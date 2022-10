Οικονομία

Συντάξεις: Αυξήσεις για το 95% των συνταξιούχων - Πότε θα καταβληθούν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι προανήγγειλε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης.



Τον Ιανουάριο, μαζί με τις συντάξεις του Φεβρουαρίου, θα καταβληθούν οι αυξήσεις στις συντάξεις, μετά από 12 χρόνια, με νομοθετική ρύθμιση που θα κατατεθεί στο νομοσχέδιο για τον εξορθολογισμό της ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, όπως προανήγγειλε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΙ.

Ο κ. Χατζηδάκης υπενθύμισε ότι, συνολικά, οι αυξήσεις προκύπτουν από το «ξεπάγωμα» των τακτικών αυξήσεων από τις αρχές του 2023, από την κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, από την καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 250 ευρώ στα τέλη του τρέχοντος έτους και από την 4η δόση του επανυπολογισμού των συντάξεων με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης.

Αναφορικά με τις αυξήσεις που θα δοθούν στις αρχές του 2023, ο υπουργός Εργασίας διευκρίνισε ότι η αύξηση θα είναι αποτέλεσμα του αθροίσματος του ΑΕΠ και της αύξησης του τιμαρίθμου το 2022 και της διαίρεσης του αθροίσματος αυτών των δύο μεγεθών διά δύο.

Όπως σημείωσε, με βάση το προσχέδιο του προϋπολογισμού, οι αυξήσεις αυτές θα ανέλθουν στο 7%. Ωστόσο, ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι, τις επόμενες ημέρες, θα κατατεθεί στη Βουλή το σχέδιο του προϋπολογισμού, στο οποίο θα αποτυπώνονται οι τελικές εκτιμήσεις σχετικά με τα οικονομικά αυτά μεγέθη το 2022 και οι αυξήσεις, που θα δοθούν τον Ιανουάριο, μαζί με τις συντάξεις του Φεβρουαρίου, θα βασιστούν σε πρώτη φάση στις εκτιμήσεις του σχεδίου του προϋπολογισμού. Στη συνέχεια, όπως είπε, θα οριστικοποιηθούν τα στοιχεία από την ΕΛΣΤΑΤ του χρόνου το Φθινόπωρο (Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο) και, αν τυχόν υπάρξει κάποια απόκλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω από τις εκτιμήσεις του σχεδίου του προϋπολογισμού, θα πραγματοποιηθεί η απαιτούμενη αναπροσαρμογή προς το τέλος του χρόνου.

Μάλιστα, ο υπουργός Εργασίας υπογράμμισε ότι οι αυξήσεις θα αφορούν περίπου το 95% των συνταξιούχων, οι οποίοι θα δουν μία, δύο ή και τρεις αυξήσεις στις αποδοχές τους. «Η κυβέρνηση εξαντλεί τις δυνατότητες του προϋπολογισμού και της οικονομίας» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζηδάκης και συμπλήρωσε ότι σχεδόν 1,3 εκατομμύρια συνταξιούχοι θα δουν διπλές αυξήσεις, 1 στους 2 συνταξιούχους θα δει τουλάχιστον μία επιπλέον σύνταξη και 88%, όσων διαθέτουν μεγάλη προσωπική διαφορά, θα δει αυξήσεις, μέσω της κατάργησης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 250 ευρώ.

"Έχουμε φτάσει στο τέλος της διαδρομής όσον αφορά στην έκδοση των εκκρεμών κύριων συντάξεων"

Παράλληλα, ο υπουργός Εργασίας σημείωσε ότι έχουμε φτάσει στο τέλος της διαδρομής όσον αφορά στην έκδοση των εκκρεμών κύριων συντάξεων. Συγκεκριμένα, ο κ. Χατζηδάκης δήλωσε ότι έχουν μηδενιστεί οι εκκρεμότητες, μέχρι και το 2020 και έχουν μείνει 8.500 εκκρεμείς κύριες συντάξεις το 2021 και 17.000 το 2022, ενώ συμπλήρωσε ότι, από τον Ιανουάριο του 2021, που ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο, έχουν εκδοθεί 442.000 κύριες συντάξεις και, το 2022, έχει εκκαθαριστεί το 85% των αιτήσεων κύριας συνταξιοδότησης.

Ειδήσεις σήμερα:

“Καλάθι του νοικοκυριού”: Κατατέθηκε η τροπολογία - Τι προβλέπει

Μελίσσια: Μαθητές βανδάλισαν σχολείο - Τρεις συλλήψεις

Παλαιό Φάληρο: Βιασμός 34χρονης που περίμενε σε στάση λεωφορείου