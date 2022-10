Πολιτική

Υπουργικό Συμβούλιο: τα θέματα στην ατζέντα της συνεδρίασης

Συνεδριάζει την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου και ώρα 12:00, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, το υπουργικό συμβούλιο.

Τα θέματα της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου είναι:

Εισήγηση από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη, σχετικά με την πορεία εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0

Ενημέρωση από τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών, Στέλιο Πέτσα, για τα οικονομικά ζητήματα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ενημέρωση από τον υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορίδη για τον μηχανισμό εξορθολογισμού αρμοδιοτήτων πολυεπίπεδης διακυβέρνησης.

Παρουσίαση από τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστή Χατζηδάκη, του νομοσχεδίου για τη στεγαστική πολιτική.

Παρουσίαση από τον υπουργό Δικαιοσύνης, Κώστα Τσιάρα, και τον υφυπουργό, Γιώργο Κώτσηρα, του νομοσχεδίου για την εναρμόνιση των βασικών κωδίκων με τη σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες.

Παρουσίαση από τον υπουργό Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκο Πιερρακάκη και τον υπουργό Εσωτερικών, Μάκη Βορίδη, του νομοσχεδίου για την οργάνωση των σχέσεων κράτους και πολίτη (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας).

Παρουσίαση από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή, των νομοθετικών πρωτοβουλιών: α) Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών, β) Κύρωση τροποποίησης της Σύμβασης Παραχώρησης του έργου «Ανάπτυξη εμπορευματικού κέντρου Θριάσιου Πεδίου», γ) Ερανιστικό νομοσχέδιο.