Γερμανία: Γιατρός σκότωσε την ερωμένη του βάζοντας... κοκαΐνη στα γεννητικά του όργανα

Άλλες τρεις γυναίκες τον κατηγόρησαν για ανάλογες πράξεις. Τι κατήγγγειλαν οι ίδιες και πώς ξεσκεπάστηκε το πανούργο σχέδιό του.

Πίσω από τα σίδερα της φυλακής βρίσκεται ένας Γερμανός γιατρός επειδή οδήγησε στο θάνατο την παντρεμένη ερωμένη του ρίχνοντας κοκαΐνη στα γεννητικά του όργανα πριν του κάνει στοματικό έρωτα. Ο κατηγορούμενος κλήθηκε τώρα να πληρώσει 13.000 δολάρια για να καλύψει το κόστος της αποτυχημένης προσπάθειας των γιατρών να σώσουν τη ζωή του θύματος.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο χειρουργός δρ Andreas David Niederbichler, 46 ετών, καταδικάστηκε σε εννέα χρόνια φυλάκισης το 2019 για βιασμό κατά συναυτουργία και βαριά σωματική βλάβη που οδήγησε σε θάνατο, αφού ανάγκασε την 38χρονη Yvonne M. να πάρει υπερβολική δόση κοκαΐνης την οποία είχε τοποθετήσει στα γεννητικά του όργανα.

Κατά τη διάρκεια της δίκης του, ο Niederbichler είχε ισχυριστεί ότι η Yvonne, η οποία πέθανε καθώς υπέστη δύσπνοια και κατέρρευσε, γνώριζε ότι είχε βάλει κοκαΐνη πριν του κάνει στοματικό σεξ.

Το δικαστήριο απέρριψε τους ισχυρισμούς του γιατρού και ο δικαστής αποφάσισε ότι ο Niederbichler πρέπει να καταβάλει 13.280 ευρώ στην ασφαλιστική η οποία πλήρωσε την ιατρική περίθαλψη της Yvonne πριν πεθάνει. Ο Niederbichler είχε αρνηθεί να καταβάλει αποζημιώσεις στην οικογένεια της Yvonne και τον γιο της.

Είχε κακοποιήσει και άλλες γυναίκες

Η Yvonne από ότι φαίνεται δεν ήταν το μοναδικό θύμα του Niederbichler. Ο πρώην επικεφαλής γιατρός της κλινικής Halberstadt νάρκωσε και κακοποίησε σεξουαλικά άλλες τρεις γυναίκες μεταξύ Σεπτεμβρίου 2015 και Φεβρουαρίου 2018. Σύμφωνα με την έρευνα, έβαλε επίσης κρυφά κοκαΐνη στα ποτήρια της σαμπάνιας τους, στο κραγιόν τους και στην οδοντόκρεμά τους.

Ο Niederbichler καταδικάστηκε το 2019 σε εννέα χρόνια φυλάκισης και στη συνέχεια σε προληπτική κράτηση. Επί του παρόντος υποβάλλεται σε φαρμακευτική θεραπεία. Ο χήρος σύζυγος και ο γιος της Yvonne μήνυσαν τον χειρουργό όταν αυτός αρνήθηκε να καταβάλει οικονομική αποζημίωση και αρνήθηκε επίσης να καλύψει τα έξοδα της κηδείας της γυναίκας. Ο Niederbichler παρέμεινε σιωπηλός κατά τη διάρκεια της δίκης του, αλλά αποφάσισε να σπάσει τη σιωπή του για να αρνηθεί ότι ευθύνεται για το θάνατό της.

Μιλώντας στη γερμανική εφημερίδα Bild τον περασμένο μήνα, είπε: «Ναι, υπήρχαν ναρκωτικά. Αλλά δεν νάρκωσα καμία από τις γυναίκες εν αγνοία τους. Έψαχνα για κάτι ιδιαίτερο και συμμετείχαν». Ο Niederbichler περιέγραψε επίσης την Yvonne ως «έμπειρη» χρήστη κοκαΐνης, η οποία γνώριζε σε τι έμπλεκε.

Μιλώντας για την αρχική του δίκη, είπε ότι ήταν «λάθος» που παρέμεινε σιωπηλός -μια κίνηση στην οποία είχε προβεί κατόπιν συμβουλής των δικηγόρων του- επειδή αυτό σήμαινε ότι ο δικαστής άκουσε μόνο την αφήγηση των γυναικών για τα γεγονότα. Είπε στην Bild ότι ήθελε να αποδείξει ότι δεν ήταν ένοχος για την πρόκληση του θανάτου της Yvonne. Το εφετείο έχει ήδη απορρίψει την υπόθεση και ο Niederbichler δεν έχει παρουσιάσει νέα στοιχεία που θα το ανάγκαζαν να εξετάσει εκ νέου την υπόθεση.

Εργαζόταν ως κορυφαίος χειρουργός

Πριν φυλακιστεί, ο Niederbichler εργαζόταν ως κορυφαίος χειρουργός στο νοσοκομείο Ameos στην πόλη Halberstadt, 60 μίλια έξω από το Ανόβερο. Σύμφωνα με το δικαστήριο η Yvonne ήταν ασθενής του πριν οι δυο τους ξεκινήσουν σχέση, η οποία τελικά οδήγησε στον θάνατό της τον Φεβρουάριο του 2018. Ο Niederbichler χρησιμοποιούσε επίσης το διαδίκτυο για να συναντά άλλες γυναίκες για σεξ, όπως αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια της δίκης του.

Τρεις άλλες γυναίκες που έκαναν σεξ με τον γιατρό ανέφεραν ότι ένιωθαν ζαλάδα μετά τη συνάντησή τους, ενώ μία από αυτές ενεπλάκη σε δύο τροχαία ατυχήματα μετά από ένα ραντεβού. Μια άλλη ανέφερε ότι λιποθύμησε και υπέστη νευρικές συσπάσεις.

