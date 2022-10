Πολιτική

Ελληνοτουρκικά: Υπερπτήση τουρκικού drone πάνω από τη Λέρο

Το τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος αναγνωρίστηκε και αναχαιτίστηκε, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες.

Το γνωστό μοτίβο των τουρκικών προκλήσεων και παραβιάσεων επαναλήφθηκε και σήμερα.

Συγκεκριμένα, τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος UAV που εισήλθε στο FIR Αθηνών, χωρίς να καταθέσει σχέδιο πτήσης, παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο και πέταξε, σήμερα, Τρίτη 25 Οκτωβρίου, στις 11:51, πάνω τα Μαύρα Λέρου, στα 19.000 πόδια.

Το τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος αναγνωρίστηκε και αναχαιτίστηκε, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική.

