Δημοσκόπηση ΑΝΤ1: Το β' μέρος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Τρίτης

Η διαφορά μεταξύ των πρώτων κομμάτων και τα ποσοστά των υπολοίπων. Η ανησυχία για θερμό επεισόδιο με την Τουρκία.

Απόψε, Τρίτη 25 Οκτωβρίου, στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1 στις 18:45 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, θα παρουσιαστεί το Β’ μέρος της μεγάλης μηνιαίας δημοσκόπησης της MARC για τον ΑΝΤ1.

Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και ΣΥΡΙΖΑ;

Πώς διαμορφώνονται τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και των υπόλοιπων κομμάτων;

Ακόμη, τι πιστεύουν οι πολίτες για τη στάση που κρατά η χώρα στις Ελληνοτουρκικές σχέσεις και κατά πόσο ανησυχούν για το ενδεχόμενο ενός θερμού επεισοδίου με την Τουρκία;

Στο στούντιο μαζί με τον Νίκο Χατζηνικολάου για την ανάλυση των στοιχείων, ο Διευθύνων Σύμβουλος της MARC, Θωμάς Γεράκης.

Στο κεντρικο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 στις 18:45 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου παρουσιάστηκε το Α’ μέρος της μεγάλης μηνιαίας δημοσκόπησης της MARC για τον ΑΝΤ1.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της MARC Θωμάς Γεράκης παρουσίασε τα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία που αποτυπώνουν τις απόψεις των πολιτών στα “καυτά” ερωτήματα για την ενεργειακή κρίση, τα μέτρα στήριξης, αλλά και την στάση των Αρχών στις μεγάλες υποθέσεις που μας συγκλονίζουν το τελευταίο διάστημα.

