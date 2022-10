Κόσμος

Υπουργός Δικαιοσύνης επέτρεψε να μπει φέρετρο αντάρτη σε φυλακή

Σάλος στην Παραγουάη για το φέρετρο με το πτώμα αντάρτη που μπήκε στη φυλακή για να το δει η κρατούμενη αδερφή του. Αποπέμφθηκε ο Υπουργός.

Ο συντηρητικός πρόεδρος της Παραγουάης, ο Μάριο Άμπντο Μπενίτες, απάλλαξε χθες Τρίτη από τα καθήκοντά του τον υπουργό Δικαιοσύνης, επειδή επέτρεψε να μπει σε φυλακή το φέρετρο ηγετικού στελέχους οργάνωσης ανταρτών που σκοτώθηκε την Κυριακή, προκειμένου η κρατούμενη αδελφή του να αποχαιρετήσει για τελευταία φορά τον θανόντα.

«Ο υπουργός Δικαιοσύνης (σ.σ. Έντγκαρ Ταμποάδα) και ο διευθυντής της φυλακής του Μπουέν Παστόρ απαλλάχθηκαν από τα καθήκοντά τους. Πρόκειται για στιβαρή απόφαση από πλευράς του προέδρου», ανέφερε ο επικεφαλής της κυβέρνησής του Ερνάν Ούτεμαν στον Τύπο.

Το φέρετρο με το πτώμα του Οσβάλντο Βιγιάλμπα, ηγετικού στελέχους οργάνωσης ανταρτών που σκοτώθηκε την Κυριακή στο βόρειο τμήμα της Παραγουάης, μεταφέρθηκε από συγγενείς του στη φυλακή γυναικών όπου κρατείται η αδελφή του.

Το φέρετρο «έφθασε απρόσμενα», εξήγησε ο κ. Ταμποάδα, λίγες ώρες προτού τεθεί εκτός κυβέρνησης.

Πρόσθεσε ότι το πτώμα του ηγέτη του EPP (Ejercito del Pueblo Paraguayo, «Στρατός του Παραγουανού Λαού»), είχε ήδη αποτεθεί σε θολωτό τάφο στο νεκροταφείο Λα Ρεκολέτα προτού συγγενείς το πάρουν και το μεταφέρουν στη φυλακή.

Το πτώμα μεταφέρθηκε με φρούρηση αρκετών δεκάδων αστυνομικών, μελών μονάδας αντιμετώπισης ταραχών, βαριά οπλισμένων, προκειμένου να το δει η αδελφή του, η Κάρμεν Βιγιάλμπα, για πέντε λεπτά.

Η κυρία Βιγιάλμπα, 50 ετών, είναι ιδρυτικό μέλος του EPP· έχει καταδικαστεί να εκτίσει 18 χρόνια φυλάκιση για την απαγωγή και τη δολοφονία το 2004 κόρης του πρώην προέδρου Ραούλ Κούμπας.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης είπε ότι αποφάσισε να εγκρίνει την είσοδο του πτώματος στη φυλακή για «ανθρωπιστικούς λόγους», θυμίζοντας πως το 2010, το πτώμα γιου της φυλακισμένης είχε επίσης μεταφερθεί στη φυλακή προτού ενταφιαστεί.

Επρόκειτο για «πράξη υποταγής στην τρομοκρατία», στηλίτευσε η Μπεατρίς Ντένις, κόρη του πρώην αντιπροέδρου Όσκαρ Ντένις, που αγνοείται μετά την απαγωγή του από τον EPP πριν από δύο χρόνια.

Ο Οσβάλντο Ντανιέλ Βιγιάλμπα, ή διοικητής Αλεξάντερ, σκοτώθηκε μαζί με άλλα δύο μέλη της οργάνωσης ανταρτών κατά τη διάρκεια μάχης με τον στρατό στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, 500 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Ασουνσιόν, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο EPP χαρακτηρίζεται από τις αρχές της Παραγουάης εγκληματική οργάνωση με μικρό εύρος δράσης, που μετρά από μερικές δεκάδες ως εκατό μέλη.

Δρα στις επαρχίες Κονσεψιόν και Αμαμπάι (βορειοανατολικά), που είναι αραιοκατοικημένες, γειτονεύουν με τη Βραζιλία και είναι εστία λαθρεμπορίου διαφόρων ειδών,παρά την ενισχυμένη παρουσία των ενόπλων δυνάμεων.

Οι αρχές αποδίδουν στον EPP κάπου 80 θανάτους στρατιωτικών, αστυνομικών και πολιτών τα τελευταία 14 χρόνια.

