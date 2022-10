Οικονομία

“Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους”: Τα ποσά και οι δικαιούχοι της επιδότησης

Επιδοτήσεις μέχρι 90% με μπόνους αποκέντρωσης προβλέπει το «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους». Αναλυτικός οδηγός του προγράμματος.

Επιδοτήσεις μέχρι 90% για επενδύσεις ενεργειακής αναβάθμισης και 30% για ανακαίνιση κατοικιών που ανήκουν σε νέους προβλέπει το πρόγραμμα «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους» που περιλαμβάνεται στη δέσμη των μέτρων στεγαστικής πολιτικής.

Σύμφωνα με τον Οδηγό του προγράμματος, που προδημοσιεύτηκε από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (https://ypen.gov.gr/exoikonomo-anakainizo-gia-neous/ ) δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν γεννηθεί από 01/01/1984 έως και 31/12/2005 με εμπράγματο δικαίωμα σε επιλέξιμη κατοικία (μονοκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα που χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία)

Για το σκέλος του "Εξοικονομώ" ορίζονται 4 εισοδηματικές κατηγορίες:

έως 5.000 ευρώ ετήσιο ατομικό εισόδημα ή 10.000 οικογενειακό 5.000 -10.000 ευρώ ετήσιο ατομικό εισόδημα ή 10.000-20.000 οικογενειακό 10.000 -20.000 ευρώ ετήσιο ατομικό εισόδημα ή 20.000-30.000 οικογενειακό 20.000 -30.000 ευρώ ετήσιο ατομικό εισόδημα ή 30.000-50.000 οικογενειακό

Για το "Ανακαινίζω" το εισοδηματικό όριο είναι 20.000 ευρώ για όλους και επιπλέον το σύνολο της ακίνητης περιουσίας του αιτούντος δεν πρέπει να ξεπερνά τις 300.000 Euro.

Άλλα χαρακτηριστικά του προγράμματος:

Η κύρια χρήση της κατοικίας προκύπτει από τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του χρήστη εντός των τελευταίων τριών ετών, με προτεραιότητα το έτος αναφοράς (φορολογικό έτος 2021). Σε περίπτωση που από τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, για το έτος αναφοράς προκύπτει ότι το ακίνητο δεν ήταν σε χρήση (κενό διαμέρισμα, κενή μονοκατοικία) το εν λόγω φορολογικό έτος, για την πιστοποίηση της κύριας χρήσης κατοικίας θα χρησιμοποιηθούν αντίστοιχα δικαιολογητικά ενός εκ των δύο προηγούμενων φορολογικών ετών.

Εάν η κατοικία έχει αποκτηθεί μετά τις 31.12.2021 («πρόσφατη απόκτηση» ακινήτου), θα ζητηθεί έγγραφη δέσμευση για την κύρια χρήση της κατοικίας.

Δεν είναι επιλέξιμες κατοικίες με χρήση βραχυχρόνιας μίσθωσης. Επίσης δεν είναι επιλέξιμες οι αιτήσεις που να αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση/ανακαίνιση κτιρίου πολυκατοικίας.

Για κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο (για κάθε ΑΦΜ αιτούντα) είναι δυνατή η υποβολή μόνο μίας αίτησης.

Για κάθε επιλέξιμη κατοικία του τρέχοντος Προγράμματος πρέπει να υποβληθεί μία μόνον αίτηση. Κατοικία, με ενεργή αίτηση σε κάποιο από τα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης, «Εξοικονόμηση κατ' Οίκον ΙΙ» και "Εξοικονομώ-Αυτονομώ" και «Εξοικονομώ 2021», δεν έχει δικαίωμα υποβολής στο τρέχον πρόγραμμα. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση συμμετέχοντος διαμερίσματος αίτησης πολυκατοικίας «τύπου Β» του Προγράμματος «Εξοικονομώ - Αυτονομώ», για το οποίο επιτρέπεται να υποβληθεί αίτηση ως μεμονωμένο διαμέρισμα στο τρέχον Πρόγραμμα.

Δεν είναι δυνατή η υποβολή αίτησης μόνο για το «Ανακαινίζω», ενώ η συμμετοχή στο «Εξοικονομώ» αποτελεί προϋπόθεση για την αίτηση υπαγωγής στο «Ανακαινίζω».

Στο Σκέλος «Εξοικονομώ» , ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης, δεν μπορεί να υπερβαίνει:

α) το γινόμενο του 1,00 Euro επί το σύνολο της εκτιμώμενης ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας (kWh) όπως προκύπτει από το Α ? Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης,

β) το γινόμενο του 220 Euro επί την επιφάνεια κυρίων χώρων όπως αυτή προκύπτει από το έντυπο Ε9, γ) τις 22.500 Euro.

