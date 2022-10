Πολιτική

Ανδρέας Πάτσης στον ΑΝΤ1: Ολόσωστη η απόφαση για διαγραφή - Όλοι ήξεραν την δράση μου (βίντεο)

Τι απαντά ο βουλευτής για την διαγραφή από την ΝΔ, τις εξωχώριες εταιρείες, τα “κόκκινα δάνεια”, την συνεργασία με τα ΕΛΤΑ και τα νοσοκομεία, αλλά και τις αμοιβές που έχει λάβει.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 μίλησε την Τετάρτη ο Ανδρέας Πάτσης, λίγες ώρες μετά από την διαγραφή του αρχικώς από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και αμέσως μετά και συνολικά από το κόμμα της ΝΔ.

«Στην πολιτική, πρώτα καταδικάζεσαι και μετά δίνεις εξηγήσεις, αντίθετα από την Δικαιοσύνη την οποία υπηρετώ. Αυτό κατάλαβα και έμαθα, διότι δεν είμαι θιασώτης της πολιτικής με την έννοια του επαγγελματία πολιτικού», είπε ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής.

Για την διαγραφή του, ο κ. Πάτσης είπε ότι «η απόφαση του Πρωθυπουργού ήταν ολόσωστη», συμπληρώνοντας πως «ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να “χτίσει” μια νοσηρή ατζέντα, ενώ ο Πρωθυπουργός δίνει τις μάχες του» σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο».

Επεσήμανε πάντως πως «η δραστηριότητα μου είναι γνωστή, δεν ήρθα ξαφνικά σε αυτόν τον κόσμο. Νομίζετε ότι ένα πολιτικό κόμμα δεν ξέρει ποιον έχει στα ψηφοδέλτια του; Μόνο το κόμμα μου το ήξερε; Όλη η Ελλάδα ήξερε την δράση μου».

«Όταν όλες αυτές οι ξένες εταιρείες δημοσιοποιήθηκαν, κανείς δεν είπε στον νέο δικηγόρο ότι υπάρχει κάτι παράνομο. Ομολογώ ότι δεν γνώριζα πως υπήρχε τέτοιο πρόβλημα», είπε ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής, για το ασυμβίβαστο που υπάρχει για έναν βουλευτή και την συμμετοχή σε εξωχώρια εταιρεία.

Για τις εταιρείες διαχείρισης οφειλών δανειοληπτών που κατέχει και τις άλλες επαγγελματικές σχέσεις του νομικού γραφείου του με οργανισμούς του Δημοσίου, όπως τα ΕΛΤΑ και Νοσοκομεία, ο κ. Πάτσης δέχθηκε «βροχή ερωτημάτων».

«Ο “Πλάτωνας” είναι ελληνική εταιρεία, πώς δεν έχει παρουσία εδώ στην Ελλάδα; Δεν ήταν ούτε κεραυνός εν αιθρία ούτε ανακάλυψε κανείς την Αμερική. Μετά το πρώτο πόθεν έσχες μου ως βουλευτής, έγινε καταγγελία, έγινε έρευνα για 8 μήνες και βγήκε πόρισμά και προέκυψε πως όλες οι εταιρείες είναι νόμιμες. Όλοι γνώριζαν την δράση μου», είπε ο κ. Πάτσης, λέγοντας πως είναι «άλλο το παράνομο και άλλο το παράλογο, άλλο το λάθος και άλλο το εσκεμμένο λάθος».

Συνεχίζοντας απάντησε πως «Η πρώτη καταγγελία ήταν για μια τράπεζα και για συμμετοχή σε μια εξωχώρια εταιρεία. Ήταν δική μου η εξωχώρια εταιρεία. Αυτό ελέγχθηκε από την Βουλή. Κανένας δεν μου είπε ότι αυτό ήταν παράνομο. Το πόρισμα της Επιτροπής Πόθεν Έσχες της Βουλής έβγαλε πόρισμα απαλλακτικό για μένα, μετά από την έρευνα από ελεγκτική εταιρεία» και συμπλήρωσε «αν το μεμπτό στην πολιτική μου διαδρομή είναι πως αυτές οι εταιρείες είναι δικές μου και θα έπρεπε να τις μεταβιβάσω στα παιδιά μου, ας είναι…».

