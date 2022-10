Κοινωνία

“Ελευθέριος Βενιζέλος”: Τον... τσάκωσαν με 850000 ευρώ!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από το αεροδρόμιο... στο κρατητήριο. Τα αδήλωτα χρήματα κατασχέθηκαν ενώ του επιβλήθηκε και πρόστιμο χιλιάδων ευρώ.

Περίσσιο θράσος φαίνεται ότι είχε ο Αιγύπτιος επιβάτης πτήσης από Κάιρο για Κωνσταντινούπολη, μέσω Αθήνας.

Σε βαλίτσα - χειραποσκευή που έφερε, το X-RAY εντόπισε ούτε λίγο, ούτε πολύ:

630.000 δολάρια ΗΠΑ

160.300 ευρώ και

233.650 riyal Σαουδικής Αραβίας

Δηλαδή, συνολικά 850.000 ευρώ, τα οποία δεν είχε δηλώσει. Τα ποσά κατασχέθηκαν από το Τελωνείο Αεροδρομίου και επιβλήθηκε πρόστιμο 215.000 ευρώ.

Ειδήσεις σήμερα:

Μαθητές σε εκδρομή δέχθηκαν επίθεση μπροστά στους καθηγητές τους

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: Έκλειψη Ηλίου και Αφροδίτη φέρνουν καλά νέα, αλλά... (βίντεο)

Κακοκαιρία στην Κρήτη - arogi.gr: Η πλατφόρμα για αποζημίωση επιχειρήσεων