Καρκίνος του Μαστού: Η Αντιγόνη Ανδρεάκη μιλά στον ΑΝΤ1 για την “μάχη” της (βίντεο)

H παρουσιάστρια διαγνώστηκε με καρκίνο πριν από 4 μήνες. Όλο αυτό το διάστημα δίνει τη μάχη της, με δύναμη και πιστή. Μάλιστα πρόσφατα επέστρεψε στη δουλειά της παρότι εξακολουθεί να κάνει χημειοθεραπείες.

Κάθε χρόνο στη χώρα μας περίπου 5.000 γυναικες εμφανίζουν καρκίνο του μαστού. Αν η κοκοήθεια διαγνωστεί νωρίς τότε ο καρκίνος είναι ιάσιμος.

Η Αντιγόνη Ανδρεάκη παρουσιάστρια στον τηλεοπτικό σταθμό Creta διαγνώστηκε πριν απο 4 μήνες. Όλο αυτο το διάστημα δίνει τη μάχη της, με δύναμη και πίστη και μάλιστα πρόσφατα επέστρεψε στη δουλειά της παρ οτι εξακολουθεί να κάνει χημειοθεραπείες "ήταν επιθετικός καρκίνος αλλα ευτυχώς δεν είχε κάνει μεταστάσεις, χάνεις τη γη κάτω απο τα πόδια σου, σαν να έχει πέσει μια βόμβα"

Η Αντιγόνη είχε χάσει τον πατέρα της απο καρκίνο όταν εκείνος ήταν μόλις 49 ετων και αυτό που σκέφτεται κάθε μέρα είναι πως δεν θέλει η 10 χρονη κόρη της να βιώσει μία απώλεια σαν αυτή που έζησε η ίδια "οι χημειοθεραπείες έχουν και πόνο και παρενέργειες, για αυτό όταν είμαι έτσι δεν πάω σπίτι, θέλω το παιδί μου να με βλέπει όρθια, δε θέλω να το λαβώσω" είπε η δημοσιογράφος.

Η πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα πριν απο ένα χρόνο. Στο πλαίσιο του προγράμματος "Φώφη Γεννηματά¨" για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, έχουν αποσταλλεί 1 εκ. sms μεσω της άυλης συνταγογράφησης σε γυναίκες απο 50-69 ετών για δωρεάν ψηφιακές μαστογραφίες. Απο τις 40.000 που έχουν γίνει σε 2.411, διαγνώστηκαν έγκαιρα ευρύματα και οι περισσότερες δεν θα χρειαστεί να κάνουν μαστεκτομή ή χημειοθεραπεία.

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντηση που είχε με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας ανέφερε πως " γυναίκες που δεν γνώριζαν ότι νοσούν, όλες οι γυναίκες να κάνουν χρήση του προγράμματος"

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνάντησε γυναίκες που νοσούν και τόνισε πως "είναι σημαντικό το μήνυμα της πρόληψης".

Ο Αλέξης Τσίπρας σε δήλωσή του ανέφερε πως "ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε πράξη τη δωρεάν πρόσβαση σε φροντίδα όλων των καρκινοπαθών και τη δωρεάν ψηφιακή μαστογραφία, με αίτημα της αέιμνηστης Φώφης Γεννηματά".

Ενώ ο Δημήτρης Κουτσούμπας είπε πως "η πρόληψη δεν είναι προσωπική μόνο υπόθεση της κάθε γυναίκας, αλλά πρωταρχική ευθύνη του κράτους".

