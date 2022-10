Πολιτική

Ειδικό Δικαστήριο: Ράικου - Παπαγγελόπουλος σε αντιπαράθεση

Ανέβηκαν οι τόνοι μεταξύ Ράικου και Παπαγγελόπουλου στο Εδικό Δικαστήριο. Οι καταγγελίες της πρώην επικεφαλής της Εισαγγελίας Διαφθοράς και οι ερωτήσεις "καρφιά" του πρώην υπουργού

Kατά την σημερινή 10η ημέρα της δίκης στο Ειδικό Δικαστήριο που δικάζεται ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης Δημήτρης Παπαγγελόπουλος και η πρώην επικεφαλής της Εισαγγελίας Διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη, συνέχισε, για τρίτη δικάσιμο, την κατάθεσή της η Ελένη Ράϊκου, την οποία διαδέχθηκε η κυρία Τουλουπάκη, μετά την παραίτησή της πρώτης (κυρίας Ράϊκου).

Ειδικότερα, η κυρία Ράϊκου, κατά την σημερινή κατάθεσή της στο Ειδικό Δικαστήριο, αναφερόμενη στην Novartis επανέλαβε ότι «δεν υπήρξαν ποτέ στοιχεία για πολιτικά πρόσωπα», ενώ αναφερόμενη στον κ. Παπαγγελόπουλο, είπε ότι «ήθελε πολιτικά πρόσωπα εδώ και τώρα, δεν ήθελε τη διερεύνηση της Novartis, είχε εμμονή στην κατασκευή στοιχείων» και προσέθεσε: «γνώριζε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για πολιτικά πρόσωπα».

Αναλυτικότερα, κατά τη σημερινή ακροαματική διαδικασία ο κ. Παπαγγελόπουλος υπέβαλε ερωτήσεις στην κυρία Ράϊκου και έγινε ο εξής διάλογος:

Παπαγγελόπουλος : Είπατε ότι με αποκαλούσατε Δημήτρη και σας αποκαλούσα Ελένη. Είναι σύνηθες φαινόμενο με δέκα χρόνια διαφορά (σ.σ.: κατά την εισαγγελική επετηρίδα), αν δεν είχαμε καλές σχέσεις; Ξέρετε άλλο εισαγγελέα να με αποκαλεί Δημήτρη;

: Είπατε ότι με αποκαλούσατε Δημήτρη και σας αποκαλούσα Ελένη. Είναι σύνηθες φαινόμενο με δέκα χρόνια διαφορά (σ.σ.: κατά την εισαγγελική επετηρίδα), αν δεν είχαμε καλές σχέσεις; Ξέρετε άλλο εισαγγελέα να με αποκαλεί Δημήτρη; Μάρτυρας : Ήμασταν στο ίδιο γραφείο. Και με τον κ. Αθανασίου, Παναγιώτη και Ελένη αποκαλούμαστε.

: Ήμασταν στο ίδιο γραφείο. Και με τον κ. Αθανασίου, Παναγιώτη και Ελένη αποκαλούμαστε. Παπαγγελόπουλος : Η Τουλουπάκη με αποκαλεί ακόμα κύριο εισαγγελέα πάντως.

: Η Τουλουπάκη με αποκαλεί ακόμα κύριο εισαγγελέα πάντως. Παπαγγελόπουλος : Έχετε έρθει στο σπίτι μου με το σύζυγο σας;

: Έχετε έρθει στο σπίτι μου με το σύζυγο σας; Μάρτυρας: Ναι και έχει έρθει ο κατηγορούμενος σπίτι μου και με άλλους συναδέλφους. Έχω πει ότι έχουμε συναντηθεί εκτός γραφείου 2-3 φορές.

Ακολούθησε ερωτήσεις του κατηγορουμένου προς τη μάρτυρα σχετικά με το εάν έχουν επισκεφθεί μαζί διάφορες ταβέρνες της Αττικής.

Παπαγγελόπουλος : Επίτιμο με λέγατε;

: Επίτιμο με λέγατε; Ράϊκου : Όχι.

: Όχι. Παπαγγελοπουλος : Υπουργάκο με λέγατε;

: Υπουργάκο με λέγατε; Ράϊκου : Ποτέ. Μόνο Ρασπούτιν σας έλεγα.

