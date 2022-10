Αθλητικά

Champions League: “βροχή” από γκολ και 9 προκρίσεις στους “16”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εμφατικές νίκες, αποκλεισμοί "δυνατών" ομάδων που θα επιδιώξουν συμμετοχή στο Europa League και πλούσιο θέαμα στους αγώνες της Τρίτης.

Παρί Σεν Ζερμέν και Μπενφίκα εξασφάλισαν την πρόκριση στους «16» του Champions League μετά τις εντός έδρας εμφατικές νίκες επί των Μακάμπι Χάιφα (7-2) και Γιουβέντους (4-3) αντίστοιχα, όπως και η Ντόρτμουντ από το 7ο γκρουπ, παρά το 0-0 στο «Σίγκναλ Ιντούνα Παρκ» με τη Μάντσεστερ Σίτι. Οι «πολίτες» από την πλευρά τους με το βαθμό που απέσπασαν εξασφάλισαν και την πρωτιά του ομίλου.

«Βροχή» από γκολ στο πρώτο «πιάτο» της 5ης αγωνιστικής, καθώς σημειώθηκαν 32, εννέα εξ αυτών στο Παρίσι, στην πιο παραγωγική βραδιά από την έναρξη των ομίλων της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Οι ομάδες που έχουν εξασφαλίσει το «εισιτήριο» για την επόμενη φάση του θεσμού έγιναν, πλέον, εννιά. Πρόκειται για τις Νάπολι, Μπριζ, Μπάγερν, Ρεάλ Μαδρίτης, Τσέλσι, Μάντσεστερ Σίτι, Ντόρτμουντ, Παρί Σεν Ζερμέν και Μπενφίκα.

Αυτό που απομένει, πλέον, στον 8ο όμιλο είναι να γίνει γνωστό ποια από τις Μπενφίκα και Παρί, θα πάρει την πρωτιά του γκρουπ, κάτι που θα ξεκαθαρίσει την προσεχή εβδομάδα. Μέσι, Νεϊμάρ και Μπαπέ «χόρευαν» στο «Παρκ ντε Πρενς» διαλύοντας τη Μακάμπι με 7-2, ενώ στο «Ντα Λουζ» η Μπενφίκα με τον Βλαχοδήμο κάτω από τα δοκάρια της πήγε ν΄ αυτοκτονήσει απέναντι στη Γιουβέντους, καθώς ενώ προηγήθηκε με 4-1 κατέβασε το ρυθμό της με αποτέλεσμα η «Γιουβε» να μειώσει σε 4-3 (τελικό σκορ) και να απειλήσει με ισοφάριση.

Γιουβέντους και Μακάμπι Χάιφα θα διεκδικήσουν το «εισιτήριο» για τα play off του Europa League, με τους «μπιανκονέρι» να υποδέχονται τους «Παριζιάνους» και τους Ισραηλινούς τους «Αετούς» της Λισαβόνας.

Το μεγάλο «διπλό» της Μίλαν στο «Μάξιμιρ» του Ζάγκρεμπ (4-0 τη Ντιναμό) έφερε σε «θέση οδηγού» τους «ροσονέρι» έναντι της Σάλτσμπουργκ για την κατάκτηση της 2ης θέσης του 5ου ομίλου και το δεύτερο «εισιτήριο» για τα νοκ άουτ του CL.

Ταυτόχρονα έβγαλε εκτός τους γηπεδούχους από την υπόθεση πρόκριση κι έκανε «δώρο» στην Τσέλσι την πρωτιά του γκρουπ, καθώς ακόμη κι αν οι «μπλε» ηττηθούν στην τελευταία αγωνιστική από τους Κροάτες στο Λονδίνο και την ίδια ώρα η Μίλαν νικήσει την Σάλτσμπουργκ, τότε στην ισοβαθμία των 10 βαθμών, η Τσέλσι έχει το «πάνω χέρι» απέναντι στους πρωταθλητές Ιταλίας.

Τα πάντα ξεκαθάρισαν και στον 7ο όμιλο, μετά το 0-0 στο ντέρμπι της 5ης αγωνιστικής, ανάμεσα στη Ντόρτμουντ και στη Μάντσεστερ Σίτι. Με το βαθμό, η Σίτι «κλείδωσε» την πρωτιά (έχασε πέναλτι ο Μαχρέζ στο 58΄), ενώ οι Βεστφαλοί την δεύτερη θέση του γκρουπ που τους έδωσε το δεύτερο «εισιτήριο» για τους «16». Οριστικά, η Σεβίλη θα συνεχίσει στα play off του Europa League ως τρίτη, άσχετα με το αποτέλεσμα του τελευταίου αγώνα που έχει να δώσει στο «Ετιχαντ» με τους πρωταθλητές Αγγλίας.

Τεράστιο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο 6ος όμιλος, όπου τίποτα δεν έχει κριθεί σε ό,τι αφορά την πρωτιά, αλλά και το δεύτερο «εισιτήριο» για τα νοκ άουτ. Η Ρεάλ έχει ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση, αλλά μετά τη σημερινή της ήττα στη Λειψία (3-2), η γερμανική ομάδα πλησίασε στον ένα βαθμό τους Μαδριλένους που προπορεύονται.

