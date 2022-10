Υγεία - Περιβάλλον

Ιός Δυτικού Νείλου: 4 + 1 θάνατοι σε μία εβδομάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η εβδομαδιαία έκθεση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου και οι νέοι θάνατοι.Πού εντοπίστηκαν τα κρούσματα.

Αυξήθηκαν οι θάνατοι από τον ιό του Δυτικού Νείλου, ενώ πλήθηναν και τα νέα κρούσματα, σύμφωνα με την εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΥ, βάσει της οποίας τις προηγούμενες 7 ημέρες καταγράφηκαν ακόμη 4 θανατοι σε ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό και 1 επιπλέον θάνατος ασθενούς με διαγνωσμένη λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου, που όμως αποδόθηκε σε άλλα σοβαρά συνυπάρχοντα προβλήματα υγείας. Αναλυτικά:.

«Η εβδομαδιαία αυτή έκθεση σκοπό έχει τη συνοπτική παρουσίαση της κατάστασης σχετικά με την καταγραφή κρουσμάτων που διαγιγνώσκονται εργαστηριακά με λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου (ΔΝ) κάθε εβδομάδα, για την περίοδο μετάδοσης 2022.

Τα δεδομένα επιδημιολογικής επιτήρησης προέρχονται από τις δηλώσεις που αποστέλλουν οι θεράποντες ιατροί στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) για τα περιστατικά, καθώς και από την καθημερινή επικοινωνία με συνεργαζόμενα εργαστήρια που συμμετέχουν στη διάγνωση του ιού του ΔΝ (i. Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Αρμποϊών και Αιμορραγικών Πυρετών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ii. Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, iii. Διαγνωστικό Τμήμα, Ελληνικό Ινστιτούτο Pasteur, iv. Εργαστήριο Κλινικής Ιολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης-ΠΑΓΝΗ).

Το Τμήμα Νοσημάτων που Μεταδίδονται με Διαβιβαστές της Διεύθυνσης Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης για Λοιμώδη Νοσήματα του Ε.Ο.Δ.Υ. πραγματοποιεί συστηματική διερεύνηση των διαγνωσμένων κρουσμάτων, εντός 24 ωρών από τη δήλωσή τους, μέσω επικοινωνίας με τους θεράποντες ιατρούς και μέσω συνεντεύξεων με τους ασθενείς, ώστε να προσδιορισθεί ο πιθανός τόπος έκθεσης, τα χαρακτηριστικά της νόσου και οι παράγοντες κινδύνου.

Από την αρχή της περιόδου 2022, μέχρι τις 25/10/2022 (ώρα 11.00), έχουν διαγνωστεί συνολικά διακόσια ογδόντα τέσσερα (284) εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα εκατόν ογδόντα τέσσερα (184) παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ, εγκεφαλίτιδα ή/και μηνιγγίτιδα ή/και οξεία χαλαρή παράλυση) και εκατό (100) κρούσματα είχαν ήπιες εκδηλώσεις (π.χ. εμπύρετο νόσημα)/ δεν είχαν εκδηλώσεις από το ΚΝΣ (Πίνακας 1).

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας, από την προηγούμενη εβδομαδιαία έκθεση έως σήμερα (25/10/2022, ώρα 11.00), διαγνώσθηκαν/ δηλώθηκαν δύο (2) νέα κρούσματα. Έχουν καταγραφεί τριάντα (30) θάνατοι σε ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό και με εκδηλώσεις από το ΚΝΣ, ηλικίας άνω των 58 ετών (διάμεση ηλικία θανόντων= 84 έτη). Τρεις επιπλέον θάνατοι ασθενών με διαγνωσμένη λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου αποδόθηκαν σε άλλα σοβαρά συνυπάρχοντα προβλήματα υγείας (δεν συμπεριλαμβάνονται στον συνολικό αριθμό θανόντων)».

Η εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΥ

Ειδήσεις σήμερα:

Τρίκαλα: Επιτέθηκε στον διευθυντή του Δημοτικού γιατί δεν έκανε σημαιοφόρο την κόρη του

Μητσοτάκης σε Σακελλαροπούλου: Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την κοινωνία

Κούγιας: Η Ρούλα Πισπιρίγκου μπορεί να μην προφυλακιστεί για Μαλένα και Ίριδα