψυχική δύναμη και την πνευματική ακεραιότητά της και κατάφερε να αντιτάξει στην προδοσία του σώματος συνεπή και ακατάβλητη δράση.

Αν όμως η Φώφη Γεννηματά έγινε, με τον αγώνα της, πρότυπο αισιοδοξίας, διακριτικότητας και πίστης στη ζωή, πολλές άλλες γυναίκες βιώνουν εμπειρίες ανάλογες με την δική της με την ίδια δύναμη, αντοχή και τόλμη. Έξι από αυτές ήρθαν στο Προεδρικό Μέγαρο, όμορφες, σθεναρές και θαρραλέες. Η δημοσιογράφος Μάγια Τσόκλη, η συγγραφέας Ρέα Βιτάλη, η μαραθωνοδρόμος Μαρία Πολύζου, η αθλητικογράφος Έλενα Μπουζαλά, η φωτογράφος Ολυμπία Κρασαγάκη και η ποιήτρια Δανάη Σιώζιου.

Οι τέσσερις πρώτες ξεπέρασαν την δοκιμασία τους, οι δύο τελευταίες βρίσκονται σε θεραπεία. Στη θερμή και ειλικρινή συζήτησή μας μετέφεραν την εμπειρία τους χωρίς δραματοποίηση αλλά και χωρίς εξωραϊσμούς, χωρίς να αποσιωπούν τις ώρες της αγωνίας και της κατάπτωσης, της απόγνωσης και της θλίψης, πάντοτε όμως αρνούμενες να εγκαταλειφθούν στην παραίτηση και τον αυτοοικτιρμό.

Στη δύσκολη διαδρομή τους προς την ίαση, οι γυναίκες αυτές κατάφεραν να καταρρίψουν τα ταμπού που περιβάλλουν τον καρκίνο του μαστού και τις προκαταλήψεις που τον επιβαρύνουν, να απωθήσουν τον "μοχθηρό εποικιστή", όπως ονόμασε τον καρκίνο η Σούζαν Σόνταγκ, να μη του επιτρέψουν να τις πτοήσει και να τις ακυρώσει. Και όλες τους, μίλησαν για τη μεγάλη σημασία της πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης, της άμεσης προσφυγής στην ιατρική βοήθεια, της εμπιστοσύνης στην επιστήμη.

Ήταν μια ιδιαίτερη συνάντηση, με αισιόδοξο επιμύθιο: Ο καρκίνος του μαστού δεν είναι αήττητος, αλλά μπορεί να προληφθεί και, στις συντριπτικά περισσότερες περιπτώσεις, να αντιμετωπιστεί με επιτυχία. Αρκεί, εμείς οι γυναίκες, να παρακολουθούμε το σώμα μας, να μην αμελούμε την αυτοεξέταση, να μένουμε πιστές στο ετήσιο ραντεβού μας για μαστογραφία».

Μητσοτάκης: Η πρόληψη σώζει ζωές

«Η πρόληψη σώζει ζωές και χάρη στο πρόγραμμα Φώφη Γεννηματά έχουν σταλεί πάνω από 1 εκατ. sms για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις σε γυναίκες ηλικίας από 50 έως 69 ετών» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ανήμερα της θλιβερής επετείου του θανάτου της Φώφης Γεννηματά αλλά και της παγκόσμιας ημέρας πρόληψης κατά του καρκίνου του Μαστού.

Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι 40.000 γυναίκες έχουν ήδη κάνει χρήση αυτής της δωρεάν παροχής και σε πάνω από 2.000 έχουν εντοπιστεί κακοήθειες. «Πρέπει να ενθαρρύνουμε όλες τις γυναίκες άνω των 50 να κάνουν χρήση αυτών των δωρεάν εξετάσεων» είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές!



Μέσω του προγράμματος Φώφη Γεννηματά, μέσα σε 3 μήνες έχουν γίνει 40.000 μαστογραφίες. Σε 2.411 γυναίκες εντοπίστηκαν ευρήματα έγκαιρα, που πήραν τον δρόμο της θεραπείας.