Η ομάδα της Red Bull έχει το «πάνω χέρι» για να βρεθεί στους «16», αλλά στο... κόλπο για την 2η θέση παραμένει και η Σαχτάρ Ντόνετσκ, μετά το 1-1 που απέσπασε στη Γλασκώβη από την Σέλτικ, η οποία προηγήθηκε με γκολ του Γιώργου Γιακουμάκη.

Οι Ουκρανοί υπολείπονται 3 βαθμούς από την 2η Λειψία, αλλά την ερχόμενη εβδομάδα θα υποδεχθούν τους Γερμανούς (σ.σ. το ματς θα γίνει στην Πολωνία) κι αν νικήσουν θα πάρουν το 2ο «εισιτήριο», καθώς υπερτερούν στην ισοβαθμία.

Η Τσέλσι εξασφάλισε μαθηματικά την πρόκριση στα νοκ άουτ, ενώ «ζωντανή» στο παιχνίδι για το δεύτερο «εισιτήριο» του 7ου γκρουπ έμεινε η Σεβίλλη. Οι «μπλε» του Γκρέιαμ Πότερ επικράτησαν με 2-1 στην Αυστρία επί της Σάλτσμπουργκ, η οποία παρά την ήττα της εξακολουθεί να διεκδικεί με αξιώσεις την 2η θέση που οδηγεί στους «16» του θεσμού. Μάλιστα, οι Λονδρέζοι είναι πολύ κοντά στο να εξασφαλίσουν και την πρωτιά του 5ου ομίλου, αρκεί στο ματς που ακολουθεί στο Ζάγκρεμπ, η γηπεδούχος Ντιναμό να μη νικήσει τη Μίλαν.

«Ζωντανή» στο παιχνίδι της πρόκρισης έμεινε και η Σεβίλλη, μετά την πρώτη της νίκη στον 7ο όμιλο, με 3-0 επί της Κοπεγχάγης. Οι Ανδαλουσιάνοι με τα γκολ των Εν Νεσιρί, Ισκο και Μοντιέλ έφτασαν στους 5 βαθμούς, δύο λιγότερους από τη Ντόρμουντ. Πλέον, ελπίζουν σε ήττα των Βεστφαλών στο ματς που ακολουθεί από τη Μάντσεστερ Σίτι, καθώς σε διαφορετική περίπτωση (σ.σ. νίκη της Μπορούσια) δεν θα έχουν καμία ελπίδα.

Πάντως, το συγκρότημα του Χόρχε Σαμπάολι με την αποψινή της επικράτηση εξασφάλισε (μίνιμουμ) την 3η θέση του γκρουπ και την πρόκριση στα play off του Europa League. Η Κοπεγχάγη, που είχε δύο δοκάρια, έμεινε χωρίς γκολ για 5η σερί αγωνιστική και εκτός Ευρώπης.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 5ης αγωνιστικής των ομίλων του Champions League:

1ος όμιλος

Νάπολι-Ρέιντζερς: 26/10

Άγιαξ-Λίβερπουλ: 26/10

2ος όμιλος

Μπριζ-Πόρτο: 26/10

Ατλέτικο Μ.-Λεβερκούζεν: 26/10

3ος όμιλος

Ίντερ-Βικτόρια Πλζεν: 26/10

Μπαρτσελόνα-Μπάγερν: 26/10

4ος όμιλος

Τότεναμ-Σπόρτινγκ Λισ.: 26/10

Άιντραχτ Φρ.-Μαρσέιγ: 26/10

5ος όμιλος

Σάλτσμπουργκ-Τσέλσι: 1-2 (49΄ Αντάμου - 23΄ Κόβασιτς, 64΄ Χάβερτς)

Ντιναμό Ζάγκρεμπ-Μίλαν: 0-4 (39΄ Γκάμπια, 49΄ Λεάο, 59΄ πεν. Ζιρού, 69΄ αυτ. Λιούμπισιτς)

6ος όμιλος

Σέλτικ-Σαχτάρ: 1-1 (34΄ Γιακουμάκης - 58΄ Μούντρικ)

Λειψία-Ρεάλ Μαδρίτης: 3-2 (13΄ Γκβάρντιολ, 18΄ Ενκουνκού, 81΄ Βέρνερ - 44΄ Βινίσιους, 90΄+3 Ροντρίγκο)

7ος όμιλος

Σεβίλλη-Κοπεγχάγη: 3-0 (61΄ Εν Νεσιρί, 88΄ Ίσκο, 90΄+2 Μοντιέλ)

Ντόρτμουντ-Μάντσεστερ Σ.: 0-0

8ος όμιλος

Παρί ΣΖ-Μακάμπι Χάιφα: 7-2 (20΄, 45΄ Μέσι, 32΄, 64΄ Μπαπέ, 35΄ Νεϊμάρ, 67΄ αυτ. Γκόλντμπεργκ, 84΄ Σολέρ - 38΄, 50΄ Σεκ)

Μπενφίκα-Γιουβέντους: 4-3 (17΄ Α. Σίλβα, 28΄ πεν. Ζοάο Μάριο, 35΄, 50΄ Ρ.Σίλβα - 22΄ Βλάοβιτς, 77΄ Μίλικ, 79΄ ΜακΚίνι)