«Δικηγόρος είμαι, αλλά δεν ασχολούμαι με τα πάντα και δεν γνωρίζω τα πάντα. Από την ώρα που έγινα βουλευτής και έγινε έλεγχος, ουδείς με πήρε ένα τηλέφωνο να πεις “ξέρεις κάτι, αυτό δεν πρέπει να είναι έτσι”», υποστήριξε ο Ανδρέας Πάτσης.

Αναφορικά με την εταιρεία διαχείρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών δανειοληπτών, ο κ. Πάτσης είπε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» πως όλα έγιναν νόμιμα, λέγοντας «υπήρξα συνεργάτης της Τράπεζας Πειραιώς για πολλά χρόνια. Το 2010 η Τράπεζα αποφάσισε ένα κομμάτι αποσβεσθέντων δανείων, διαγραμμένων δανείων, που δεν μπορούσε να εισπράξει η τράπεζα, παρά όλες τις προσπάθειες που έκανε, να το πουλήσει. Η Τράπεζα μου ζήτησε να φτιάξω μια εταιρεία για να αγοράσω δάνεια και χρέη από πιστωτικές κάρτες, έναντι 4 εκατομμυρίων ευρώ. Τα χρήματα αυτά μου δόθηκαν ως δάνειο από την Τράπεζα Πειραιώς. Αυτή είναι η μία και μοναδική συναλλαγή που έκανε αυτή η εταιρεία. Αυτή η εταιρεία είχε μια οδηγία, να μπει σε διαδικασία τηλεφωνικής όχλησης, σε ενημέρωση των ανθρώπων αυτών, να κάνει μια προσφορά για μείωση του ποσού κατά 60% και πάνω και αν υπήρχε κάποια εξόφληση, μπορούσαν να πάρουν και απόδειξη εξόφλησης του δανείου οι άνθρωποι».

Ο Ανδρέας Πάτσης αρνήθηκε πως έχουν γίνει από την εταιρεία του πλειστηριασμοί ακινήτων λόγω οφειλών, επιμένοντας πως «επιστολές στέλνονταν στους οφειλέτες, εξώδικα δεν μπορούσαν να σταλούν, εξώδικα είχε στείλει ήδη η Τράπεζα».

«Για την συνεργασία μου με τα ΕΛΤΑ έγινε ερώτηση στην Βουλή πριν από 10 μήνες. Τώρα έγινε θέμα για αυτό; Κάκιστα παραιτήθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος των ΕΛΤΑ. Ο άνθρωπος για λόγους ευθιξίας παραιτήθηκε. Η συνεργασία μου με τα ΕΛΤΑ ξεκίνησε το 2020, βγήκε και στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, δεν είναι κρυφό. Η συμφωνία των ΕΛΤΑ είναι με μεγάλη δικηγορική εταιρεία του εξωτερικού, που εκπροσωπεί το γραφείο μου», απάντησε ο Ανδρέας Πέτσης σε σχετική ερώτηση.

Συνέχισε λέγοντας «συμβάσεις δεν έχει υπογράψει το γραφείο μου με κανένα νοσοκομείο. Προβλέπεται όμως πουθενά αναστολή του δικηγορικού επαγγέλματος; Ότι παρείχα τις νομικές μου υπηρεσίες σε οργανισμούς, όπως τα ΕΛΤΑ ήταν κάτι νόμιμο, όπως νόμιμο είναι και πως έχω τρεις εταιρείες με έδρα στην Κύπρο».

Σχετικά με το ύψος της αμοιβής του από τα ΕΛΤΑ, που όπως είπε αποτέλεσμα συμφωνίας, ο κ. Πάτσης υποστήριξε πως οι 800.000 ευρώ αποδόθηκαν απευθείας στην ξένη εταιρεία την οποία εκπροσωπούσε στην Ελλάδα, για αυτήν και για άλλες υποθέσεις, λέγοντας πως η δική του αμοιβή είναι αποτέλεσμα διμερούς συμφωνίας με την ξένη εταιρεία και ότι από την συμφωνία με τα ΕΛΤΑ το ποσό που εκείνος εισέπραξε ήταν μικρότερο από τις 180.000 ευρώ που αναφέρονται σε καταγγελίεςκαι δημοσιεύματα.

