Κόσμος

Βρετανία - Σούνακ: Πρώτη “μάχη” με τους Εργατικούς στο κοινοβούλιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο νεότερος πρωθυπουργός στη σύγχρονη ιστορία της χώρας θα αντιμετωπίσει την αντιπολίτευση στη Βουλή των Κοινοτήτων. Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις.



Ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας Ρίσι Σούνακ θα μιλήσει για πρώτη φορά σήμερα στο κοινοβούλιο και θα αντιμετωπίσει τους Εργατικούς, οι οποίοι, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, προηγούνται κατά πολύ στην πρόθεση ψήφου και ζητούν πρόωρες εκλογές.

Για πρώτη φορά ο πρώτος έγχρωμος, ινδουιστής πρωθυπουργός που κατάγεται από πρώην βρετανική αποικία και είναι ο νεότερος στη σύγχρονη ιστορία της χώρας θα αντιμετωπίσει την αντιπολίτευση στη Βουλή των Κοινοτήτων κατά την παραδοσιακή ώρα του πρωθυπουργού.

Ο επικεφαλής των Εργατικών Κιρ Στάρμερ συνεχάρη τον Σούνακ μέσω του Twitter χθες Τρίτη, αλλά παράλληλα τόνισε ότι οι Βρετανοί «έχουν ανάγκη μια νέα αρχή και να εκφραστούν για το μέλλον» της χώρας. Οι Εργατικοί προηγούνται κατά πολύ στην πρόθεση ψήφου και ζητούν σχεδόν καθημερινά την προκήρυξη πρόωρων εκλογών, καταγγέλλοντας ότι η πολιτική των Συντηρητικών «κατέστρεψε την οικονομία» της Βρετανίας.

Ο Σούνακ, ο μοναδικός υποψήφιος για την πρωθυπουργία μετά την παραίτηση της Λιζ Τρας την προηγούμενη εβδομάδα, ανέλαβε τον θώκο τη Δευτέρα λίγες ώρες αφού εξελέγη από τους βουλευτές των Συντηρητικών επικεφαλής του κόμματος, χωρίς να κάνει καμία δημόσια δήλωση και χωρίς να ληφθεί υπόψη η γνώμη των μελών του κόμματος. Έγινε ο τρίτος πρωθυπουργός της Βρετανίας σε λιγότερες από 50 ημέρες και ο έκτος μετά το Brexit το 2016. Ο Σούνακ ωστόσο έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να προκηρύξει εκλογές πριν το 2024, οπότε και είναι προγραμματισμένες, καθώς είναι βέβαιο ότι οι Συντηρητικοί, που είναι στην εξουσία τα τελευταία 12 χρόνια, θα τις χάσουν.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ipsos που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, το 62% των ψηφοφόρων επιθυμούν να γίνουν εκλογές πριν το τέλος του έτους.

«Ο Σούνακ και η σύζυγός του κάθονται πάνω σε μια περιουσία 730 εκατ. λιρών. Δύο φορές η εκτιμώμενη περιουσία του βασιλιά Κάρολου. Αυτό να θυμάστε όταν τον ακούτε να μιλά για ‘δύσκολες αποφάσεις’», τόνισε η Νάντια Γουίτομ βουλευτής των Εργατικών.

Υπέρμαχος της μείωσης των δαπανών για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού, και όχι της αύξησης του χρέους για τη στήριξη των νοικοκυριών – μια πολιτική που προτίμησε η Τρας— ο Σούνακ διατήρησε στη θέση του υπουργού Οικονομικών τον Τζέρεμι Χαντ.

Κανονικά η κυβέρνηση θα έπρεπε να παρουσιάσει τον προϋπολογισμό ως τις 31 Οκτωβρίου. Όμως σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Τζέιμς Κλέβερλι δήλωσε ότι «δεν έχει συγκεκριμένη επιβεβαίωση» για την ημέρα που θα παρουσιαστεί ο προϋπολογισμός.

«Ο Σούνακ φυσικά θα θέλει να έχει λίγο χρόνο για να εξετάσει τις λεπτομέρειες», επεσήμανε. «Γνωρίζουμε ότι (ο προϋπολογισμός) πρέπει να παρουσιαστεί σύντομα. Γνωρίζουμε ότι οι άνθρωποι θέλουν βεβαιότητα. Γνωρίζουμε ότι οι άνθρωποι θέλουν μια πιο ξεκάθαρη εικόνα των σχεδίων της κυβέρνησης».

Ειδήσεις σήμερα:

Καταγγελία: Σεξουαλική επίθεση Ταγματάρχη σε 15χρονο

Κορονοϊός: Τα πρώτα κρούσματα των νεών υποπαραλλαγών στην Ελλάδα

Παλαιό Φάληρο: Βιασμός 34χρονης που περίμενε σε στάση λεωφορείου