“Ποιος Παπαδόπουλος”: σπαρταριστό επεισόδιο την Τετάρτη (εικόνες)

Ξεκαριστικές καταστάσεις καλούνται να διαχειριστούν οι Παπαδόπολοι, χαρίζοντας στιγμές γέλιου στους τηλεθεατές του ΑΝΤ1.

Η ζωή είναι γεμάτη εκπλήξεις και απρόοπτα. Κάποιες φορές, όμως, κάποια… μπλεξίματα φέρνουν τα πάνω κάτω, σε βαθμό που η κατάσταση ξεφεύγει από τον έλεγχό μας. Αυτό συμβαίνει και στην κωμική σειιρά του ΑΝΤ1, «Ποιος Παπαδόπουλος;», όπου μία αναγκαστική συγκατοίκηση, αλλάζει τις ισορροπίες, αλλά και τον τρόπο ζωής δύο οικογενειών, δημιουργώντας απίστευτες καταστάσεις. Απόψε στις 21:00, δείτε την ξεκαρδιστική συνέχεια του «Ποιος Παπαδόπουλος;», της νέας κωμικής σειράς του ΑΝΤ1. Περίληψη αποψινού επεισοδίου Επειδή τα αγόρια έχουν αρχίσει να μπερδεύονται με τις αντιφατικές συμπεριφορές των τεσσάρων τόσο διαφορετικών γονιών τους, η Μελίνα προτείνει να αναλαμβάνει το κάθε ζευγάρι γονεϊκά καθήκοντα εναλλάξ ανά εβδομάδα. Για κακή τύχη του Αλέξανδρου, που προσπαθεί με νύχια και με δόντια να βάλει εμπόδια στην σχέση του Θάνου και της Εριέττας, την πρώτη εβδομάδα αναλαμβάνουν ο Γιάννης και η αυταρχική Περιστέρα, γεγονός που θα τον οδηγήσει σε μια μεγάλη σύγκρουση μαζί της. Στο μεταξύ, ο Αρίστος λαμβάνει μια κλήση από την Τροχαία για παράνομη αναστροφή και κινεί λυτούς και δεμένους για να καταφέρει να πάρει πίσω το δίπλωμά του. Έτσι, θα φτάσει μέχρι τον διοικητή της Τροχαίας, ο οποίος όμως φαίνεται να συμπαθεί εξαιρετικά τον Γιάννη -που εκτελεί πλέον χρέη οδηγού του Αρίστου- και καθόλου τον Αρίστο! Από το αποψινό επεισόδιο, τον ρόλο του Αλέξανδρου Παπαδόπουλου θα ερμηνεύει ο Κωνσταντίνος Γεωργιόπουλος. Τα επεισόδια της σειράς «Ποιος Παπαδόπουλος;» μπορείτε να τα δείτε: στο site του ANT1: https://www.antenna.gr/poiospapadopoulos/videos &

στο κανάλι του ΑΝΤ1 στο YouTube: https://www.youtube.com/c/ant1tv/videos Συντελεστές Σενάριο : Βασίλης Ρίσβας - Δήμητρα Σακαλή

Σκηνοθεσία : Βασίλης Μυριανθόπουλος

Πρωταγωνιστούν: Μαριάννα Τουμασάτου, Κρατερός Κατσούλης, Ελένη Ουζουνίδου, Γιάννης Δρακόπουλος, Μαριλού Κατσαφάδου, Μαριέλλα Σαββίδου, Σπύρος Σπαντίδας, Κωνσταντίνος Γεωργιόπουλος, Δημήτρης Δάρας, Ειρήνη Τσέλλου.

Στο ρόλο του παππού Θανάση ο Βασίλης Κολοβός

Παραγωγή: TANWEER PRODUCTIONS «Ποιος Παπαδόπουλος;»: Kάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:00. #PoiosPapadopoulos