Στο Σκέλος «Ανακαινίζω» ο ανώτατος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ανακαίνισης, δεν μπορεί να υπερβαίνει:

α) το γινόμενο του 75 Euro επί την επιφάνεια κυρίων χώρων όπως αυτή προκύπτει από το έντυπο Ε9, β) τις 10.000 Euro.

Στο σκέλος Εξοικονομώ εντάσσονται επενδύσεις για αντικατάσταση κουφωμάτων, συστημάτων σκίασης, θερμομόνωση, συστήματα θέρμανσης - ψύξης, ηλιακούς θερμοσίφωνες, συσκευές διαχείρισης ενέργειας αλλά και οικιακές ηλεκτρικές συσκευές. Στο σκέλος ανακαινίζω εντάσσονται εργασίες ανακαίνισης μπάνιου, κουζίνας, υπνοδωματίων, καθιστικού κ.λπ. εσωτερικών χώρων. Στις εργασίες συμπεριλαμβάνονται προμήθεια και τοποθέτηση πλακιδίων, ειδών υγιεινής, ερμαριών, εσωτερικών θυρών και γενικά εργασιών που δεν καλύπτονται από το σκέλος του «Εξοικονομώ».

Τα ποσοστά ενίσχυσης στο Εξοικονομώ κλιμακώνονται από 40 - 75 % ανάλογα με την εισοδηματική κατηγορία, συν 15 % μπόνους αποκέντρωσης για αιτήσεις όπου η επιλέξιμη κατοικία βρίσκεται σε Δημοτική Ενότητα με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων.

Στόχος του προγράμματος είναι η εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας κατά τουλάχιστον 30% και η αναβάθμιση της ενεργειακής κατηγορίας βάσει ΠΕΑ κατά τουλάχιστον τρεις ενεργειακές τάξεις σε σχέση με την υφιστάμενη κατάταξη.

Η υποβολή και η διαχείριση των αιτήσεων στο Πρόγραμμα θα γίνεται σε πλατφόρμα του ΥΠΕΝ.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, δήλωσε: «Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε στη Δ.Ε.Θ. το ολοκληρωμένο σχέδιο της Κυβέρνησης για τη νέα στεγαστική πολιτική, «Σπίτι μου!». Σε εφαρμογή αυτής της εξαγγελίας, θέτουμε σε τροχιά υλοποίησης το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους», με προϋπολογισμό 350 εκατ. ευρώ, δίνοντάς τα κατάλληλα οικονομικά κίνητρα σε νέους από 18-39 ετών, προκειμένου να αναβαθμίσουν ενεργειακά τις κατοικίες τους και να τις ανακαινίσουν. Δημιουργούμε το απαραίτητο πλαίσιο ώστε οι νέοι μας να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους, με στοχευμένες ενεργειακές παρεμβάσεις, και να αποκτήσουν μια σύγχρονη κατοικία, που αποτελεί προϋπόθεση για καλύτερη ποιότητα ζωής. Στεκόμαστε δίπλα στους νέους που ξεκινούν τη ζωή τους και δίνουμε λύσεις στα πρακτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν, σε μια δύσκολη χρονικά συγκυρία, εν μέσω της ενεργειακής κρίσης».

Η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Αλεξάνδρα Σδούκου δήλωσε: «Από σήμερα η «οικογένεια» των προγραμμάτων Εξοικονομώ μεγαλώνει. Στα πλαίσια της κυβερνητικής πρωτοβουλίας «Σπίτι μου!» παρουσιάζουμε σήμερα τη νέα δράση «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους» που παρέχει τη δυνατότητα σε νέους ηλικίας 18 έως και 39 ετών όχι μόνο να αναβαθμίσουν ενεργειακά το σπίτι τους αλλά και να το ανακαινίσουν, στοχεύοντας σε ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, με γνώμονα την βελτίωση της ποιότητας ζωής και το χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Όπως και τα προηγούμενα προγράμματα, έτσι και αυτό έχει ένα ιδιαίτερο κοινωνικό πρόσημο. Γι΄αυτό επιδοτούμε με επιπλέον 15% τις επιλέξιμες παρεμβάσεις στις πολύ μικρές περιοχές, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες δυσκολίες που υπάρχουν. Το «Εξοικονομώ- Ανακαινίζω για Νέους» αποτυπώνει την περαιτέρω διεύρυνση του πεδίου των προγραμμάτων ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων πέρα από τις κύριες κατοικίες και τα δημόσια κτίρια. Έρχεται σε συνέχεια της προδημοσίευσης του Οδηγού του «Εξοικονομώ- Επιχειρώ», που επικεντρώνεται στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις υπηρεσιών, εμπορίου και τουρισμού. Και η προσπάθειά μας στο μέτωπο της ενεργειακής εξοικονόμησης συνεχίζεται σε πολλά επίπεδα, καθώς αποτελεί βασικό εργαλείο για να μειώσουμε το ενεργειακό κόστος, αντιμετωπίζοντας παράλληλα την κλιματική αλλαγή».

