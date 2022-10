Κοινωνία

Εγκληματικότητα: Μπαράζ συλλήψεων στον Άγιο Παντελήμονα

Επιχείρηση «σκούπα» στον Άγιο Παντελεήμονα για την πάταξη της εγκληματικότητας. Τι εντόπισε η ΕΛΑΣ.

Ειδική επιχείρηση για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας πραγματοποιήθηκε, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ, το περασμένο Σάββατο, 22 Οκτωβρίου, στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, ενώ πραγματοποιήθηκαν και έξι συλλήψεις, που αφορούν σε παραβάσεις του νόμου περί όπλων (1), ναρκωτικών (1), αλλοδαπών (2) και για πλαστογραφία (2).

Σημειώνεται, ότι κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διενεργήθηκε έλεγχος σε 41 άτομα, 9 Έλληνες και 32 αλλοδαπούς, καθώς και σε 5 οχήματα, ενώ προσήχθησαν 28 άτομα.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 5,4 γραμμάρια ηρωίνης, 7 πλαστές άδειες διαμονής, λοστός, πλήθος δοχείων που περιείχαν εύφλεκτη ύλη, αναδιπλούμενος σουγιάς και μαχαίρι.

Προανάκριση διενεργούν το Αστυνομικό Τμήμα και το Τμήμα Ασφαλείας Αγίου Παντελεήμονα.

