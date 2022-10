Πολιτική

Πέθανε ο Αριστοτέλης Παυλίδης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θλίψη σκόρπισε το άγγελμα του θανάτου του Αριστοτέλη Παυλίδη.

Έφυγε σήμερα, Τρίτη από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, μετά από σκληρή μάχη που έδωσε με σοβαρά προβλήματα υγείας, ο πρώην Υπουργός και επί σειρά ετών βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Αριστοτέλης Παυλίδης.

Γενήθηκε στο Πυλί της Κω και σπούδασε στη φυσικομαθηματική σχολή του πανεπιστημίου Αθηνών, απ' όπου αποφοίτησε το 1966. Στη συνέχεια εγκαταστάθηκε στο Λονδίνο για να σπουδάσει διοίκηση επιχειρήσεων στο εκεί πολυτεχνείο.

Ήταν γιος του εκ Μικράς Ασίας καταγομένου Αντωνίου Παυλίδη και της Μαρίτσας Αν. Αναστασίου το γένος Χατζηγιακουμή από το Πυλί της Κω. Ο πάππος του Αριστοτέλης Παυλίδης καταγόταν από τη Μάκρη της Μικράς Ασίας και η γιαγιά του Αγγελικώ Χατζηδημητρίου από τα Μύλασσα της Μικράς Ασίας επίσης.

Το 1977 εξελέγη για πρώτη βουλευτής Δωδεκανήσων με την υποστήριξη της Νέας Δημοκρατίας. Από τότε εκλεγόταν για πολλές θητείες, με εξαίρεση τις εκλογές του 1996, οπότε και απέτυχε να εκλεγεί. Το 1977 και 1979 εξελέγη γραμματέας της Βουλής ενώ το 1982 κοσμήτοράς της.

Στις κυβερνήσεις Τζαννετάκη και Μητσοτάκη διετέλεσε Υφυπουργός Οικονομικών και την περίοδο 1990 - 1992 Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας.

Συλλυπητήρια ανακοίνωση για τον θάνατο του Αριστείδη Παυλίδη εξέδωσε η Νέα Δημοκρατία στην οποία αναφέρει: «Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά τον πρώην Βουλευτή Δωδεκανήσων και Υπουργό Αριστοτέλη Παυλίδη. Ο Αριστοτέλης Παυλίδης σπούδασε στη φυσικομαθηματική σχολή του πανεπιστημίου Αθηνών, απ’ όπου αποφοίτησε το 1966 και στη συνέχεια σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων στο Λονδίνο. Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής το 1977, ενώ διετέλεσε υφυπουργός Οικονομικών, Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας και Υπουργός Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Στην οικογένεια και τους οικείους του εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια».

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο στον Αιτωλικό: Φονική μετωπική σύγκρουση

Ρίσι Σούνακ: Θα διορθώσω το χάος στη Μεγάλη Βρετανία

ΟΦΗ: Ποιος είναι ο Νταμπράουσκας, ο νέος προπονητής των Κρητικών