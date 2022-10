Πολιτική

Δημοσκόπηση ΑΝΤ1: η πρόθεση ψήφου, τα ελληνοτουρκικά και το μεταναστευτικό

Τι δείχνουν τα στοιχεία του β' μέρους της δημοσκόπησης της ΜARC για τον ΑΝΤ1 για τα ποσοστά των κομμάτων και την δημοτικότητα των πολιτικών αρχηγών.



Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, την Τρίτη 25 Οκτωβρίου παρουσιάστηκε το Β’ μέρος της μεγάλης μηνιαίας δημοσκόπησης της MARC για τον ΑΝΤ1.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της MARC Θωμάς Γεράκης παρουσίασε τα ποσοστά σχετικά με την διαφορά των πρώτων κομμάτων και τα ποσοστά των υπολοίπων και την δημοτικότητα των πολιτικών αρχηγών. Τι δείχνουν τα στοιχεία σχετικά με την ανησυχία για θερμό επεισόδιο με την Τουρκία, αλλά και την αντιμετώπιση από την κυβέρνηση των μεταναστευτικών ροών.

Στο ερώτημα σχετικά για το αν οι δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν αποτελούν πραγματική απειλή ή πρόκειται για προεκλογική ρητορεία το 35,9% απάντησε πως τις θεωρεί πραγματική απειλή, ενώ το 57,2 ότι πρόκειται για προεκλογική ρητορεία.

Σχετικά με το ενδεχόμενο να προκληθεί ένα θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο το 24,3% το θεωρεί πολύ πιθανό, το 40,9% αρκετά πιθανό, το 22,4% μάλλον απίθανο, ενώ το 9,9% λέει πως το θεωρεί τελείως απίθανο.

Αναφορικά με την στάση της κυβέρνησης στην αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών το 64,1% των ερωτηθέντων υποστηρίζει ότι θα πρέπει να είναι πιο αυστηρή, ενώ το 23,4% θεωρεί ότι πρέπει να συνεχίσει όπως είναι σήμερα. Το 8,1% απάντησε ότι θα πρέπει να είναι λιγότερο αυστηρή.

Στην δημοσκόπηση παρουσιάστηκαν και ποσοστά για την στάση στην αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών βάσει πρόθεσης ψήφου.

Στο ερώτημα για την συνολική αξιολόγηση της κυβέρνησης το 22,8% την αποτιμά θετικά, το 26,1% μάλλον θετικά, το 21,3% μάλλον αρνητικά και το 28,4% αρνητικά.

Σχεtικά με την αξιολόγηση της αντιπολιτευτικής τακτικής του ΣΥΡΙΖΑ το 7,9% την αποτικά θετικά, το 15,8% μάλλον θετικά, το 27,7% μάλλον αρνητικά και το 46,5% αρνητικά.

Αναφορικά με την δημοτικότητα των πολιτικών αρχηγών ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 50,1%, ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 35,5% και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 35%. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας βρίσκεται πιο κάτω με 25,1%, ακολουθεί ο Γιάνης Βαρουφάκης με 21,8% και τελευταίος είναι ο Κυριάκος Βελόπουλος με 18,6%.

Στην πρόθεση ψήφου, η "ψαλίδα" μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στις 8,7 μονάδες με το κομμα της κυβέρνησης να λαμβάνει το 32,4 % των ερωτηθέντων και ο ΣΥΡΙΖΑ 23,7%. Τρίτο σε πρόθεση ψήφων είναι το ΠΑΣΟΚ με 11,2%, με το ΚΚΕ να συγκεντρώνει το 5,2%, την Ελληνική Λύση 4,4% και το ΜεΡΑ25 το 3,1%.

Στο πρώτο μέρος της δημοσκόπησης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της MARC Θωμάς Γεράκης παρουσίασε τα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία που αποτυπώνουν τις απόψεις των πολιτών στα “καυτά” ερωτήματα για την ενεργειακή κρίση, τα μέτρα στήριξης, αλλά και την στάση των Αρχών στις μεγάλες υποθέσεις που μας συγκλονίζουν το τελευταίο διάστημα.

Ειδήσεις σήμερα:

