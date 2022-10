Αθλητικά

“IRONMAN 70.3.Vouliagmeni”: Χιλιάδες αθλητές στον αγώνα τριάθλου (εικόνες)

Πάνω από 1600 αθλητές από 65 χώρες συμμετείχαν στον αγώνα δρόμου που έγινε στη Βουλιαγμένη.

Με ιδιαίτερα μεγάλη επιτυχία διεξήχθη την Κυριακή 23 Οκτωβρίου το IRONMAN® 70.3.Vouliagmeni, Greece.

Ο μεγαλύτερος και πιο απαιτητικός μονοήμερος αγώνας τριάθλου στον κόσμο πραγματοποιήθηκε για τρίτη φορά στη χώρα μας και πρώτη φορά στη Βουλιαγμένη με τη συμμετοχή περισσότερων από 1600 αθλητών από 65 χώρες, οι οποίοι κάλυψαν 1,9 χλμ. κολύμπι, 90,1 χλμ. ποδηλασίας και 21,1 χλμ. τρέξιμο.

Η διοργάνωση ήταν υψηλού επιπέδου και ο αγώνας συναρπαστικός! Το γαλάζιο «τριαθλητικό» όνειρο ολοκληρώθηκε και το σύνθημα της διοργάνωσης, «όλα είναι πιθανά», ανεξαιρέτως ηλικίας, εθνικότητας, αθλητικού επιπέδου, αναπηρίας ή και νευροιδιαιτερότητας, αποδείχθηκε εφικτό, αρκεί να υπάρχει πάθος και αγάπη για αυτό που επιδιώκουμε.

