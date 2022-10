Πολιτισμός

“Kalamata Dance Cup”: 4ο Διεθνές Κύπελλο Χορού στην Καλαμάτα (εικόνες)

Υπό την αιγίδα του ΕΟΤ θα πραγματοποιηθεί το 4ο Διεθνές Κύπελλο Χορού. Οι παράλληλες εκδηλώσεις σε Βουλιαγμένη και Ερμιονίδα.

Tο 4ο Διεθνές Κύπελλο Χορού («Kalamata Dance Cup») 2022 θα πραγματοποιηθεί το προσεχές Σαββατοκύριακο 29 και 30 Οκτωβρίου στην Καλαμάτα υπό την αιγίδα του ΕΟΤ, που υποστηρίζει εκδηλώσεις οι οποίες συμβάλουν στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και στην προβολή του εμπλουτισμένου τουριστικού προϊόντος σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Με κεντρικό σλόγκαν «Visit Kalamata to dance», το Kalamata Dance Cup 2022 διοργανώνεται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καλαμάτας Dance Challenge σε συνεργασία με την εταιρεία PolisArt στο Δημοτικό Κλειστό Γήπεδο «Τέντα». Σε αυτό αναμένεται να συμμετάσχουν περισσότεροι από 1.000 χορευτές από την Ελλάδα και 11 χώρες του εξωτερικού, ηλικίας από 3 έως 73 ετών, που θα λάβουν μέρος σε πέντε διαφορετικές κατηγορίες χοροαθλητικού διαγωνισμού, δίνοντας συνολικά 1.500 παραστάσεις. Η κριτική επιτροπή αποτελείται από 38 Έλληνες και ξένους κριτές υψηλού κύρους, στους οποίους συγκαταλέγονται χορευτές, χορογράφοι, καθηγητές χορού κ.ά.

Ακόμα, στις παράλληλες εκδηλώσεις περιλαμβάνονται workshops και masterclasses, περιηγήσεις στην πόλη της Καλαμάτας και την ευρύτερη περιοχή, καθώς και γνωριμία των συμμετεχόντων με την παραδοσιακή μεσσηνιακή κουζίνα.

Σκοπός των διοργανωτών είναι να αναδείξουν την Καλαμάτα ως μια κατ’ εξοχήν «Πόλη του Χορού» και να της προσδώσουν περαιτέρω εγχώρια και διεθνή αναγνωρισιμότητα.

Με τη στήριξη του ΕΟΤ το Ironman 70.3 και το Φεστιβάλ Αναρρίχησης Ερμιονίδας

Εξάλλου, με την αιγίδα και την υποστήριξη του ΕΟΤ, διεξήχθη την προηγούμενη Κυριακή 23 Οκτωβρίου στην Βουλιαγμένη, ο παγκόσμιας εμβέλειας αθλητικός αγώνας τριάθλου «Ironman 70.3 Vouliagmeni Greece».

Έλαβαν μέρος περισσότεροι από 1.600 αθλητές και αθλήτριες από 65 διαφορετικές χώρες, που διαγωνίστηκαν σε έναν ιδιαίτερα επίπονο αγώνα, ο οποίος περιλάμβανε κολύμβηση αντοχής στην ανοικτή θάλασσα συνολικής απόστασης 2 χλμ., ποδηλασία σε δημόσιο δρόμο για 90 χλμ. και δρομικό αγώνα απόστασης 21,1 χλμ. Εκτός από το αθλητικό σκέλος, η διοργάνωση πρόσφερε την ευκαιρία στους διαγωνιζόμενους να γνωρίσουν από κοντά τόσο τη μοναδική ομορφιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας, όσο και τα σημαντικά τοπόσημα της περιοχής (λίμνη Βουλιαγμένης, Ναός Ποσειδώνα στο Σούνιο κ.ά.).

Το Ironman αποτελεί την κορυφαία παγκοσμίως τριαθλητική διοργάνωση με περισσότερους από 160 αγώνες τον χρόνο, σε πάνω από 90 χώρες του πλανήτη, με συνολικά 400.000 και πλέον συμμετέχοντες.

Επίσης, υπό την αιγίδα και τη στήριξη του ΕΟΤ πραγματοποιήθηκε με ξεχωριστή επιτυχία από τις 14 έως τις 16 Οκτωβρίου και το 1ο Φεστιβάλ Αναρρίχησης στην Ερμιονίδα. Κατά την έναρξη του φεστιβάλ, μάλιστα, προβλήθηκε προς τους συμμετέχοντες και τους επισκέπτες το video της προωθητικής καμπάνιας του ΕΟΤ «Greece… You will want to stay forever».

Μέσα από την καθιέρωση του φεστιβάλ επιδιώκεται να προβληθεί η Ερμιονίδα ως ένας από τους κορυφαίους αναρριχητικούς προορισμούς της χώρας και ταυτόχρονα να ενδυναμωθεί η εικόνα της ως προορισμού μοναδικών πολυθεματικών εμπειριών και η τουριστική της ανάπτυξη με ήπιες μορφές εναλλακτικού τουρισμού κατά τους φθινοπωρινούς - χειμερινούς μήνες.

Το Φεστιβάλ διεξήχθη στα γνωστά αναρριχητικά πεδία της περιοχής, Καταφύκι, Κάστρο Θερμησίας και όρος Δίδυμο, με τη συμμετοχή πάνω από 400 αναρριχητών κάθε ηλικίας και επιπέδου. Το πρόγραμμά του περιλάμβανε ελεύθερη αναρρίχηση και μαθήματα αναρρίχησης για μικρούς και μεγάλους από εξειδικευμένους εκπαιδευτές, ενώ στο Καταφύκι και στα Μανδράκια της Ερμιόνης oι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να απολαύσουν επίσης ποικίλες παράλληλες υπαίθριες δραστηριότητες (yoga στη φύση, πεζοπορίες, slackline, BBQ κ.ά.).

