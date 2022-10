Αθλητικά

ΑΕΚ - Βόννη: “Κατάρρευση” και ήττα στα Άνω Λιόσια για την Ένωση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ΑΕΚ πέταξε στα σκουπίδια το εντυπωσιακό πρώτο μέρος και ηττήθηκε από την Βόννη μέσα στην έδρα της.



Η ΑΕΚ ξέχασε στα... αποδυτήρια τη «γεμάτη» εμφάνιση του πρώτου ημιχρόνου, «κόλλησε» στην αντίπαλη άμυνα στην τρίτη περίοδο και υπέστη τη δεύτερη ήττα της στον 2ο όμιλο του Basketball Champions League και πρώτη ευρωπαϊκή στο «σπίτι» της. Η Ένωση ηττήθηκε 66-73 από την Τέλεκομ Βόννης στο κλειστό των Άνω Λιοσίων, για την 3η αγωνιστική, με την γερμανική ομάδα να βελτιώνει το ρεκόρ της σε 2-1 και να παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας, «σπάζοντας» την τετραπλή ισοβαθμία.

Με 20 πόντους ο Γιάνις Στρέλνιεκς (αποχώρησε με τραυματισμό στα 58΄΄ για τη λήξη) οδήγησε την επίθεση της ΑΕΚ, η οποία είχε ξεφύγει στο 14΄ με 17 πόντους (29-12), αλλά στη συνέχεια κατέρρευσε... Από την Τέλεκομ Βόννης «έλαμψε» ο Τι Τζέι Σορτς με 24 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 16-12, 36-23, 46-52, 66-73

Η ΑΕΚ πήρε ώθηση στην επίθεση μέσα από τη «δεμένη» άμυνά της, κράτησε στους 12 πόντους τους Γερμανούς στην πρώτη περίοδο (16-12 στο 10΄), ενώ με τον Στρέλνιεκς να μην μπορεί να αναχαιτιστεί από τους αντιπάλους στη δεύτερη, εκτόξευσε τη διαφορά στο +17 (29-12) στο 14΄ και πήρε τον δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +13 (36-23).

Στην τρίτη περίοδο, πάντως, οι ρόλοι αντιστράφηκαν... Η ΑΕΚ έχασε την παραγωγικότητα της και με την Τέλεκομ Βόννης να βρίσκει ρυθμό από τα 6.75, οι Γερμανοί όχι μόνο ροκάνισαν τη διαφορά, αλλά στο 30΄ βρέθηκαν στο +6 (46-52), έχοντας ολοκληρώσει την ανατροπή. Με την Ένωση να τα... έχει με την αστοχία της, οι φιλοξενούμενοι βασίστηκαν στις επιθετικές εμπνεύσεις του Σορτς, με τον τελευταίο να έχει την απάντηση σε κάθε προσπάθεια ανατροπής της ΑΕΚ και να οδηγεί την Τέλεκομ Βόννης στο «διπλό».

Οι συνθέσεις:

ΑΕΚ (Καντζούρης): Φρέιζιερ, ΜακΓκριφ 8, Μίτσελ 14, Παπαδάκης 1, Γουίλιαμς 10 (2), Κόναρης 3 (1), Μάντσεν 3, Περσίδης, Πετρόπουλος 2, Στρέλνιεκς 20 (4), Ξανθόπουλος 5 (1).

ΤΕΛΕΚΟΜ ΒΟΝΝΗΣ (Ίσαλο): Ντιλέινι 11 (1), Ερέρα 2, Μόργκαν 14 (4), Σορτς 26 (3), Γουόρντ 3, Μπανγκαλά, Κράτζερ 6, Μάλκολμ 4, Τάντα 3 (1), Γουίλιαμς 4 (1).

Ειδήσεις σήμερα:

Champions League: Η Τσέλσι στους “16”, η Σεβίλλη παρέμεινε “ζωντανή”

Επίθεση με καυστικό υγρό: Παραδόθηκε η 38χρονη

Ηλεκτροπληξία - Θάνατος φοιτητή: Ένοχοι ηλεκτρολόγος και ιδιοκτήτης διαμερίσματος