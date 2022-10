Αθλητικά

Μουντιάλ 2022 - ΑΝΤ1: Αντίστροφη μέτρηση για την πρώτη σέντρα στο Κατάρ

Η νέα διαφημιστική καμπάνια του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ για το Μουντιάλ και η «11αδα» που θα αναλάβει τις περιγραφές και τις παρουσιάσεις των εκπομπών.



Η αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη ξεκινήσει και σε λιγότερο από ένα μήνα, θα έχουμε την πρώτη σέντρα του Μουντιάλ 2022, στη Μέση Ανατολή, το οποίο θα διεξαχθεί για πρώτη φορά χειμώνα.

Ο ΑΝΤ1 είναι το πρώτο ιδιωτικό κανάλι στην Ελλάδα που θα μεταδώσει το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Για πρώτη φορά στην ιδιωτική τηλεόραση, και μέσω streaming, ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία θέασης πιο ολοκληρωμένη από ποτέ, με κάλυψη όλων των αγώνων σε όλες τις συσκευές και πάνω από 300 ώρες ειδικά διαμορφωμένου προγράμματος στο ΑΝΤ1+.

Σήμερα, Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2022, στα Village Cinemas @ The Mall πραγματοποιήθηκε συνέντευξη Τύπου, στην οποία παρουσιάστηκε στους δημοσιογράφους η καινούρια διαφημιστική καμπάνια του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ για το Μουντιάλ, η οποία θα κυκλοφορήσει σε λίγες ημέρες, αλλά και η «11αδα» που θα αναλάβει τις περιγραφές και τις παρουσιάσεις των εκπομπών του κορυφαίου ποδοσφαιρικού γεγονότος του πλανήτη, του FIFA World Cup Qatar 2022ΤΜ. Επίσης,, ανακοινώθηκε ότι το Μουντιάλ Γυναικών 2023, που θα διεξαχθεί από 20 Ιουλίου μέχρι 20 Αυγούστου, σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία, θα είναι στον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ.

Την εκδήλωση παρουσίασαν ο Στέφανος Αβραμίδης και ο Δημοσθένης Γεωργακόπουλος, ενώ σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε και ο Γιώργος Τριανταφυλλίδης, προϊστάμενος του αθλητικού τμήματος του ΑΝΤ1. Στους εκπροσώπους του Τύπου μίλησαν ο Γιώργος Λεβέντης, Managing Director ANT1 TV, Μακεδονία TV & ANTENNA STUDIOS, ο Τζώρτζης Ποφάντης, Chief Content Officer ΑΝΤ1 TV, και ο Βασίλης Δεληκούρας, General Manager SVOD Services του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ.

Ο Γιώργος Λεβέντης δήλωσε μεταξύ άλλων: «Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ είναι πάντα στην καρδιά των κορυφαίων γεγονότων. Είμαστε πολύ περήφανοι που πήραμε τα αποκλειστικά δικαιώματα του FIFA World Cup Qatar 2022 και από 20 Νοεμβρίου στήνουμε τη μεγαλύτερη κερκίδα για γυναίκες και άντρες που αγαπούν το ποδόσφαιρο. Η σημαντικότερη παγκόσμια ποδοσφαιρική διοργάνωση είναι εδώ, στον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+, και όλοι ανυπομονούμε να απολαύσουμε τους 64 συναρπαστικούς αγώνες της».

Ο Τζώρτζης Ποφάντης δήλωσε μεταξύ άλλων: «Μετά το Εuro 2021, έρχεται στον ΑΝΤ1 άλλη μία σπουδαία ποδοσφαιρική διοργάνωση: το Μουντιάλ 2022 από το Κατάρ. Ανυπομονώ, ως στέλεχος του ΑΝΤ1, αλλά και ως φίλαθλος, για το Μουντιάλ, που θα προσφέρουμε στον Έλληνα τηλεθεατή μέσα από τις υπηρεσίες του Ομίλου. Ένα ιδανικό σενάριο για μένα είναι να δούμε τον ΑΝΤ1 να σκοράρει στην τηλεθέαση και τον Μέσι να σηκώνει το παγκόσμιο κύπελο».