: Ποτέ. Μόνο Ρασπούτιν σας έλεγα. Παπαγγελόπουλος : Σε εμένα το έχετε πει προσωπικά;

: Σε εμένα το έχετε πει προσωπικά; Ράϊκου : Σε όλους το έλεγα.

: Σε όλους το έλεγα. Παπαγγελόπουλος : Έχουμε βγει σε πολλές ταβέρνες και ρεστοράν;

: Έχουμε βγει σε πολλές ταβέρνες και ρεστοράν; Ράϊκου : Ποτέ, σε καμία.

: Ποτέ, σε καμία. Παπαγγελόπουλος : Στον Κουρσάρο δεν έχουμε φάει; Στο Nόστος το μεζεδοπωλείο της Ηλιούπολής δε έχουμε φάει;

: Στον Κουρσάρο δεν έχουμε φάει; Στο Nόστος το μεζεδοπωλείο της Ηλιούπολής δε έχουμε φάει; Ράϊκου : Ποτέ.

: Ποτέ. Παπαγγελόπουλος : θα τα αποδείξω όλα. Με πήγατε δύο φορές σε ταβέρνες κοντά στο σπίτι σας στη Λεωφόρο Πεντέλης;

: θα τα αποδείξω όλα. Με πήγατε δύο φορές σε ταβέρνες κοντά στο σπίτι σας στη Λεωφόρο Πεντέλης; Ράϊκου : Δεν ξέρω ταβέρνες στην Πεντέλη.

: Δεν ξέρω ταβέρνες στην Πεντέλη. Παπαγγελόπουλος : Στη βάφτιση της αδελφής σας με καλέσατε και ήμουνα ο μοναδικός εισαγγελέας που καλέσατε;

: Στη βάφτιση της αδελφής σας με καλέσατε και ήμουνα ο μοναδικός εισαγγελέας που καλέσατε; Ράϊκου : Ήσασταν προϊστάμενος μου.

: Ήσασταν προϊστάμενος μου. Παπαγγελόπουλος : Με βάλατε στο ίδιο τραπέζι με τον Τραγάκη το βουλευτή της ΝΔ που λέτε ότι δεν είχατε σχέση με πολιτικούς;

: Με βάλατε στο ίδιο τραπέζι με τον Τραγάκη το βουλευτή της ΝΔ που λέτε ότι δεν είχατε σχέση με πολιτικούς; Ράϊκου : Δεν ήταν δική μου η βάφτιση. Ήταν της αδελφής μου

: Δεν ήταν δική μου η βάφτιση. Ήταν της αδελφής μου Παπαγγελόπουλος : Γκρίνιαξα που με βάλατε με πολιτικό; 'Αρα αφού το δέχτηκε να μην της θυμίσω και το θέαμα με τη γυμνή χορεύτρια Οριενταλ; Aυτός ήταν και λόγος που έφυγα...

: Γκρίνιαξα που με βάλατε με πολιτικό; 'Αρα αφού το δέχτηκε να μην της θυμίσω και το θέαμα με τη γυμνή χορεύτρια Οριενταλ; Aυτός ήταν και λόγος που έφυγα... Παπαγγελόπουλος : Όταν επιστρέφατε από τα ταξίδια σας, είτε υπηρεσιακά, είτε για να δείτε τα παιδιά σας, μου φέρνατε δώρα;

: Όταν επιστρέφατε από τα ταξίδια σας, είτε υπηρεσιακά, είτε για να δείτε τα παιδιά σας, μου φέρνατε δώρα; Ράϊκου : Ποτέ.

: Ποτέ. Παπαγγελόπουλος : Αυτή τη γραβάτα τη θυμάστε; (σ.σ.: δείχνει τη γραβάτα που φορούσε). Επίτηδες την έβαλα!

: Αυτή τη γραβάτα τη θυμάστε; (σ.σ.: δείχνει τη γραβάτα που φορούσε). Επίτηδες την έβαλα! Ράϊκου: Είναι ντροπή...

