Κορονοϊός: Τα πρώτα κρούσματα των νεών υποπαραλλαγών στην Ελλάδα

«Καμπανάκι» από την Καθηγήτρια Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ, για την χρήση μάσκας. Τι λέει για τα χάπια και τα εμβόλια για τον κορονοϊό. Προειδοποίηση για αυξημένα κρούσματα γρίπης.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 μίλησε την Τετάρτη η Αθηνά Λινού, Καθηγήτρια Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ, αναφορικά με την γρίπη, αλλά και τις νέες υποπαραλλαγές του κορονοϊού, τα πρώτα κρούσματα δύο εκ των οποίων εντοπίστηκαν στην Ελλάδα, όπως ανακοινώθηκε την Τρίτη από τον ΕΟΔΥ

Όπως είπε η κ. Λινού, «ξέρουμε λίγα πράγματα έως τώρα για τις νέες υποπαραλλαγές, όμως φαίνεται πως λειτουργούν τα αντιικά φάρμακα για την αντιμετώπιση τους, όμως όχι και τα μονοκλωνικά».

Για τα εμβόλια και την κάλυψη που προσφέρουν έναντι αυτών των νέων στελεχών του κορονοϊού, η Καθηγήτρια Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ είπε πως «δυστυχώς ο ιός εξακολουθεί να δημιουργεί παραλλαγές με την ίδια ένταση. Το εμβόλιο, ακόμη και η 5η δόση που έχουμε κάνει αρκετοί, όπως εγώ και ο σύζυγος μου, βοηθάει αλλά όχι πολύ, βοηθάει λίγο και κυρίως να μην νοσήσουμε σοβαρά».

Σχετικά με την γρίπη και την ανησυχία για πολλά κρούσματα αυτόν τον χειμώνα, η κ. Λινού είπε πως «ανέκαθεν υπήρχε οδηγία για εμβολιασμό των παιδιών από 6 μηνών, αλλά εδώ στην Ελλάδα δεν την τηρούσαμε και πολύ. Αλλά τώρα, λόγω της πανδημίας τα παιδιά δεν έχουν εκτεθεί σε μικρόβια και είναι πιθανό να έχουμε έξαρση και αυξημένα κρούσματα γρίπης».

Ερωτηθείσα για το αν θα επιστρέψει η υποχρεωτικότητα στις μάσκες, απάντησε πως «δεν έπρεπε να είχαμε σταματήσει τα μέτρα. Δεν είμαι υπέρ της υποχρεωτικότητας. Με μεγάλες καμπάνιες για την χρήση μάσκας, όπως πρέπει να υπάρξει και για τον εμβολιασμό, θα έπρεπε να υπάρχει αυτή η ενθάρρυνση για χρήση μάσκας. Πρέπει να υπάρχει καλύτερη επικοινωνία».

