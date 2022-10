Κοινωνία

Δήμαρχος Αλίμου στον ΑΝΤ1: Δέχομαι απειλές από μπράβους της νύχτας και εν ενεργεία αστυνομικό (βίντεο)

Απειλές από μπράβους δέχεται ο Δήμαρχος Αλίμου, Ανδρέας Κονδύλης, σύμφωνα με τα όσα καταγγέλει ο ίδιος. Τι ανέφερε στο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Απειλές από μπράβους δέχεται ο Δήμαρχος Αλίμου, Ανδρέας Κονδύλης, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο ίδιος την Τρίτη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και το Νίκο Χατζηνικολάου, αναφέροντας ότι οι απειλές ξεκίνησαν όταν πήρε τα μέτρα για την ηχορύπανση στα νυχτερινά μαγαζιά της παραλιακής.

"Άνθρωποι της νύχτας θέλουν ένα συγκεκριμένο κατάστημα στην παραλιακή να μένει αναξέλεγκτο και να μην γίνονται οι έλεγχοι που κάνουμε σε όλα τα καταστήματα" είπε ο δήμαρχος.

Στην συγκλονιστική καταγγελία του, ο δήμαρχος Αλίμου σημείωσε ότι ανάμεσα στους μπράβους που εκτοξεύουν απειλές σε βάρος του είναι και εν ενεργεία αστυνομικός.

Ο Ανδρέας Κονδύλης έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη όπου έχει καταθέσει στοιχεία και ανέφερε χαρακτηριστικά πως "έχω ενημερώσει τον Εισαγγελέα και έχω δώσει και τις φωτογραφίες τους" ενώ τόνισε πως "λένε τι θα μου κάνουν και που θα με βρουν, ενώ ο ένας εκ αυτών είναι εν ενεργεία αστυνομικός και για αυτό άυριο θα έχω συνεργασία με τη ΓΑΔΑ".

Συγκεκριμένα ο κ. Κονδύλης σημείωσε πως "θέλουμε έναν Άλιμο χωρίς ναρκωτικά και μπράβους".