Στη συνέχεια σε νέες ερωτήσεις της προέδρου του Ειδικού Δικαστηρίου για το εάν επιθυμούσε να ανανεωθεί η θητεία της και για το λόγο αυτό συνομιλούσε με τον κ. Παπαγγελόπουλο , η κυρία Ράϊκου απάντησε:

«Δεν ήθελα να ανανεωθεί η θητεία μου στην Εισαγγελία Διαφθοράς. Αυτό που είπα ήταν πως αν δεν ήταν ο συγκεκριμένος υπουργός (σ.σ.: κ. Παπαγγελόπουλος), ίσως σκεφτόμουν να καθίσω. Αλλά δεν ήθελα ανανέωση γενικά» και ακολούθησε ο εξής διάλογος:

Πρόεδρος : Μήπως διαβλέψατε ότι θα προέκυπτε ευθύνη υπουργού στην υπόθεση και δεν θα μπορούσατε να μη το στείλετε επειδή καραδοκούσε ο Παπαγγελόπουλος;

: Μήπως διαβλέψατε ότι θα προέκυπτε ευθύνη υπουργού στην υπόθεση και δεν θα μπορούσατε να μη το στείλετε επειδή καραδοκούσε ο Παπαγγελόπουλος; Μάρτυρας : Έχουμε στείλει τόσες στη Βουλή. Δεν μπορώ να ξέρω για την υπόθεση αυτή. Η πορεία μου έχει δείξει…

: Έχουμε στείλει τόσες στη Βουλή. Δεν μπορώ να ξέρω για την υπόθεση αυτή. Η πορεία μου έχει δείξει… Πρόεδρος : Ξέρουμε την πορεία σας, μη πηγαίνουμε σε αυτά.

: Ξέρουμε την πορεία σας, μη πηγαίνουμε σε αυτά. Μάρτυρας : Έχω στείλει σωρεία δικογραφιών στη Βουλή.

: Έχω στείλει σωρεία δικογραφιών στη Βουλή. Πρόεδρος : Ποιον; Τον Παπαντωνίου; Αυτός ήταν καμένο χαρτί για κόμμα του!

: Ποιον; Τον Παπαντωνίου; Αυτός ήταν καμένο χαρτί για κόμμα του! Η πρόεδρος επανήλθε με ερωτήσεις της προς την μάρτυρα:

Πρόεδρος : Δεν καταλαβαίνω με ποια νοητική διεργασία το «έχεις και παραέχεις στοιχεία» πως μπορεί να το εκλάβατε ως «κατασκεύασε στοιχεία».

: Δεν καταλαβαίνω με ποια νοητική διεργασία το «έχεις και παραέχεις στοιχεία» πως μπορεί να το εκλάβατε ως «κατασκεύασε στοιχεία». Μάρτυρας : Η εντύπωση που μου δημιουργήθηκε ήταν αυτή.

: Η εντύπωση που μου δημιουργήθηκε ήταν αυτή. Πρόεδρος : Μήπως έπρεπε να ακουστεί η μαγική λέξη «κατασκευή»;

: Μήπως έπρεπε να ακουστεί η μαγική λέξη «κατασκευή»; Μάρτυρας: Απ' όλη την κατάθεσή μου στη Βουλή προκύπτει ότι η στιχομυθία μεταξύ μας είναι η συγκεκριμένη. Πουθενά δεν είπα ότι μου ζήτησε να κατασκευάσω στοιχεία, αλλά αυτό εξέλαβα, όπως θα καταλάβαινε ο μέσος εισαγγελέας. Δεν υπήρχαν στοιχεία και ήθελε κατηγορούμενους εδώ και τώρα.

Αναφερόμενη στο χαρακτηρισμό «Ρασπούτιν» που απέδωσε στον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, η κυρία Ράϊκου σχολίασε ότι «είχε γνωστοποιηθεί, όλος ο κόσμος τον έλεγε Ρασπούτιν», με την πρόεδρο να απαντά: «Δεν τον έλεγε όλος ο κόσμος. Κάποιοι τον λέγατε, εγώ δεν το ήξερα».

Επίσης, ο κ. Παπαγγελόπουλος είπε ότι η κυρία Ράϊκου κατά την διάρκεια της κατάθεσής της, «έχει πέσει σε αντιφάσεις που κανείς λογικός άνθρωπος δεν μπορεί να αντέξει».

Η δίκη συνεχίζεται την ερχόμενη Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2022.

