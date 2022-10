Κοινωνία

Κερατσίνι - Λαθραία τσιγάρα: Κατασχέθηκαν πάνω από 18000 πακέτα (εικόνες)

Συνελήφθησαν δυο άτομα. Πώς τους εντόπισαν οι αστυνομικοί. Τι βρέθηκε σε σπίτι - αποθήκη.



Στη σύλληψη δύο αλλοδαπών στο Κερατσίνι για εμπορία λαθραίων τσιγάρων προχώρησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας στο Κερατσίνι, αστυνομικοί της Ομάδας Παρεμπορίου της αστυνομίας Αθηνών.

Οι συλληφθέντες εντοπίστηκαν να μεταφέρουν και να τοποθετούν σε αυτοκίνητο κουτί που περιείχε 400 πακέτα λαθραίων τσιγάρων που δεν έφεραν την ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε οικία-αποθήκη στο Κερατσίνι, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επίσης 18.190 πακέτα τσιγάρων και 1.692 συσκευασίες καπνού που δεν έφεραν την ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης. Επίσης, κατασχέθηκε το όχημα που χρησιμοποιούσαν για τη μεταφορά των λαθραίων καπνικών προϊόντων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιά.

