Κοινωνία

28η Οκτωβρίου - Παρελάσεις: Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Αθήνα και Πειραιά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πού και πότε θα διακοπεί η κυκλοφορία σε Αθήνα και Πειραιά για τις παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 2022 λόγω διεξαγωγής μαθητικών παρελάσεων για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου

Λόγω διεξαγωγής Μαθητικών παρελάσεων για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου, την Παρασκευή 28-10-2022 θα πραγματοποιηθούν σε όλους τους Δήμους του Ν. Αττικής έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από ώρα 08.00΄ και απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης αυτών από ώρα 06.00΄, ανάλογα με τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες και μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων.



Ειδικότερα στους Δήμους Αθηναίων και Πειραιά, η κυκλοφορία των οχημάτων στις παρακάτω οδούς και λεωφόρους, θα διακοπεί ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (Κεντρική Παρέλαση), από ώρα 09.00΄ μέχρι το πέρας της παρέλασης:

Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθ. Διάκου και Διονυσίου Αρεοπαγίτου.

Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ [Καθεδρικός Μητροπολιτικός Ναός Αθηνών (Δοξολογία)], από ώρα 06.00΄ μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων:

Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ, από ώρα 09.00΄μέχρι 14.00΄:

34ου Πεζικού Συντάγματος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ομηρίδου Σκυλίτση και Ελ. Βενιζέλου.

Ηρώων Πολυτεχνείου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου και 2ας Μεραρχίας.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων για την αποτροπή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων να αποφύγουν την κίνησή τους στους δρόμους που θα γίνουν οι παρελάσεις και να ακολουθήσουν τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

Ειδήσεις σήμερα:

Κούγιας: Η επίθεση με καυστικό υγρό έγινε ενώ κοιμόταν ο 36χρονος (βίντεο)

Άγριο έγκλημα στη Θεσσαλονίκη: Πατέρας ύποπτος για το θάνατο του γιου του (βίντεο)

Αιτωλοακαρνανία: Νεκρός αγνοούμενος που καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του