Ο Βασίλης Δεληκούρας δήλωσε μεταξύ άλλων: «Είμαστε πολύ περήφανοι για την πλήρη τηλεοπτική κάλυψη που έχουμε ετοιμάσει στον Όμιλο ΑNT1 για το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός στον πλανήτη που ξεκινά σε λιγότερο από ένα μήνα. Μέσω της υπηρεσίας ANT1+, εξασφαλίζουμε τη δυνατότητα παρακολούθησης της διοργάνωσης ανά πάσα στιγμή και σε οποιαδήποτε συσκευή, δίνοντας την ευελιξία στους συνδρομητές μας να ‘ζήσουν στον παλμό του Μουντιάλ’ με όποιον τρόπο εξυπηρετεί καλύτερα την καθημερινότητά τους και να απολαύσουν όχι μόνο τους αγώνες, αλλά και όλο το ειδικά διαμορφωμένο ποδοσφαιρικό περιεχόμενο του ΑΝΤ1+».

«ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ ΜΟΥΝΤΙΑΛ;» - ΖΗΣ’ ΤΟ ΕΔΩ! ΔΕΣ ΤΟ ΠΑΝΤΟΥ!

Με αφορμή το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2022 ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ δημιούργησε τη διαφημιστική καμπάνια «Περιμένεις Μουντιάλ;». Ο κύριος στόχος της είναι η ανάδειξη της τεράστιας προσμονής του κοινού για τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη. Το τηλεοπτικό σποτ παρουσιάζει τη σουρεάλ συνθήκη αντρών σε… «ενδιαφέρουσα».

Κάτω από την μπλούζα τους, όμως, δεν κρύβεται μια φουσκωμένη κοιλιά, αλλά η επίσημη μπάλα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2022!

Οι γυναίκες όχι μόνο δεν δυσανασχετούν, αλλά συμμετέχουν κι αυτές ενεργά στην προσμονή του «χαρμόσυνου» γεγονότος, γιατί το Μουντιάλ απευθύνεται σε όλους!

Την καμπάνια επιμελήθηκε η διαφημιστική εταιρεία Frank&Fame, την παραγωγή ανέλαβε η Open Borders και τη σκηνοθεσία ο Μίλτος Πηλαλητός.

Η 11ΑΔΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΝΤΕΝΝΑ

Για έναν ολόκληρο μήνα από τις 20 Νοεμβρίου έως και τις 18 Δεκεμβρίου η καρδιά του βασιλιά των σπορ θα χτυπά στον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ. Οι 64 αγώνες του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, του κορυφαίου ποδοσφαιρικού γεγονότος που θα καθηλώσει δισεκατομμύρια φιλάθλους σε όλο τον κόσμο, θα μεταδοθούν ζωντανά και αποκλειστικά από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+. Για έναν ολόκληρο μήνα μαζί με τους τηλεθεατές θα παίζει μπάλα η καλύτερη 11άδα που θα περιγράφει και θα σχολιάζει όλους τους αγώνες. Στέλιος Γιαννακόπουλος, Αλέξης Σπυρόπουλος, Σωτήρης Κωσταβάρας, Στέφανος Αβραμίδης, Βασίλης Σαμπράκος, Μιχάλης Τσόχος, Κώστας Ψάρρας, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Δημοσθένης Γεωργακόπουλος, Μανώλης Μανής και Έλενα Παπαδοπούλου θα καλύπτουν από το Κατάρ και τα στούντιο της Αθήνας όλους τους αγώνες του Μουντιάλ 2022.

Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΡ

Στέλιος Γιαννακόπουλος

Ο Πρωταθλητής Ευρώπης του 2004, Στέλιος Γιαννακόπουλος, που είναι και κάτοχος διπλώματος προπονητή UEFA Pro, θα βρίσκεται για ένα μήνα στο Κατάρ για να σχολιάσει τους αγώνες του Μουντιάλ.

Αλέξης Σπυρόπουλος

Ο κορυφαίος Έλληνας sportscaster θα περιγράφει από το Κατάρ αγώνες του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου.

Σωτήρης Κωσταβάρας

Με πάνω από 200 περιγραφές αγώνων Μουντιάλ, Euro και Champions League, θα περιγράφει μαζί με τον Αλέξη Σπυρόπουλο τα ματς του Μουντιάλ.

Η ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Στέφανος Αβραμίδης

Παρουσιαστής της εκπομπής «Ώρα Μουντιάλ», ο οποίος θα αναλάβει και την περιγραφή αγώνων. Διαθέτει πολύ μεγάλη εμπειρία στην παρουσίαση αθλητικών εκπομπών και σε περιγραφές ελίτ αθλητικών γεγονότων.

