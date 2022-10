Κόσμος

Γερμανία: “Έρχεται” η ελεγχόμενη χρήση κάνναβης

Τη νομιμοποίηση του αμφιλεγόμενου φυτού σχεδιάζει ο υπ. Υγείας, Καρλ Λάουτερμπαχ.



Οι υποστηρικτές της κάνναβης θεωρούν πως πρόκειται για ένα φαρμακευτικό φυτό, ενώ όσοι τάσσονται κατά της χρήσης, υποστηρίζουν πως η κατανάλωση μπορεί να οδήσει σε ψυχώσεις. Η χρήση κάνναβης είναι ακόμη συχνά συνυφασμένη με τα λεγόμενα «σκληρά» ναρκωτικά, ενώ στο μέλλον θα είναι δυνατή η περιορισμένη χρήση της χωρίς νομικές συνέπειες.

Το φυτό της κάνναβης είναι εύκολο να αναπτυχθεί σε όλες τις κλιματικές ζώνες χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις. Στην Ευρώπη είθισται να καλλιεργείται συνήθως σε εσωτερικούς χώρους λόγω της μεγαλύτερης απόδοσης της ουσίας ΤHC που προκαλεί ψυχοδραστικές μεταβολές στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Η παράνομη καλλιέργεια ωστόσο δεν πρέπει να συγχέεται με τη βιομηχανική χρήση του φυτού κάνναβης, η οποία επιτρέπεται στην Γερμανία από το 1999 και έχει μέγιστη περιεκτικότητα της ουσίας ΤHC μόλις 0,2%.

Το τσιγάρο με κάνναβη φέρει παραδοσιακά και αρκετές «λαϊκές» ονομασίες - οι νέοι στη Γερμανια χρησιμοποιούν συχνά τον όρο «bubatz». Οι κίνδυνοι που ενέχει η κατανάλωση μαριχουάνας είναι σε συνάρτηση με τις χημικές ενώσεις. Το φυτό κάνναβης έχει άλλωστε πάνω από 60 ενεργά συστατικά: Ενώ το THC είναι η πιο ψυχοδραστική ουσία, η κανναβιδιόλη, γνωστή και ως CBD, λέγεται πως μεταξύ άλλων έχει ηρεμιστική και αντιφλεγμονώδη δράση. Τα τελευταία χρόνια το συγκεκριμένο συστατικό έχει γίνει μάλιστα ιδιαίτερα δημοφιλές - πλέον χρησιμοποιείται σε κρέμες προσώπου και σώματος, έλαια, ή ακόμη και κάψουλες. Σύμφωνα με έρευνα της αμερικανικής Ένωσης Ύπνου (National Sleep Foundation) η ουσία CBD μπορεί να βοηθήσει άτομα με προβλήματα αϋπνίας.

Αυξημένη η κατανάλωση κάνναβης μεταξύ νέων

Σύμφωνα με το Ομοσπονδιακό Κέντρο Αγωγής Υγείας (BZgA) το ποσοστό κατανάλωσης της κάνναβης από νεαρούς ενήλικες αυξήθηκε το καλοκαίρι του 2022 - και αυτό δεν αφορά μόνο τη χρήση στα πλαίσια δοκιμής, αλλά και της εντατικής κατανάλωσης. Το 2021 περίπου ένας στους οκτώ άνδρες ηλικίας μεταξύ 18-25 ετών ανέφερε πως έκανε τακτική χρήση κάνναβης, ενώ το 2008 ήταν ένας στους είκοσι. Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας Καρλ Λάουτερμπαχ περίπου 4 εκατομμύρια ενήλικες στην Γερμανία αυτή την στιγμή καταναλώνουν συστηματικά κάνναβη.

Στα σχέδια του υπουργείου Υγείας συμπεριλαμβάνεται η αποποινικοποίηση της αγοράς και κατοχής έως 20 γραμμαρίων κάνναβης από την ηλικία των 18 ετών, ενώ θα επιτρέπεται η καλλιέργεια έως και δύο φυτών κάνναβης για προσωπική χρήση. Η ποσότητα της ουσίας THC στα πλαίσια της νομιμοποιημένης κάνναβης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 15%. Για την ώρα το νομικό πλαίσιο περί κάνναβης απαγορεύει το εμπόριο του φυτού.

Σε περίπτωση κατοχής μια μικρής ποσότητας που προορίζεται μόνο για προσωπική χρήση η εισαγγελία μπορεί να μην αποφασίσει την ποινική δίωξη του χρήστη, ενώ το ανώτατο όριο κατοχής εξαρτάται από το κάθε κρατίδιο ξεχωριστά. Οδηγοί αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών θα πρέπει να είναι ωστόσο ακόμη πιο προσεκτικοί, καθώς όποιος «πιαστεί» να οδηγεί υπό την επήρεια κάνναβης, του αφαιρείται το δίπλωμα οδήγησης. Στην περίπτωση αυτή μάλιστα δεν υπάρχει οριακή τιμή, σε αντίθεση με το αλκοόλ.

Οι συνέπειες της χρήσης όμως δεν είναι λίγες, πρωτίστως σε θέματα ψυχολογικής φύσης. Οι ειδικοί αναφέρουν πως η μακροχρόνια κατανάλωση κάνναβης συνδέεται με ψυχολογικούς, κοινωνικούς και σωματικούς κινδύνους, αν και πιστεύεται πως δεν προκαλεί σοβαρή εγκεφαλική βλάβη, όπως το αλκοόλ. Οι γνώμες διίστανται ωστόσο και όσον αφορά τον κίνδυνο να κατρακυλύσει κανείς σε «σκληρότερες» ουσίες, ξεκινώντας από την κάνναβη...

Πηγή: Deutsche Welle