Μην το αμελείς, κλείσε ραντεβού: https://t.co/DWiGMm91p9 pic.twitter.com/ZTv26qQT3w — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) October 25, 2022

Τσίπρας: Επόμενο βήμα, μία ολιστική πολιτική για τον καρκίνο με δημόσιους πόρους

«Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε πράξη τη δωρεάν πρόσβαση όλων των καρκινοπαθών -και των ανασφάλιστων- στη θεραπευτική φροντίδα. Και τη δωρεάν ψηφιακή μαστογραφία, με αίτημα της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά», σημειώνει ο Αλέξης Τίπρας, ενώ συμπληρώνεται ένας χρόνος από το θάνατό της. «Επόμενο βήμα, μία ολιστική πολιτική για τον καρκίνο με δημόσιους πόρους» κατέληξε στο μήνυμά του ο κ. Τσίπρας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε πράξη τη δωρεάν πρόσβαση όλων των καρκινοπαθών -και των ανασφάλιστων- στη θεραπευτική φροντίδα.

Και τη δωρεάν ψηφιακή μαστογραφία, με αίτημα της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά.

Επόμενο βήμα, μία ολιστική πολιτική για τον καρκίνο με δημόσιους πόρους.#breastcancer pic.twitter.com/2665KdvwMu

— Αλέξης Τσίπρας - Alexis Tsipras (@atsipras) October 25, 2022

Κουτσούμπας για την παγκόσμια ημέρα πρόληψης κατά του καρκίνου του μαστού: Να δυναμώσει η αγωνιστική διεκδίκηση για απολύτως δωρεάν υπηρεσίες πρόληψης

«Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα πρόληψης κατά του καρκίνου του μαστού, χρειάζεται να δυναμώσει η αγωνιστική διεκδίκηση για υπηρεσίες πρόληψης, για ανάπτυξη και στελέχωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, των δημόσιων ιατρείων μαστού, τον σύγχρονο εξοπλισμό τους, την απολύτως δωρεάν πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία και χορήγηση φαρμάκων των ασθενών» δήλωσε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, επισημαίνοντας στη συνέχεια:

«Η πρόληψη δεν είναι προσωπική μόνο υπόθεση της κάθε γυναίκας, αλλά πρωταρχική ευθύνη του κράτους. Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση δεν αρκούν, σκοντάφτουν πάνω στην τραγική ανεπάρκεια δημόσιων και δωρεάν μονάδων Υγείας, αλλά και στην οικονομική αδυναμία των λαϊκών οικογενειών που εμποδίζουν τις γυναίκες να τις κάνουν».

«Οι δημόσιες μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας υποχρηματοδοτούνται, κλείνουν ή υπολειτουργούν, την ίδια ώρα που ο ιδιωτικός τομέας επεκτείνεται με ευθύνη διαχρονικά όλων των αστικών κυβερνήσεων. Ενδεικτικά, από τα διαθέσιμα στοιχεία του ΕΟΠΥΥ οι ασθενείς κάθε χρόνο από το 2016 και έπειτα πληρώνουν στον ιδιωτικό τομέα για μαστογραφίες κατά μέσο όρο 740.000 ευρώ, ενώ από τις συνολικές μαστογραφίες ετησίως το 26% έγιναν στον Δημόσιο και το 74% στον ιδιωτικό τομέα» ανέφερε ο Δ. Κουτσούμπας και κατέληξε στη δήλωσή του:

«Το νομοσχέδιο της κυβέρνησης της ΝΔ για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη, που βρίσκεται ήδη στη διαβούλευση, θα γιγαντώσει τα προβλήματα και θα οδηγήσει ακόμα περισσότερες γυναίκες στα αρπακτικά της ιδιωτικής υγείας. Γι' αυτό απαιτείται η απόσυρσή του!».

Ειδήσεις σήμερα:

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: Έκλειψη Ηλίου και Αφροδίτη φέρνουν καλά νέα, αλλά... (βίντεο)

Κακοκαιρία στην Κρήτη - arogi.gr: Η πλατφόρμα για αποζημίωση επιχειρήσεων

Κούγιας: Η Ρούλα Πισπιρίγκου μπορεί να μην προφυλακιστεί για Μαλένα και Ίριδα