Μιχάλης Τσόχος

Ένας από τους κορυφαίους δημοσιογράφους που περιγράφουν αγώνες στην Ελλάδα, με μεγάλη ικανότητα και εμπειρία από μεταδόσεις μεγάλων ποδοσφαιρικών γεγονότων.

Κώστας Ψάρρας

Τον Ιούνιο έκανε την περιγραφή του τελικού του Champions League. Εκτός από την περιγραφή αγώνων για το Μουντιάλ, έχει αναλάβει και την αρχισυνταξία των εκπομπών «Ώρα Μουντιάλ» και «Ο Δρόμος για το Κατάρ».

Γιώργος Τριανταφυλλίδης

Ο προϊστάμενος του αθλητικού τμήματος του ΑΝΤ1 κέρδισε το βραβείο του ΠΣΑΤ για τη διαχείριση της δραματικής στιγμής του Κρίστιαν Έρικσεν στο Euro και το ήθος που επέδειξε.

Δημοσθένης Γεωργακόπουλος

Παρουσιάζει τις αθλητικές ειδήσεις στο ΑΝΤ1NEWS, καθώς και την εκπομπή «Ο Δρόμος για το Κατάρ» που μετρά αντίστροφα για την έναρξη του Μουντιάλ.

Μανώλης Μανής

Έχοντας περάσει με επιτυχία το απαιτητικό τεστ των περιγραφών στο Euro 2020 στον ΑΝΤ1, συγκαταλέγεται πλέον στους ανερχόμενους speakers της γενιάς του.

ΖΩΝΤΑΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΥΝΤΙΟ

Βασίλης Σαμπράκος

Ο κορυφαίος δημοσιογράφος και αναλυτής ποδοσφαίρου, θα είναι ο συμπαρουσιαστής και βασικός σχολιαστής της εκπομπής «Ώρα Μουντιάλ» κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Έλενα Παπαδοπούλου

Παρουσιάζει την εκπομπή «Ο Δρόμος για το Κατάρ» και θα έχει ενεργό ρόλο στην εκπομπή «Ώρα Μουντιάλ».

ΑΠΟ ΤΟΝ «ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΡ» ΣΤΗΝ «ΩΡΑ ΜΟΥΝΤΙΑΛ»

Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12:00, ο Δημοσθένης Γεωργακόπουλος και η Έλενα Παπαδοπούλου, μετρούν αντίστροφα για τη μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου και μας βάζουν στο κλίμα του πρώτου χειμερινού Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου με την εκπομπή «Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΡ».

Από τις 20 Νοεμβρίου, θα δώσουν τη σκυτάλη στην εκπομπή «ΩΡΑ ΜΟΥΝΤΙΑΛ» με τον Στέφανο Αβραμίδη και τον Βασίλη Σαμπράκο, οι οποίοι καθημερινά στις 23:00 θα παρουσιάζουν την περίληψη της ημέρας μετά το τέλος των αγώνων. Κάθε Σάββατο και Κυριακή απόγευμα, θα προσφέρουν ένα ζωντανό pre-game show για τα απογευματινά παιχνίδια.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΟΜΙΛΟΥ ΑΝΤΕΝΝΑ ΜΕ COSMOTE TV

Προκειμένου να εξασφαλίσει στους Έλληνες φιλάθλους μια μοναδική ποδοσφαιρική και τηλεοπτική εμπειρία για το FIFA World Cup 2022™, o Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ ανέθεσε στην Cosmote TV την παραγωγή εκπομπών και μεταδόσεων. Η συνεργασία, που εγκαινιάστηκε με την έναρξη της εκπομπής «Ο Δρόμος για το Κατάρ», θα συνεχιστεί ως το τέλος του Μουντιάλ, ενώ δεν περιορίζεται μόνο σε επίπεδο υποδομών. Περιλαμβάνει και τη συνεργασία με καταξιωμένους δημοσιογράφους της COSMOTE TV, που θα πλαισιώσουν το έμπειρο αθλητικό τμήμα του ΑΝΤ1, ώστε να δημιουργηθεί μια ισχυρή ομάδα που θα αναλάβει την κάλυψη του Μουντιάλ, με στόχο το καλύτερο δυνατό τηλεοπτικό αποτέλεσμα για κάθε Έλληνα ποδοσφαιρόφιλο.

ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ & ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΑΝΤ1+

Ο ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+ μεταμορφώνουν μαζί την εμπειρία του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καλύπτοντας από κοινού όλη τη διοργάνωση του FIFA World Cup Qatar 2022ΤΜ και προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα περιεχομένου που καλύπτει όλες τις προτιμήσεις του ελληνικού κοινού.

Το σύνολο των αγώνων, από το εναρκτήριο παιχνίδι, στις 20 Νοεμβρίου, έως τον μεγάλο τελικό στις 18 Δεκεμβρίου θα προβληθεί από το ειδικό θεματικό κανάλι FIFA World CupTM του ΑΝΤ1+, 32 αγώνες θα μεταδοθούν από τη συχνότητα του ΑΝΤ1, ενώ και οι 64 αγώνες θα μεταδοθούν από τη streaming πλατφόρμα ΑΝΤ1+. Όλοι οι αγώνες θα είναι διαθέσιμοι on demand μετά τη ζωντανή μετάδοση, για ετεροχρονισμένη θέαση στο ΑΝΤ1+. Η εμπειρία θέασης απογειώνεται καθώς, εκτός από την προβολή όλων των αγώνων σε διαφορετικές συσκευές, ακόμη και ταυτόχρονα, διαμορφώνεται η ενότητα του ANT1+ για το World Cup, που θα περιλαμβάνει πλούσιο υλικό από τη ιστορία της διοργάνωσης, την παρουσίαση των ομάδων, θεματικές εκπομπές και ντοκιμαντέρ, αλλά και live αναμεταδόσεις με highlights και αναλύσεις.

Το θεματικό κανάλι FIFA World CupTM δίνει το εναρκτήριο λάκτισμα του FIFA περιεχομένου στη streaming πλατφόρμα έναν μήνα πριν από τη σέντρα του πρώτου αγώνα και μας βάζει στο κλίμα του Μουντιάλ. Το ΑΝΤ1+ εξασφάλισε για τους τηλεθεατές του:

Μια σειρά αποκλειστικών ταινιών της FIFA , που καλύπτουν όλους τους σημαντικούς χαρακτήρες και στιγμές της διοργάνωσης, με όλη την ιστορία των Μουντιάλ από το 1966 μέχρι σήμερα.

Τη σειρά « Countdown to Qatar », που παρουσιάζει τις ομάδες, τα γήπεδα, τις ιδιαιτερότητες του FIFA World Cup Qatar 2022 ΤΜ , αλλά και όλα τα αστέρια που θα παίζουν μπάλα για έναν μήνα στα γήπεδα του Κατάρ.

Τη σειρά ντοκιμαντέρ « Football ’ s Greatest Stage » , φέρνοντας ξανά στη μνήμη μας τις σημαντικότερες στιγμές από την ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Τη σειρά «Στόχος: Μουντιάλ» , που θα εστιάσει σε όλα τα highlights της φετινής διοργάνωσης στο Κατάρ

45 ζωντανές εκπομπές «Ο Δρόμος για το Κατάρ» και «Ώρα Μουντιάλ», με τα highlights όλων των αγώνων με σχόλια, αναλύσεις, δηλώσεις των πρωταγωνιστών και όλα όσα θέλει να μάθει κάθε φίλαθλος για το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό ραντεβού του πλανήτη.

Ο ολοκαίνουργιος δεύτερος κύκλος του « Football Stories » με τον Γιώργο Λέντζα και τον Άγγελο Γιακουμίδη να ταξιδεύουν από χώρα σε χώρα, μεταφέροντας την ποδοσφαιρική κουλτούρα κάθε τόπου μέσα από τα μάτια των αληθινών πρωταγωνιστών του.

Μια νέα συγκλονιστική σειρά ντοκιμαντέρ που δημιούργησε το Vice Greece για τις γυναίκες στο ελληνικό ποδόσφαιρο, το ποδόσφαιρο για τα άτομα με αναπηρία, τις ακαδημίες ποδοσφαίρου, αλλά και τους Έλληνες διεθνείς των Μουντιάλ .

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

FIFA WORLD CUP ΤΜ QATAR 2022. Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου έρχεται αποκλειστικά σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+. Πιάστε θέση στην καλύτερη κερκίδα και απολαύστε μαζί μας το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη.

